Игра го. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23-27 мая 2017 г. в китайском городе Учжэнь (провинция Чжэцзян) пройдет турнир по игре го. В его рамках состоятся матчи между компьютерной программой AlphaGo и лучшими игроками в го, в том числе лидером неофициального рейтинга Go Ratings китайцем Кэ Цзе.

Го (китайское название - вэй-ци, японское - и-го, корейское - падук) - логическая настольная игра. В настоящее время является одной из самых распространенных настольных игр в мире (около 60 млн игроков). Она входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта - Всемирных интеллектуальных игр.

Считается, что го в равной степени развивает правое и левое полушария мозга и тренирует как аналитические, так и интуитивные навыки человека.

История возникновения

Точное место и время появления игры го неизвестны. По разным источникам, она возникла в Древнем Китае от 2,5 до 4 тыс. лет назад. Согласно одной из легенд, ее придумал император Яо (2357-2255 до н.э.) для того, чтобы дать образование своему сыну Дан Жу.

Первые материальные свидетельства (найденные археологами доски и камни для го), а также записи сыгранных партий относятся к первым векам нашей эры. Старейшая из них - об игре между основателем династии У Сунь Цэ и его генералом Люй Фанем в 196 г. Тогда игра проводилась по правилам, почти не отличающимся от современных. В VII в. го стала известна в Японии, где она приобрела особую популярность. В связи с этим в настоящее время на международном уровне принято использовать ее японское название.

Правила игры

Для игры го используют гобан (доска для игры). На ней начерчены 19 линий по вертикали и 19 линий по горизонтали. Их пересечения дают 361 игровую точку (иногда используются менее сложные стандарты - 11х11; 13х13). Два игрока используют набор камней черного и белого цветов (181 черных и 180 белых камней).

Партия начинается на пустой доске, первыми ходят черные. Ходом считается постановка камня на точку пересечения линий. Поставленные камни не передвигаются. Камень или группа камней считаются захваченными в плен, если игроку удалось занять все соседние с камнями противника свободные точки по вертикали и горизонтали. Эти камни снимаются с доски. За каждого "пленника" засчитывается одно очко. Каждое пересечение (точка) также приносит игроку одно очко. Выигрывает тот, кто к концу игры захватил больше территории. Партия считается завершенной, если в игре не осталось ходов, которые принесли бы очко одному из игроков.

Го на Западе и в России

Долгое время игра была распространена только в странах Восточной Азии. Популярность на Западе она получила в начале XX в. В основном в нее играли ученые, математики и программисты. Известно, что го увлекались нобелевские лауреаты Альберт Эйнштейн и Джон Нэш. В студенческие годы в соревнованиях по го принимал участие основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Игра нашла своих поклонников и среди политиков. Госсекретарь США Генри Киссинджер (1973-1977) изучал стратегию игры, президент США Джордж Буш - старший (1989-1993) брал уроки го во время подготовки визита в Южную Корею, а президент США Барак Обама (2009-2017) играл в го во время учебы в колледже. В настоящее время во многих странах Европы и Америки игра официально признана интеллектуальным видом спорта.

В СССР первый турнир по го был проведен еще в 1965 г. в Ленинграде Однако широкую известность игра получила после серии публикаций в журнале "Наука и жизнь" в 1975-1976 гг. В 1990 г. состоялся первый официальный чемпионат СССР по игре го. В настоящее время в России действует Российская федерация го, ставшая правопреемницей созданной в 1989 г. Федерации го СССР. Российская команда является шестикратным чемпионом Европы, спортсмены РФ неоднократно завоевывали этот титул в индивидуальных соревнованиях.

Программа AlphaGo

Программа AlphaGo была разработана компанией Google DeepMind в 2015 г. С 9 по 15 марта 2016 г. проходил матч по игре в го между этой программой и корейским профессионалом, обладателем девятого дана (высший ранг в игре) Ли Седолем. По итогам пяти партий со счетом 4:1 победу одержал искусственный интеллект.

Ранее считалось, что в этой настольной игре компьютер не может превзойти человека, поскольку число допустимых комбинаций в го достигает 10 в 170 степени, и игрокам часто приходится полагаться на интуицию.

После этого матча Корейская ассоциация падук присвоила программе "почетный" девятый дан.