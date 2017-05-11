Аномальные заморозки в мае и летний период в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. В мае 2017 г. в Москве вслед за теплой погодой (2 мая максимальная температура воздуха составила +25,6 градусов) наступили аномальные холода. Начиная с 8 мая температура воздуха не поднимается выше +10 градусов Цельсия, временами идет дождь со снегом. Самый холодным днем стало 5 мая, когда термометры показали -0,1 градуса.

В День Победы 9 мая 2017 г. была зафиксирована самая низкая температура за всю историю проведения этого праздника с 1945 г.: 4,6 градуса выше нуля. Ранее самым холодным был День Победы 1988 г. - +6,5 градуса. 9 мая 1945 г. максимальная температура составляла +7,6 градуса.

Кто измеряет температуру воздуха в Москве

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 г. С 1948 г. по настоящее время опорной (главной) метеостанцией Москвы является научный комплекс на территории ВДНХ. Именно его показания учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице. Метеостанция ВДНХ была открыта на северо-востоке столицы 1 августа 1939 г., с началом Великой Отечественной войны в 1941 г. закрылась, возобновила работу в 1948 г.

Для составления прогнозов также используются данные расположенных в пределах Москвы государственных метеостанций Балчуг (с 1946 г.; находится в центре города, около Кремля), Тушино (с 1987 г.; северо-запад), Михайловское в Троицком административном округе столицы (юго-запад). Кроме того, наблюдения за погодой в столице ведут метеостанции ТСХА, МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1954 г.; находится на Воробьевых горах; офиц. название - метеорологическая обсерватория МГУ), аэропортов Внуково (юго-запад), Домодедово (юг), Шереметьево (северо-восток) и др.

Похолодания в мае

Среднемесячная температура мая в московском регионе составляет +13,2 градуса. Самый холодный май в столице наблюдался в 1918 г., тогда среднемесячная температура воздуха была +6 градусов.

Абсолютный минимум зарегистрирован в Москве 3 мая 1885 г.: -7,5 градуса. При этом и весна, и лето 1885 г. и 1886 г. были крайне холодными. По мнению ученых-метеорологов, это могло стать следствием серии масштабных извержений вулкана Кракатау (Индонезия) в 1883-84 гг., в результате которых в атмосферу Земли попало громадное количество вулканического пепла и газов, создавших своеобразный "экран" для солнечных лучей.

В целом майские заморозки случаются достаточно часто. Так, в мае 1999 г. было девять дней, когда температура опускалась ниже нуля. 3, 4, 6 и 8 мая 1999 г. в столице выпадал снег.

По пять дней заморозков было в мае 1972 г. и 2000 г., четыре - в 1952 г., по три - в 1950, 1965, 1995 и 2007 гг.

В третьем тысячелетии в столице отрицательная температура в мае отмечена в 2002 и 2006 г. Последний раз заморозки были зафиксированы 8 мая 2008 г., тогда температура воздуха в Москве опустилась до -3 градусов.

Холодная погода в летние месяцы

В летние месяцы температура московского воздуха крайне редко опускается ниже нулевой отметки. Однако такие случаи известны метеорологам. Самая низкая июньская температура (-2,3 градуса) зарегистрирована 1 июня 1916 г. Абсолютный суточный минимум июля зафиксирован 2 июля 1886 г. и составляет +1,3 градуса. Августовский "рекорд" холода (31 августа 1885 г.) составляет -1,2 градуса.