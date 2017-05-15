Виктор Козловский. Досье

Константин Райкин впервые в РФ представил спектакль по пьесе "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь"Культура 15 мая, 19:21
Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 15 мая 2017 г. пресс-служба ГУП "Московский метрополитен" сообщила, что начальником этого предприятия станет Виктор Козловский. До настоящего времени он был первым заместителем уходящего в отставку начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова.
Виктор Николаевич Козловский родился 10 августа 1960 г.
В 1987 г. он окончил Московский институт железнодорожного транспорта (ныне - Московский государственный университет путей сообщения им. императора Николая II), специальность - "управление процессами перевозок". После окончания вуза был принят на работу дежурным по железнодорожной станции.
В начале 2000-х гг. был первым заместителем Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги (ОЖД). В мае 2003 г. приказом по Министерству путей сообщения был назначен начальником Санкт-Петербургского отделения ОЖД (в сентябре того же года в рамках реформы отрасли ОЖД стала филиалом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
В 2009 г. Козловский был переведен на должность первого заместителя Северо-Западного филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), дочерней компании РЖД.
С сентября 2010 г. по февраль 2011 г. был начальником дирекции управления движением Калининградской железной дороги - филиала РЖД. В это время филиал возглавлял Иван Беседин (в 2011-2014 гг. - начальник ГУП "Московский метрополитен").
В феврале 2011 г., после перевода Беседина в Москву, Козловский был назначен первым заместителем начальника Калининградской железной дороги. В августе того же года переведен на пост начальника Октябрьской дирекции управлении движения Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД".
Параллельно, в 2010-2011 гг. был совладельцем (25% акций) ООО "Невская транспортная компания".
В марте 2013 г. Козловский был назначен первым заместителем начальника Куйбышевской железной дороги.
С сентября 2014 г. - первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова. Курировал работу служб движения и инфраструктуры.
Обладатель ведомственных наград РЖД. Отмечен благодарностью мэра Москвы (2016, "За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца").