Крупнейшие иски "Роснефти". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" и ее дочерней компании "Башнефть" к АФК "Система" и АО "Система-инвест" (обе ранее владели "Башнефтью").

Сумма претензий - 106,6 млрд руб. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива. Другие подробности дела пока не оглашаются.

Иск к АФК "Система" является крупнейшим в истории "Роснефти". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о других трех крупных исках, которые подавала "Роснефть".

Статистика

Всего, по данным "СПАРК-Интерфакс", за последние 20 лет "Роснефть" выступала истцом в 500 делах, предъявив претензии на общую сумму в 124 млрд 610 млн руб. (включая иск к АФК "Система"). До настоящего времени суд полностью или частично удовлетворил 36,3% исков нефтяной компании на сумму в 742 млн руб. Отклонены были 13,7% исков.

По 50% исков было заключено мировое соглашение, их рассмотрение продолжается или было отложено.

Иск о долге за поставки нефти на Украину

До иска к АФК "Система" крупнейшим арбитражным разбирательством "Роснефти" были претензии к кипрской компании Swisspro capital limited, аффилированной с украинским бизнесменом Сергеем Курченко (владелец компаний "Газ Украина", ВЕТЭК и др.). В иске, поданном 14 марта 2016 г., "Роснефть" требовала взыскать с ответчика долг в 10 млрд 614 млн руб. за поставку сырой нефти на Одесский нефтеперерабатывающий завод (контракт был заключен в марте 2013 г.).

После событий "евромайдана" в феврале 2014 г. Курченко покинул Украину и был объявлен на родине в международный розыск. В августе 2016 г. Swisspro согласилась на внесудебное урегулирование спора с "Роснефтью". Предварительные заседания по делу неоднократно откладывались, следующее - назначено на 17 мая 2017 г.

Иск к РБК

26 апреля 2016 г. "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск на 3 млрд 214 млн руб. к ООО "БизнесПресс" (учредитель газеты РБК), телеканалу РБК-ТВ, а также к журналистам РБК Тимофею Дзядко, Людмиле Подобедовой, Максиму Товкайло и ведущему РБК-ТВ Константину Бочкареву. Поводом для обращения в суд послужила публикация статьи РБК "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", вышедшей 11 апреля 2016 г.

В материале сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы просит правительство ограничить права покупателей акций российской компании, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций. После публикации материала управление информационной политики "Роснефти" заявило, что приведенная в статье информация "является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников".

12 декабря 2016 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти" к РБК, взыскав 390 тыс. руб. Суд также постановил удалить статью и дать опровержение, а также компенсировать стороне истца судебные расходы. 1 марта 2017 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил выплату компенсации. Опровержение было опубликовано 23 марта 2017 г.

Иск к "Имидж строй"

9 октября 2013 г. "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск против компании ООО "Имидж строй", потребовав от строительной фирмы вернуть аванс и компенсировать убытки на сумму в 2 млрд 830 млн руб. В 2006 г. "Роснефть" заключила договор на строительство в Адыгее рядом с Сочи комплекса "Полигон научного центра "Биосфера". В апреле 2012 г. "Роснефть" потребовала от подрядчиков освободить стройплощадку, поскольку те не выполнили в срок работы по контракту.

"Имидж строй" подал встречный иск на 412,4 млн руб., требуя компенсировать стоимость уже выполненных работ и закупленного оборудования. 20 февраля 2015 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Роснефти" и частично удовлетворил иск "Имидж строя". 25 августа 2015 г. по кассационной жалобе "Роснефти" Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на новое рассмотрение.

В настоящее время производство по делу приостановлено, на объекте проводятся экспертизы.