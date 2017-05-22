Николай Чудотворец. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая в Москву из Бари (Италия) привезены мощи святителя Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых христианских святых.

До 12 июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем до 28 июля их разместят в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

Жития, источники

Древнейшим текстом, где упоминается Николай Чудотворец, являются "Деяния о стратилатах" (IV век). Основное житие Николая Чудотворца в греческой (православной) традиции было составлено Симеоном Метафрастом в X веке. В нем, согласно предположениям историков, могли быть соединены детали жизни двух христианских епископов, живших в Малой Азии в III-IV и VI веках.

Всего существует несколько десятков житий и описаний чудес, совершенных святым Николаем.

Жизнеописание

Николай Чудотворец (также Николай Угодник, Николай Мирликийский), согласно христианским жизнеописаниям, родился в г. Патары в древнеримской провинции Памфилия (ныне - территория Турции, провинция Анталья). Точные даты его жизни неизвестны, предположительно, он родился в 270 г.

Родителями Николая были христиане, с молодости он изучал Священное писание. Впоследствии его дядя - епископ Патарский - возвел племянника в сан священника.

В конце III века Николай совершил паломничество в египетскую Александрию, затем - в Палестину. Считается, что во время одного из путешествий в Египет совершил чудо: воскресил моряка, который упал с мачты. По другим преданиям - он молитвой спас судно от крушения.

Около 300 г. стал епископом города Миры (Ликия, ныне - Демра, провинция Анталья, Турция). В период правления императора Диоклетиана (284-305), который подвергал христиан гонениям, Николай был заключен в тюрьму, впоследствии освобожден. Согласно некоторым из житий, участвовал в I Вселенском соборе в Никее (325), во время которого "ударил по щеке" Ария, основателя ереси арианства. За это был осужден на соборе, но избежал наказания. Будучи епископом, прославился благотворительностью, заступничеством за осужденных на смертную казнь и т. д.

Скончался, предположительно, в 345-351 гг. в г. Миры. В православной церкви память святого отмечается 19 (6 - по юлианскому календарю) декабря и 22 (9) мая.

Мощи

Мощи Николая Чудотворца хранились в г. Миры в небольшой церкви. В начале 1080-х гг. город был захвачен турками-сельджуками, которые не тронули греческих монахов, служивших в церкви, но ограничили паломничество. В 1087 г. норманнские пираты перевезли основную часть мощей в итальянский город Бари, где они и хранятся в настоящее время в базилике Святого Николая.

Часть мощей (частицы скелета и одежды), оставшаяся в Мирах, в 1099-1101 гг. была вывезена в Венецию, ныне находится в церкви Святого Николая на острове Лидо. В 1957 и 1987 гг. экспертизы образцов мощей, хранящихся в Бари и Венеции, показали, что они принадлежат одному человеку. Мелкие частицы мощей также имеются в десятках католических и православных церквей в разных странах мира, в частности - в Свято-Даниловском монастыре (Москва), Свято-Никольских монастырях в Саратове, Старой Ладоге (Ленинградская обл.), Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге и др.

Почитание

Вскоре после смерти Николай Чудотворец начал почитаться как святой (точная дата канонизации неизвестна) и остается одним из самых значимых христианских подвижников в православной, католической, лютеранской и древновосточных церквях.

Считается, что после смерти его тело начало источать благовония, после чего стало объектом паломничества. Распространены сообщения о посмертных чудесах Николая Мирликийского, совершенных после молитвы его иконам и т. д. Известен как заступник бедных, покровитель мореплавателей и путешественников. В России Николай Чудотворец является одним из наиболее почитаемых святых. Уже в конце XI века в русском церковном календаре отмечался не только день его погребения в декабре, но и память перенесения мощей в Бари в мае.

Итальянский путешественник Николай Веронский, побывавший в XVI веке в России, отмечал, что у русских святой Николай считается "покровителем Отечества". Памяти Николая Чудотворца в России посвящено множество храмов и монастырей (больше - только Богородице).

В житиях часто упоминается, что Николай Святитель дарил подарки и помогал детям-беднякам. В католических странах с XIX века он стал прообразом Санта-Клауса, фольклорного персонажа, который дарит детям подарки на Рождество.

Иконография

Самое раннее сохранившееся изображение Николая Чудотворца - на створке триптиха, хранящегося в монастыре Святой Екатерины на Синае (Египет). В иконографии облик святого сложился к XI веку: обычно он изображается с короткой бородой и округлым лбом, в облачении митрополита, в руку ему помещают закрытое Евангелие. Старейшее изображение в древнерусском искусстве - алтарная мозаика и фрески в Софийском соборе в Киеве (1-я половина XI века).