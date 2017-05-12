Самые масштабные и значимые атаки компьютерных вирусов в мире. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 мая 2017 г. значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica, была парализована работа колл-центра российского сотового оператора "Мегафон" и др. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию наиболее масштабных и значимых компьютерных вирусов.

В 1971 г. первую в мире программу, которая была способна самостоятельно размножать свои копии в компьютерной сети, создал инженер американской технологической компании BBN Technologies Боб Томас. Программа, получившая название Creeper не была вредоносной: ее функционал ограничивался самокопированием и выведением на терминал надписи: "Я крипер, поймай меня, если сможешь". Годом позже другой инженер BBN, изобретатель электронной почты Рэй Томлинсон, создал первый антивирус, который самостоятельно "размножался" на компьютерах сети и удалял Creeper.

В 1981 г. был создан первый вирус, который впервые вызвал неконтролируемую "эпидемию". Вирус под названием Elk Cloner (англ. "Клонирователь оленя") был создан 15-летним американским студентом Ричардом Скрентой для компьютеров Apple II. Вирус заражал магнитные дискеты и после 50-го обращения к зараженному носителю выводил на дисплей стишок, а в отдельных случаях он мог также повредить дискету.

В феврале 1991 г. в Австралии появился первый вирус, масштаб заражения котором составил более 1 млн компьютеров по всему миру. Вредоносная программа "Микеланджело" была написана для IBM-совместимых персональных компьютеров (ПК) и операционной системы DOS. Она срабатывала каждый год 6 мая, в день рождения итальянского художника и скульптора Микеланджело Буонаротти, стирая данные на главной загрузочной области жесткого диска. Прочую информацию с диска можно было восстановить, но рядовому пользователю ПК сделать это было сложно. Создатель вируса остался неизвестен, отдельные случаи срабатывания программы фиксировались вплоть до 1997 г.

2 июня 1997 г. студент Татунского университета (Тайбэй, Тайвань, КНР) Чэнь Инхао создал первую версию вируса "Чернобыль" (или CIH - по первым слогам своего имени). Вирус заражал компьютеры с операционными системами Windows 95 и 98, срабатывал каждый год 26 апреля, в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вирус стирал загрузочную область жесткого диска и, реже, данные БИОС - загрузочной области компьютера. В последнем случае требовалось менять чип на материнской плате или даже приобретать новый компьютер, так как старый выходил из строя. По оценкам, заражению подверглись более 60 млн ПК по всему миру, ущерб превысил $1 млрд. Непосредственно к Чэнь Инхао исков подано не было, он избежал ответственности.

5 мая 2000 г. в мире началась наиболее масштабная эпидемия компьютерного вируса. Созданный филиппинскими студентами Реонелем Рамонесом и Онелем де Гузманом "почтовый червь" ILOVEYOU (с англ. "я тебя люблю") рассылал себя по всем контактам электронной почты владельца зараженного ПК и заменял на свои копии большинство файлов с документами, изображениями и музыкой. Только в первые 10 дней эпидемии число зараженных компьютеров превысило 50 млн. Чтобы защититься от эпидемии, многие государственные учреждения по всему миру временно отключили электронную почту. Совокупный ущерб впоследствии был оценен в $15 млрд. Создателей вируса быстро вычислила филиппинская полиция, однако они остались безнаказанными из-за отсутствия в местном уголовном кодексе статьи, предусматривающей ответственность за компьютерные преступления.

В сентябре 2010 г. вирус Stuxnet поразил компьютеры сотрудников АЭС в Бушере (Иран) и создал проблемы в функционировании центрифуг комплекса по обогащению урана в Натанзе. По мнению экспертов, Stuxnet стал первым вирусом, который был использован как кибероружие.