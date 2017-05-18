Президентские выборы в Иране. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2017 г. в Исламской Республике Иран (ИРИ) состоятся президентские выборы. Это будут 12-е выборы с 1979 г, когда в стране совершилась исламская революция, в результате которой была свергнута монархия и введена республиканская форма правления.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о полномочиях президента, порядке его избрания и основных кандидатах на этот пост.

Полномочия президента

Согласно конституции 1979 г. (с поправками 1989 г.), Иран - исламская республика. Глава государства - высший руководитель, духовный лидер (рахбар или факих). Он контролирует законодательную, исполнительную и судебную власти и избирается на пожизненный срок особым органом - Советом экспертов.

Президент является вторым по значимости официальным лицом государства. Он отвечает за исполнение конституции, возглавляет исполнительную власть, назначает министров и представляет их кандидатуры на утверждение меджлису (парламент), отчитывается за действия кабинета министров перед меджлисом, подписывает международные договоры и соглашения от имени иранского правительства, несет ответственность за планирование и исполнение бюджета.

Процедура выборов

Президент Ирана избирается всеобщим прямым голосованием на четыре года и может занимать пост не более двух сроков подряд.

Кандидат должен быть религиозно-политическим деятелем старше 18 лет и отвечать следующим требованиям: иметь иранское происхождение и гражданство Ирана, достойную биографию, принадлежать к официальной религии страны (шиизм), быть набожным, твердо верить в основы Исламской Республики, а также обладать организаторскими способностями.

Претендент на президентский пост не должен иметь опыта работы в государственных структурах времен монархии (до февральской революции 1979 г.). Помимо этого, кандидат должен обладать ученой степенью не ниже магистра, либо эквивалентной ей степенью традиционных исламских школ, а также не иметь судимости.

Претенденты на пост президента проходят отбор в несколько этапов. Сначала их проверяет Министерство внутренних дел, после чего каждая кандидатура рассматривается в Наблюдательном совете (государственный орган, осуществляющий функции верхней палаты парламента и контроль за исполнением конституции). На этом этапе руководитель ИРИ может отвергнуть любую кандидатуру без объяснения причин. Затем публикуется окончательный список кандидатов. Ход выборов контролирует Наблюдательный совет.

Выборы проводятся по мажоритарной системе. Для победы кандидату необходимо получить абсолютное число голосов (50% плюс 1 голос от общего числа проголосовавших). В случае необходимости через неделю проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Правом голоса обладают все граждане Ирана, достигшие 18 лет. В нынешних выборах примут участие более 55 млн избирателей (население Ирана - 80,8 млн человек).

Выборы 2017 года

Заявления об участии в выборах подали 1636 кандидатов, в том числе 137 женщин. Среди тех, кто баллотировался на выборах, был экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (занимал пост с 2005-2013 гг.), который проигнорировал настояние духовного лидера Ирана Али Хаменеи не выставлять свою кандидатуру.

Окончательный список кандидатов был представлен Наблюдательным советом 26 апреля и включил шесть участников (Махмуд Ахмадинежад до выборов допущен не был). 15 мая от участия в президентской гонке отказался представитель консервативного альянса "Народный фронт исламских и революционных сил", мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф. 16 мая свою кандидатуру снял вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, баллотирующийся от лагеря реформаторов.

Фаворитом предвыборной кампании считается действующий президент ИРИ Хасан Роухани (избран в июне 2013 г.), которого, согласно опросам, готовы поддержать 41,6% избирателей. За ним следует аятолла Эбрахим Раиси, который может рассчитывать на 26,7% голосов. Наименьшие шансы имеют экс-министр культуры Мостафа Ага Мирсалим (2,8%) и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба (1,2%).