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Виктор Козловский. Досье

Биографии и справки
15 мая, 18:03 UTC+3

15 мая 2017 г. пресс-служба ГУП "Московский метрополитен" сообщила, что начальником предприятия станет Виктор Козловский

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Виктор Козловский

Виктор Козловский

© АГН "Москва"

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 мая 2017 г. пресс-служба ГУП "Московский метрополитен" сообщила, что начальником этого предприятия станет Виктор Козловский. До настоящего времени он был первым заместителем уходящего в отставку начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова.

Виктор Николаевич Козловский родился 10 августа 1960 г.

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В 1987 г. он окончил Московский институт железнодорожного транспорта (ныне - Московский государственный университет путей сообщения им. императора Николая II), специальность - "управление процессами перевозок". После окончания вуза был принят на работу дежурным по железнодорожной станции.

В начале 2000-х гг. был первым заместителем Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги (ОЖД). В мае 2003 г. приказом по Министерству путей сообщения был назначен начальником Санкт-Петербургского отделения ОЖД (в сентябре того же года в рамках реформы отрасли ОЖД стала филиалом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

В 2009 г. Козловский был переведен на должность первого заместителя Северо-Западного филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), дочерней компании РЖД.

С сентября 2010 г. по февраль 2011 г. был начальником дирекции управления движением Калининградской железной дороги - филиала РЖД. В это время филиал возглавлял Иван Беседин (в 2011-2014 гг. - начальник ГУП "Московский метрополитен").

В феврале 2011 г., после перевода Беседина в Москву, Козловский был назначен первым заместителем начальника Калининградской железной дороги. В августе того же года переведен на пост начальника Октябрьской дирекции управлении движения Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД".

Параллельно, в 2010-2011 гг. был совладельцем (25% акций) ООО "Невская транспортная компания".

В марте 2013 г. Козловский был назначен первым заместителем начальника Куйбышевской железной дороги.

С сентября 2014 г. - первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова. Курировал работу служб движения и инфраструктуры.

Обладатель ведомственных наград РЖД. Отмечен благодарностью мэра Москвы (2016, "За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца").

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