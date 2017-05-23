"Гоголь-центр". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2017 г. в Москве в театре "Гоголь-центр" (полное название - Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя), а также дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски. По данным Следственного комитета (СК) РФ, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 гг.

История театра

В апреле 1925 г. при Центральном комитете (ЦК) профсоюза работников железнодорожного транспорта был создан Московский театр драмы и комедии. Труппу возглавил Кирилл Голованов.

В сентябре 1931 г. постановлением Президиума ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта он был переименован в Московский театр транспорта. Шефство над театром в 1930-х гг. осуществляли ведущие артисты Московского художественного театра (МХАТ) Иван Берсенев и Владимир Готовцев.

С 1939 г. носил название Центральный театр транспорта.

С 1959 г. - Московский драматический театр (МДТ) им. Н. В. Гоголя.

7 августа 2012 г. художественным руководителем МДТ им. Н. В. Гоголя был назначен Кирилл Серебренников. Вскоре было объявлено о планах преобразования театра.

В феврале 2013 г. на его базе начал свою работу "Гоголь-центр" - театральный центр. Основное место в его деятельности занимают постановки современных версий классических произведений, спектакли российских и европейских режиссеров и др.

Театр располагается в здании дореволюционной постройки на ул. Казакова. Он получил его в постоянное пользование в 1943 г. Ранее в здании находились железнодорожное депо и клуб.

Театр сегодня

Функции и полномочия учредителя театра осуществляет Департамент культуры Москвы.

По данным отчетности, в театре на конец 2016 г. работали 169 человек, средняя заработная плата составляла 53 тыс. 662 руб.

В 2016 г. в театре прошли 260 спектаклей, которые посетили 64 тыс. 700 человек.

По итогам 2015 г. (более поздняя финансовая отчетность не публиковалась) доходы театра от продажи билетов составили 87,87 млн руб., государственные субсидии - 85,5 млн руб. В бюджете на 2017 г. доходы заложены на уровне 151,5 млн руб., субсидии - 88,2 млн руб.

После назначения Кирилла Серебренникова художественным руководителем деятельность коллектива была сосредоточена на превращении "Гоголь-центра" в свободное творческое пространство. Основное внимание уделяется разнообразным видам и жанрам современного искусства.

Театральный репертуар включает 33 постановок, в т. ч.: "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира, "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "Метаморфозы" по поэме Овидия, "Кому на Руси жить хорошо" по поэме Николая Некрасова и др. Помимо этого, в "Гоголь-центре" проводятся концерты, творческие вечера, кинопоказы, выставки и др.

"Гоголь-центр" реализует проекты "Театральная медиатека" (формирование обширной коллекции видеозаписей различных спектаклей, куратор - Марина Давыдова), "Гоголь-кино" (демонстрация кинопремьер и др., куратор - Стас Тыркин) и "Гоголь+" (встречи с актерами, драматургами и режиссерами, куратор - Валерий Печейкин).

Актеры, режиссеры, руководство

Актерская труппа включает 49 человек. Среди них народные артистки РФ Светлана Брагарник и Ольга Науменко, заслуженные артисты РФ Людмила Гаврилова, Анна Гуляренко, Вячеслав Гилинов, Олег Гущин и др.

Режиссерами спектаклей, идущих в "Гоголь-центре", являются Кирилл Серебренников, Антон Адасинский, Алексей Мизгирев, Евгений Григорьев и др.

Художественный руководитель - Кирилл Серебренников. Президент Фонда поддержки и развития "Гоголь-центра" - Екатерина Васенина. Генеральный продюсер - Ярослава Зива-Чернова.

Официальный сайт - http://gogolcenter.com/.