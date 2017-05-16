История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 мая 2017 г. в Страсбурге состоится церемония подписания законодательного регламента о введении безвизового режима (безвиза) с Украиной. Документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат в присутствии президента Украины Петра Порошенко. Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале ЕС. Ориентировочно это произойдет 11 июня.

Переговорный процесс и требования к Украине

Переговоры о введении безвиза Украина и Евросоюз начали в 2008 г. В 2010 г. Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) предложил Киеву План действий по либерализации безвизового режима. От Украины требовалось внести существенные изменения в законодательство в сфере энергетики, окружающей среды, прав человека, здравоохранения, социальной и миграционной политики, деятельности компаний, налогообложения и государственных закупок, борьбы с коррупцией. Также условиями для украинского руководства стало введение биометрических паспортов. Всего План действий включал 144 пункта. Начиная с сентября 2011 г. Украина предоставила несколько отчетов о внедрении рекомендаций.

В декабре 2015 г. Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина достигла требуемого прогресса и осуществила необходимые реформы. 17 ноября 2016 г. Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза ("Корепер") дал "зеленый свет" для обсуждения вопроса в Европарламенте. Однако в заявлении "Корепер" было подчеркнуто, что отмена виз для Украины возможна только одновременно с началом действия Механизма приостановки безвизовых режимов с третьими странами. Разработкой такого Механизма занималась Европейская служба внешних действий под руководством Федерики Могерини в рамках стратегии Евросоюза по контролю миграции. 15 декабря 2016 г. он был утвержден Европарламентом. Благодаря ему ЕС оставил за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы.

1 марта 2017 г. Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент согласовали решение о предоставлении Украине безвизового режима, 6 апреля оно было поддержано Европарламентом (за проголосовал 521 депутат, против - 75, воздержались 36 депутатов). 11 мая 2017 г. решение утвердил Совет ЕС.

Условия пересечения границы

Договор о безвизовом режиме для Украины охватывает 26 стран, входящих в Шенгенскую зону (22 члена ЕС и 4 страны, не являющиеся членами Евросоюза - Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн). Кроме этого, въезд без виз будет разрешен на Кипр, в Хорватию, Румынию и Болгарию, так как эти государства претендуют на вхождение в Шенген. При этом в Ирландию и Великобританию придется оформлять визы, поскольку на территории этих стран не действуют миграционные правила ЕС. Граждане Украины смогут въезжать в страны ЕС без визы не более чем на 90 дней (в рамках периода в 180 дней). Более 90 дней можно находиться без визы лишь в Румынии, Болгарии, на Кипре и в Хорватии, которые не являются полноправными членами Шенгена. Целью визита может быть туризм, деловая поездка, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Многие жители Украины ожидали, что с отменой визового режима смогут отправиться на заработки в европейские страны. Однако безвиз не дает права на работу в странах ЕС. Для легального трудоустройства необходимо отдельно получить разрешение на работу. Ограничения касаются и получения образования (программы для студентов и аспирантов существуют, но въезд в страны ЕС по ним предусмотрен через консульское оформление).

Главным условием для пересечения границы гражданами Украины будет наличие биометрического паспорта (такие паспорта в настоящее время имеют более 3,3 млн украинцев). Но пограничники будут вправе потребовать ряд дополнительных документов. Так, украинцам рекомендуется иметь при себе обратный билет, не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС (для подтверждения финансовой состоятельности), туристическую медицинскую страховку, "зеленую карту" в случае путешествия по Европе на автомобиле, пригласительное письмо от родственников или знакомых (если целью поездки является посещение родственников), а также подтверждение брони на проживание в гостинице.