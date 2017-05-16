Биография Олега Видова

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 мая 2017 г. в США в возрасте 73 лет скончался заслуженный артист РСФСР Олег Видов.

Олег Борисович Видов родился 11 июня 1943 г. в деревне Филимонки Московской области (ныне - Москва). Отец, Борис Николаевич Гарневич, был экономистом. Мать, Варвара Ивановна Видова, работала учительницей. С трех до пяти лет Видов вместе с матерью проживал в Монголии, где она преподавала в школе для детей советских специалистов. В 1948 г. вместе с ней переехал в Лейпциг (ГДР, ныне - Германия), там мать была редактором-корректором в издательстве.

В 1950 г. вернулся с матерью в СССР. Учился в школе поселка Барвиха Московской области.

В 1951-1954 гг. жил у тети в Алма-Ате (Казахская ССР, ныне - Казахстан); мать в эти годы работала в Китае и Румынии.

Окончив школу в 1957 г., работал в Москве санитаром в больнице, помощником повара, электриком на строительстве Останкинской телебашни. Параллельно учился в вечерней школе.

В 1960 г. исполнил небольшую роль в фильме Александра Митты и Алексея Салтыкова "Друг мой, Колька!", поставленном по одноименной пьесе Александра Хмелика. Однако эпизод с участием Видова не вошел в окончательный вариант киноленты.

В 1962 г. поступил на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, Москва), в мастерскую Юрия Победоносцева и Якова Сегеля. Спустя год Видова пригласили на главные роли в свои картины сразу два режиссера - Владимир Басов и Эраст Гарин. В 1964 г. на экраны вышли фильмы с его участием: "Метель" Басова по поэтической повести Александра Пушкина, где Видов исполнил роль Владимира, и "Обыкновенное чудо" Эраста Гарина и Хеси Локшиной по пьесе Евгения Шварца, в котором молодой актер сыграл Медведя.

В 1966 г. снялся в роли царевича Гвидона в фильме известного советского режиссера Александра Птушко "Сказка о царе Салтане", поставленном по произведению Пушкина.

В 1966 г. Видов окончил актерский факультет ВГИК. В том же году исполнил роль принца Хагбарда в драме датского режиссера Габриэля Акселя "Красная мантия" (Дания - Швеция - Исландия), основанной на средневековых скандинавских легендах.

В 1978 г. окончил режиссерское отделение ВГИК (дипломным проектом был короткометражный фильм "Переезд" по собственному сценарию), параллельно продолжал работать в кино.

В 1966-1983 гг. состоял в труппе Театра-студии киноактера (ныне - Государственный театр киноактера, Москва).

В 1973 г. исполнил главную роль в советско-кубинском вестерне "Всадник без головы", снятом по мотивам романа Томаса Майн Рида режиссером Владимиром Вайнштоком. В 1974 г. на экраны вышла советско-японская мелодрама "Москва, любовь моя" (режиссеры Александр Митта и Кэндзи Есида), в которой партнершей Видова стала популярная японская актриса Комаки Курихара.

Видов снимался также в фильмах: "Ватерлоо" (1970, режиссер Сергей Бондарчук), "Миссия в Кабуле" (1970, Леонид Квинихидзе), "Джентльмены удачи" (1971, Александр Серый), "Легенда о Тиле" (1976, Владимир Алов и Александр Наумов), "Рудин" по мотивам романа Ивана Тургенева (1977, Константин Воинов), "Крик тишины" по повести Исая Калашникова "Расследование" (1981, Арья Дашиев) и др.

С 1983 г., после оформления брака с гражданкой Югославии Верицей Йованович, проживал в этой балканской стране. В 1985 г. переехал в Австрию, затем - в Италию, где встретил американку Джоан Борстин, впоследствии ставшую его женой.

С 1985 г. проживал в США, снялся в нескольких американских фильмах. Среди них: "Красная жара" (1988, Адам Брукс и Уолтер Хилл), "Дикая орхидея" (1989, Залман Кинг), "Бегущий по льду" (1993, Бэрри Сэмсон), "Бессмертные" (1995, Брейн Грант), "13 дней" (2000, Роджер Доналдсон) и др. Поставил короткометражный фильм для диснеевского канала под названием "Легенда изумрудной принцессы", в котором исполнил главную роль.

В 1992 г. вместе с Джоан Борстин создал в США фирму, выкупившую права на показ за пределами СНГ картин студии "Союзмультфильм". На свои средства провел реставрацию пленок, хранившихся в государственных архивах. Мультфильмы были переозвучены и демонстрировались по зарубежным телеканалам. В конце 1990-х гг. новое руководство "Союзмультфильма", сославшись на заниженные выплаты за прокат картин фирмой Видова, попыталось признать контракт 1992 г. недействительным. В результате затяжного судебного разбирательства в 2003 г. Видов выиграл процесс, доказав выполнение всех обязательств. В 2007 г. российский предприниматель Алишер Усманов приобрел у компании Видова все права на прокат коллекции. По данным источников, сумма покупки оценивалась в $5-10 млн.

Кроме этого, Олег Видов вместе с женой занимался предпринимательской деятельностью в сфере международных грузоперевозок, а также открыл в Малибу (штат Калифорния, США) наркологическую клинику.

Заслуженный артист РСФСР (1974).

Состоял в четырех браках. Первая жена - Марина Видова, художник-оформитель. Вторая супруга - Наталья Федотова. Третья жена - югославка Верица Йованович, четвертая - американская журналистка Джоан Борстин. Имел сыновей Вячеслава (от брака с Натальей Федотовой) и Сергея (внебрачный).

Жизни и творчеству актера посвящен документальный фильм Михаила Ананьева "Олег Видов. Всадник с головой" (2013).