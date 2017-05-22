История взаимных торговых ограничений России и Турции. Досье

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек (слева направо на первом плане), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым (слева направо на втором плане), 22 мая © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая 2017 г. в Стамбуле вице-премьеры России и Турции - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории кризиса между двумя странами в сфере экономики и торговли.

Кризис 2015-2016 гг.

Россия ввела ограничительные меры в отношении Турции после того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24 и один из пилотов был убит при катапультировании.

28 ноября 2015 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2016 г. был запрещен ввоз отдельных видов турецких товаров (17 наименований, в том числе фрукты, овощи, цветы), продажа туристических туров, прекращены чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией и приостановлена деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В связи с этим в 2016 г. российско-турецкий товарооборот сократился, по данным ФТС, на 32,1% по сравнению с 2015 г. и составил $15,84 млрд, в том числе экспорт снизился на 29%, до $13,69 млрд, импорт - на 47%, до $2,14 млрд. Доля Турции в общем внешнеторговом обороте России упала в 2016 г. до 3,4% (в 2015 г. этот показатель составлял 4,4%).

Возобновление контактов

Решение о начале процесса нормализации отношений было принято по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана, состоявшегося 29 июня 2016 г. Уже на следующий день, 30 июня, Путин подписал указ, отменяющий запрет на реализацию туров в Турцию, а также предусматривающий снятие ограничений на чартерные перевозки между странами.

22 июля была возобновлена работа межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В октябре 2016 г. был разрешен ввоз в страну турецких фруктов (доля перечисленных видов фруктов в российском импорте данной группы товаров составляла: мандарины - 29,4%; апельсины - 22,7%; персики и нектарины - 28,3%; абрикосы - 80%; сливы - 13%).

9 марте 2017 г. из-под действия санкций был выведен еще ряд товаров: лук (14,6% от общего импорта данного вида товаров на российском рынке), цветная капуста и брокколи (0,1%), соль (4,3%), жевательная резинка (44,7%) и гвоздика (13,5%).

В январе-феврале 2017 г. российско-турецкий товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 2,1% и составил $2,48 млрд, в том числе экспорт - $2,13 млрд, импорт - $350,4 млн. Под запретом оставались поставки турецких огурцов, помидоров, яблок, винограда, клубники, земляники и др.

Ответные меры Турции

С 15 марта 2017 г. Турция прекратила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы из России. По мнению экспертов, турецкая сторона сняла беспошлинный режим, чтобы добиться разрешения на поставки томатов на российский рынок.

Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%, что фактически останавливало экспорт в Турцию. При этом данное условие распространилось и на уже заключенные контракты. Российские убытки от введения пошлины оцениваются в $1,3-1,5 млрд (возможный недопоставленный в Турцию объем пшеницы - 400-500 тыс. т, кукурузы - 100 тыс. т).

По итогам переговоров президентов России и Турции 3-4 мая 2017 г. в Сочи Анкара отменила пошлину на поставки пшеницы из России, а Москва заверила в снятии торговых ограничений по всем позициям, за исключением томатов.