Что говорили Владимир Путин и Ангела Меркель друг о друге, о Германии и России

"Да, я уверен, что она (Ангела Меркель - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) очень искренний человек. У нее есть определенные рамки, в которых она должна работать, но она искренне, и в этом я не сомневаюсь, стремится к поиску решений по урегулированию, в том числе и ситуации на юго-востоке Украины" (в интервью германской газете Bild 11 января 2016 г.; ответ на вопрос, доверяет ли он Ангеле Меркель).