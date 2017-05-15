СПИД: болезнь и статистика

ТАСС-ДОСЬЕ. С 15 по 21 мая 2017 г. в России в третий раз будет проводиться Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Ее организатором выступает Фонд социально-культурных инициатив (президент Фонда - супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева). Акция проводится при поддержке Минздрава, Минобрнауки, Минкомсвязи России, Росмолодежи, Роспотребнадзора, а также Союз ректоров России, ведущих государственных вузов РФ и Русской православной церкви.

Она приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Ее цель - привлечь внимание к этой проблеме в России, повысить информированность населения, прежде всего молодежи, о заболевании.

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" начала проводиться в России в 2016 г. Ключевым мероприятием первой акции, прошедшей в мае, стал открытый студенческий форум. Вторая акция была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) и прошла в конце ноября. Она стартовала на II Всероссийском Форуме для специалистов по профилактике и лечению заболевания (28 ноября).

В рамках акции в старших классах средних школ был проведен открытый урок "Знание - ответственность - здоровье", на котором был показан фильм об актуальных вопросах противодействия ВИЧ-инфекции.

Заболевание ВИЧ/СПИД

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма человека от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит.

Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом иммунодефицита человека, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей. У разных людей СПИД может развиться через 2-15 лет после ВИЧ-инфицирования.

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать и предотвращать его передачу. Тем самым облегчается и продлевается жизнь зараженных инфекцией.

Статистика по России

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России (первый случай был выявлен в 1987 г.) является неблагополучной, случаи заболевания выявлены во всех субъектах РФ.

По данным Роспотребнадзора, на 31 декабря 2016 г. всего с 1987 г. было зарегистрировано 1 млн 114 тыс. 815 случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, из них умерли 243 тыс. 863 человек. Таким образом, на начало 2017 г. с диагнозом ВИЧ/СПИД в России жили 870 тыс. 952 россиян, что составляет 0,59% от всего населения страны (146 млн 804 тыс. 372). Пораженность ВИЧ на 31 декабря 2016 г. - в среднем 594,3 человека с установленным диагнозом на 100 тыс. населения страны.

Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в стране продолжает расти. По данным Роспотребнадзора, в 2011-2016 гг. ежегодный прирост составлял в среднем 10%. В 2016 г. территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было зарегистрировано 103 тыс. 438 новых случаев ВИЧ-инфекции (исключая выявленных анонимно и иностранных граждан) - на 5,3% больше, чем в 2015 (95 тыс. 475).

Высокая пораженность ВИЧ наблюдается в 30 наиболее крупных субъектах РФ, где проживает 45,3% населения страны. Наиболее неблагоприятными регионами, где число живущих с ВИЧ превышает 1 тыс. человек на 100 тыс. населения, являются Свердловская (1648 на 100 тыс. населения), Иркутская (1636), Кемеровская (1583), Самарская (1477), Оренбургская (1217) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1202), Ленинградская (1147), Тюменская (1085), Челябинская (1079) и Новосибирская (1022) области.

Высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в РФ наблюдается в возрастной группе от 30 до 39 лет. Среди молодежи (15-20 лет) ежегодно регистрируется более 1,1 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. Продолжают выявляться случаи инфицирования детей при грудном вскармливании: в 2014 г. был заражен 41 ребенок, в 2015 г. - 47 детей, в 2016 г. - 59.

На диспансерном учете в специализированных медицинских организациях в 2016 г. состояли 675 тыс. 403 больных (77,5% от всех живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД). Из них антиретровирусную терапию получали 285 тыс. 920 пациентов (42,3% от состоящих на учете).

ВИЧ/СПИД в мире

Некоторые ученые считают, что ВИЧ был передан от обезьян к человеку еще в 1920-х гг. Первой жертвой этого заболевания возможно стал мужчина, умерший в 1959 г. в Конго. К такому выводу пришли медики, проанализировавшие позднее его историю болезни.

Впервые симптомы заболевания, характерные для ВИЧ/СПИД, были описаны в 1981 г. при обследовании в клиниках Лос-Анджелеса и Нью-Йорка нескольких мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. В 1983 г. исследователями из США и Франции был описан вирус, который способен вызывать ВИЧ/СПИД. С 1985 г. в клинических лабораториях стало доступным выполнение анализа крови на ВИЧ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2015 г. в мире насчитывалось от 34 до 39,8 млн (в среднем - 36,7 млн) ВИЧ-инфицированных. Наиболее пораженным регионом является Африка южнее Сахары, в 2015 г. там проживали порядка 25,6 млн человек с ВИЧ (примерно две трети всех зараженных). Жертвами ВИЧ/СПИД в мире стали более 35 млн человек. Только в 2015 г. умерли примерно 1,1 млн человек. Доступ к антиретровирусному лечению на июнь 2016 г. имели 18,2 млн больных, включая 910 тыс. детей.