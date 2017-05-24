Случаи природных пожаров, нанесших крупный ущерб населенным пунктам РФ с 2010 г. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 мая 2017 г. в Красноярском крае резко осложнилась пожарная обстановка. Из-за пала (возгорания сухой прошлогодней травы) загорелись более 80 домов и строений в нескольких населенных пунктах. Огонь перекинулся на жилые дома и постройки различного назначения в городах Канск, Лесосибирск и в пос. Малая Кеть (Бирилюсский район). Распространению пожаров способствовал сильный ветер. По последним данным, в Канске погибла местная жительница.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев природных пожаров, в том числе вызванных весенним палом травы, нанесших крупный ущерб населенным пунктам России с 2010 г. Чаще всего отдельные пожары такого рода не приводят к человеческим жертвам, но иногда люди гибнут в ходе ликвидации ЧП.

2010

В июле - августе 2010 г. на всей территории европейской части России из-за малоподвижного антициклона установилась аномальная жара, рекордная за более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений. Температура воздуха приближалась к 40-градусной отметке, а в отдельных областях превысила этот показатель. Из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары. За этот период было зафиксировано 34 тыс. 800 их очагов общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных пожаров. По данным МЧС, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения. В частности, огонь полностью уничтожил деревню Верхняя Верея Выксунского района Нижегородской обл. (население - 1 тыс. 100 человек) и поселок Моховое Луховицкого района Московской обл. (300 человек). В последнем погибли шесть местных жителей, пытавшихся спрятаться от пожара в подвалах. Всего порядка 2 тыс. 500 семей остались без крова, ущерб оценивался в 85 млрд 500 млн руб.

2011

Весной 2011 г. лесные пожары отмечались в Сибири. Там серьезно пострадал один населенный пункт. 13 мая в Подломске (Турунтаевское сельское поселение, Томская обл.) огонь перекинулся на жилые дома, в результате чего сгорели 13 частных домов и надворных построек. Жертв не было.

2012

В 2012 г. крупные природные пожары происходили в Забайкалье, Иркутской обл. и на Дальнем Востоке.

12 апреля в пос. Баян-Булак (Онон-база) Агинского района Забайкальского края степной пал перешел на жилые деревянные дома. Сгорели 20 домов из 35. Жертв не было, 65 человек были эвакуированы, одна женщина во время эвакуации получила травму. 13 сентября пожар был потушен.

20 апреля на территории бывшего леспромхоза на окраине пос. Тыгда (Амурская обл.) возник пожар, который за несколько часов уничтожил 84 жилых дома и более 40 строений. Погибли три человека, без крова остались 346, в том числе 59 детей.

2013

В 2013 г. от природных пожаров пострадали Амурская обл., Якутия, Тува, Бурятия. Крупного ущерба населенным пунктам нанесено не было.

2014

В 2014 г. от пожара пострадал населенный пункт в Иркутской обл. 18 мая из-за степного пала в пос. Дальний (Нижнеилимский район) был уничтожен огнем 21 дом, где проживали 30 семей - в общей сложности 84 человека, в том числе 19 детей. Жертв и пострадавших не было.

2015

В 2015 г. сильные пожары произошли в Южной Сибири, Забайкалье, на Урале.

12-16 апреля в результате пожаров в Хакасии погибли 32 человека. Пострадали более 1 тыс. 500 человек (из них были госпитализированы 102), 4 тыс. 694 лишились жилья. Огонь уничтожил и повредил 1 тыс 678 жилых домов в 33 населенных пунктах. Множественные очаги возгорания возникли из-за сжигания сухой травы при сильном ветре, порывы которого достигали 30 м/сек. По словам главы Хакасии Виктора Зимина, "в течение часа загорелась практически вся республика".

12 апреля степной пал перешел на населенные пункты Забайкальского края - в с. Базаново сгорели 20 жилых домов, в с. Александровский Завод - один жилой дом. 15 апреля уголовное дело было возбуждено против жителя с. Клин - по данным следствия, 12 апреля он поджег сухую траву в Акатуйском лесничестве, что вызвало пал, который затем уничтожил дома. Кроме того, государственному лесному фонду был причинен ущерб в сумме более 2 млн руб. Осенью 2015 г. СМИ сообщали, что в силу своего хронического заболевания обвиняемый не подлежит уголовной ответственности.

30 апреля из-за пала травы сгорели 15 дачных домов в с. Филипповское Ярославской обл. Жертв и пострадавших не было.

2016

В 2016 г. природные пожары нанесли ущерб населенным пунктам на Дальнем Востоке и в Иркутской обл. Но случаев уничтожения более 10 домов ни в одном из них зафиксировано не было.

2017

Весной 2017 г. сложная пожарная обстановка сложилась в Сибири (большинство пожаров пришлись на Красноярский, Забайкальский край и Бурятию, во всем Сибирском федеральном округе был введен режим ЧС) и на Урале, где всплеск пожаров был зафиксирован в Свердловской и Челябинской областях.

28 апреля лесные пожары вызвали загорание около 100 домов на территории трех населенных пунктов в Иркутской обл. (полностью сгорел пос. Бубновка Киренского района) и двух поселков в Бурятии. В результате, по данным пресс- службы Сибирского регионального центра МЧС, без жилья остались 464 человека, все они были эвакуированы из опасной зоны. Погибших и пострадавших не было.