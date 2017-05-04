Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 мая 2017 г. в Белорецком районе Башкирии потерпел крушение легкий вертолет Robinson, принадлежащий авиакомпании "Лайт эйр" (г. Уфа). Воздушное судно осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки. По данным источника ТАСС, погибли три человека, находившиеся на борту.

C 2015 г. это девятый случай крушения в России легких вертолетов этой марки (четырехместного R44 и его пятиместной модификации R66). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию таких случаев.

27 июня 2015 г. в пос. Макаракский Тисульского района Кемеровской области потерпел крушение вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-05765, владелец - ООО "Объединенная Финансово-лизинговая компания", арендатор - ООО "СК "Тех Прогресс"), следовавший по маршруту Тисуль - Кемерово. На борту находились пилот и двое пассажиров, все они погибли. По свидетельствам очевидцев, пролетая над рекой Кия, воздушное судно задело водомерные стальные тросы и произвело посадку на отмель. Вскоре вертолет взлетел вновь, при наборе высоты произошел отказ управления, что привело к столкновению машины с крутым берегом реки и разрушению. По оценкам экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной катастрофы стало воздействие троса, намотавшегося на механизм управления шагом лопастей рулевого винта в первом полете.

8 августа 2015 г. над Истринским водохранилищем в районе деревни Алехново (Московская область) гидросамолет Cessna 203 (регистрационный номер RA-67523) в полете задел лопасти вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-04383), после чего оба воздушных судна упали в воду и разрушились. Погибли девять человек, в том числе 8-летний ребенок и 14-летняя девочка. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за лихачества пилота гидросамолета, допускавшего опасные маневры.

14 августа 2015 г. в Нерюнгри (Якутия) во время посадки загорелся и упал вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-04339) ООО "Когалымский экспресс", следовавший из Томмота. Пилот и два пассажира были госпитализированы, впоследствии один пассажир скончался.

18 апреля 2016 г. легкий вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-06233) ЗАО "Оптхолод", выполнявший полет из сельского поселения Андерма (Ненецкий автономный округ) на остров Белый (Ямало-Ненецкий автономный округ) при подлете к пункту назначения совершил жесткую посадку, столкнувшись с ледовой поверхностью Карского моря. В результате погибли три человека, находившиеся на борту. Разбившаяся машина входила в состав группы из трех вертолетов, на которых передвигалась экспедиция по поиску следов Георгия Брусилова, в 1914 г. пропавшего в Северном Ледовитом океане на шхуне "Святая Анна". Причиной катастрофы стала потеря пилотом контроля за высотой полета в сложных метеоусловиях.

3 мая 2016 г. частный легкий вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-2118G) потерпел катастрофу в районе бухты Русская (Камчатский край). В результате ЧП воздушное судно было разрушено, погибли все находившиеся на борту три человека - пилот и двое пассажиров.

22 октября 2016 г. вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-04347) российской золотодобывающей компании "Урюмкан", следовавший по маршруту Золотореченск (Оловяннинский район Забайкальского края) - артель "Джалал-Кадай", перестал выходить на связь. 24 октября обломки воздушного судна были обнаружены в тайге в 10 км к югу от села Нижнее Гирюнино Балейского района Забайкальского края. В результате катастрофы погибли находившиеся на борту пилот и два пассажира - гендиректор и главный инженер горнорудной компании "Дархан", учредителем которой является "Урюмкан". Полет был связан с осмотром производственных участков по добыче золота в рамках завершения промывочного сезона.

28 ноября 2016 г. легкий вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-04195) авиакомпании "Heli Крым" потерпел крушение в районе с. Виноградное (Алушта, Крым). Погибли три человека, находившиеся на борту, - пилотировавший воздушное судно директор "Heli Крым" Роман Измайлов, глава российской кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александр Куликов и его помощница.

12 февраля 2017 г. вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-06375) российской компании "АлтайАвиа" вскоре после взлета потерпел крушение близ мыса Кокши на озере Телецкое (Турочакский район Республики Алтай). На борту находились пять человек, в т. ч. бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, который в 2009 г. выжил в катастрофе Ми-171, разбившегося на Алтае во время браконьерской охоты. Управлял Robinson R66 известный летчик Дмитрий Ракитский, член экипажа первой российской кругосветной экспедиции на вертолетах. Спасателями были найдены только фрагменты воздушного судна и тело одного из пассажиров.