Взрывы газа с человеческими жертвами в многоквартирных домах в РФ с 2016 г. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 мая 2017 г. в Волгограде при взрыве в жилом доме, по последним данным, произошло обрушение подъезда, погибли два и получили ранения восемь человек. По предварительной информации, ЧП произошло в результате утечки газа.

С начала 2016 г. в жилых домах на территории РФ произошло не менее 17 взрывов (хлопков) бытового газа, в результате которых погибли по меньшей мере 38 человек (включая ЧП 16 мая).

11 января 2016 г. в Воронеже при взрыве газового баллона в многоэтажном жилом доме по адресу: ул. Космонавтов, 52, пострадали три человека. Одна из пострадавших была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, с 90% ожогами поверхности тела. 14 января женщина скончалась в областном клиническом центре медицины катастроф. Взрыв повредил семь квартир, здание было восстановлено в марте того же года.

16 февраля 2016 г. в Ярославле в панельном пятиэтажном доме по адресу: ул. 6-я Железнодорожная, 11, произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушились пять этажей четвертого подъезда. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Здание впоследствии было снесено.

23 февраля 2016 г. в Черняховске (Калининградская обл.) при взрыве баллона с бытовым газом в квартире трехэтажного жилого дома по ул. Ленина, 29, погиб мужчина. Взрыв вызвал пожар на площади 50 кв. м, проводилась эвакуация 30 жильцов.

4 мая 2016 г. в г. Балаково (Саратовская обл.), в жилом девятиэтажном доме по адресу: ул. Шевченко, 2, произошел хлопок бытового газа, в результате которого погибла 75-летняя женщина, еще шесть человек пострадали. Площадь пожара составила 30 кв. м, из здания были эвакуированы 42 человека.

30 мая 2016 г. в Уфе погиб мужчина, выпавший из окна девятого этажа жилого дома по адресу: ул. Правды, 25. Вероятной причиной падения послужил взрыв скопления бытового газа. Возгорания не последовало.

6 июня 2016 г. в Оренбурге, в 9-этажном жилом доме по адресу: ул. Алтайская, 2/1, произошел взрыв бытового газа, в результате чего были госпитализированы три человека. 8 июня один из пострадавших скончался в реанимации от полученных ожогов.

17 июля 2016 г. в станице Выселки (Выселковский район Краснодарского края) на первом этаже жилого пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей. 21 июля мужчина, получивший при взрыве 80% ожогов тела, скончался в больнице.

4 октября 2016 г. в поселке Ильинское-Хованское (Ивановская обл.) произошел взрыв газового баллона на втором этаже двухэтажного кирпичного дома номер 55 по ул. Красная. В результате обрушился один подъезд. На месте происшествия погибли две женщины, еще два человека пострадали. 6 октября одна из пострадавших, получившая ожоги 70% тела, скончалась в больнице.

7 октября 2016 г. в Балашихе (Московская обл.) в комнате консьержа 17-этажного жилого дома номер 3 по ул. Речная произошел взрыв бытового газа. В результате погиб мужчина 1997 г. р.

23 октября 2016 г. в Рязани произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном доме номер 4 в 1-м Осеннем переулке. В результате погибли семь человек. Пострадали еще 16 человек. Взрывом было разрушено 14 квартир, еще семь квартир повреждены. Основная версия происшествия - утечка газа. По данным следствия, жители пострадавшего дома устанавливали автономные газовые нагреватели из-за того, что в доме были проблемы с отоплением. Впоследствии дом был восстановлен.

6 ноября 2016 г. в городе Иваново произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме номер 63б по ул. Минская. В результате погибли шесть человек, еще восемь человек пострадали. Площадь разрушений в 12-квартирном здании составила 80 кв. м. По основной версии следствия, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой был обнаружен газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу. Межведомственная комиссия при администрации Иванова признала дом аварийным и подлежащим сносу.

21 ноября 2016 г. в Южноуральске (Челябинская обл.), в двухэтажном жилом доме номер 20 по ул. Ленина, произошел взрыв газа, повлекший за собой возгорание. В результате с сильными ожогами были госпитализированы пожилые супруги. 24 ноября женщина от полученных ранений скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона, который подвергся резкому перепаду температур. Всего взрывом и пожаром были повреждены четыре квартиры.

7 декабря 2016 г. в городе Советская Гавань (Хабаровский край) произошел взрыв газа в многоквартирном доме №13 по ул. Рабочая. Пострадали четыре человека - три жительницы дома и работник энергослужбы. 13 декабря того же года одна из пострадавших скончалась от полученных травм в больнице.

20 января 2017 г. в городе Белорецк (Башкирия) в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме №37 по ул. Федора Алексеева погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый хозяина были госпитализированы с ожогами. В квартире, где произошло ЧП, проводились ремонтные работы.

11 января 2017 г. в Саратове произошел взрыв бытового газа в шестиэтажном жилом доме по адресу Московское шоссе, 11. Один человек погиб, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и четвертым этажами; на трех этажах с третьего по пятый возник пожар на площади 250 кв м, который был вскоре ликвидирован. По данным СК, взрыв был вызван самовольной установкой газовой плиты в одной из квартир. Дом был восстановлен в течение месяца.

9 апреля 2017 г. в Таганроге (Ростовская обл.) при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме по адресу ул. Шаумяна, 12/1, погибли два человека, еще два человека пострадали. Три квартиры были полностью разрушены, еще десять квартир получили повреждения. Разрушилась внешняя стена здания на площади 20 кв. м. В настоящее время ведутся работы по восстановлению дома.