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Что говорили Владимир Путин и Ангела Меркель друг о друге, о Германии и России

Биографии и справки
1 мая, 14:40 UTC+3

Канцлер Германии 2 мая посетит Сочи, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

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Владимир Путин и Ангела Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 мая 2017 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет с визитом в Сочи, где встретится с президентом Владимиром Путиным. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний лидеров двух стран друг о друге, а также о России и Германии.

Владимир Путин, президент РФ (2000-2008 гг. и с 2012 г.)

1
О партнерстве

"Послевоенное историческое примирение Франции и Германии открыло путь к созданию Евросоюза. В свою очередь - мудрость и великодушие российского и немецкого народов, дальновидность государственных деятелей двух стран - позволили сделать решительный шаг к строительству Большой Европы. Партнерство России и Германии стало примером движения навстречу друг другу, устремленности в будущее при бережном отношении к памяти о прошлом. (из статьи Владимира Путина в польской газете Gazeta Wyborcza, опубликованной 31 августа 2009 г. накануне визита российского президента в Польшу).

2
Об объединении Германии

"Исторически (разделение Германии - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) не имело никаких перспектив. Германия стала в известном смысле разменной картой в борьбе между державами... Что касается защиты наших интересов при объединении Германии, что-то, наверное, можно было сделать иначе. Но мне кажется, в ходе этих процессов было сделано самое главное ... - возникло новое качество отношений между Россией и Германией" (интервью телекомпании НТВ для документального фильма "Стена", посвященного 20-летию падения Берлинской стены, 8 ноября 2009 г.).

3
Об идеальных немцах

"По поводу того, что нет такого немца, который бы являлся абсолютным образцом для нас - есть такой немец - это госпожа федеральный канцлер" (во время заседания российско-германской общественной организации "Петербургский диалог" 16 ноября 2012 г. в Москве; в ответ на заявление канцлера о том, что идеальных русских и идеальных немцев нет).

4
Об искренности

"Да, я уверен, что она (Ангела Меркель - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) очень искренний человек. У нее есть определенные рамки, в которых она должна работать, но она искренне, и в этом я не сомневаюсь, стремится к поиску решений по урегулированию, в том числе и ситуации на юго-востоке Украины" (в интервью германской газете Bild 11 января 2016 г.; ответ на вопрос, доверяет ли он Ангеле Меркель).

 

5
О роли Меркель в работе "нормандской четверки"

"Я хочу отметить роль федерального канцлера - она нашла аргументы и убедила собравшихся, что мы можем и должны остаться на согласованной позиции и что невозможно менять каждый раз, встречаясь через год, то, о чем мы договаривались до этого" (на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября 2016 г. в Сочи; о работе "нормандской четверки").

Ангела Меркель, канцлер ФРГ (с 2005 г.)

1
О разнице во взглядах

"Я не уверена, сохранил ли господин Путин связь с реальностью. Он находится в другом мире" (из телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой 1 марта 2014 г. о вхождении Крыма в Россию; "Нью-Йорк таймс", 2 марта 2014 г.). В интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 16 мая 2014 г. на вопрос, что значили ее слова, Ангела Меркель ответила: "Взгляды президента Путина на многие проблемы отличаются от моих, правительства ФРГ и большей части наших партнеров".

2
О сферах влияния

"Российский президент пытается защитить свою сферу влияния, нарушая при этом территориальную целостность других стран. Мы уверены, что каждая страна, в том числе и Украина, должна иметь возможность свободно решать, на кого она будет ориентироваться. Украинцы - за сближение с ЕС. И это, видимо, не соответствует тому, как российский президент видит свою сферу влияния" (в интервью германскому телеканалу САТ-1 8 сентября 2014 г.).

 

3
О химоружии в Сирии

"Сирийское химическое оружие почти уничтожено во многом благодаря сотрудничеству с Россией. Решение по Сирии будет проще найти с Россией, чем без нее" (выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 7 февраля 2015 г.).

 

4
О кризисе в отношениях между странами

"Своим сегодняшним визитом я хотела показать, что мы работаем с Россией, а не против нее. Немцы и русские могут совместно работать во имя лучшего будущего. Преступная и противоправная аннексия Крыма, которая была осуществлена в нарушение международного права, военные действия на Украине нанесли нашему сотрудничеству тяжкий ущерб, так как мы видим в этом угрозу европейскому мирному устройству" (на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву 10 мая 2015 г.).

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Переговоры Путина и Меркель в Сочи
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