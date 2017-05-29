Крупнейшие бури и ураганы со шквалистым ветром в Москве

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ТАСС-ДОСЬЕ. 29 мая 2017 г. в Москве был зафиксирован шквалистый ветер с порывами до 17-22 м/с. По предварительным данным, это сильнейшая буря в столице с 2001 г.
По информации источника ТАСС в экстренных службах города, в результате непогоды погибли, по предварительным данным, семь человек. Сообщается о большом числе поваленных деревьев, на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о случаях крупных бурь со шквалистым ветром в Москве, которые обычно случаются на фоне жаркой погоды, сопровождаются сильными грозами и ливнями, а в отдельных случаях - смерчами.У
Один из сильнейших ураганов в Москве произошел 29 июня (16 июня по старому стилю) 1904 г. Он сопровождался смерчем, который, зародившись в Тульской губернии, прошел над восточными окраинами города. Непогода сопровождалась сильным ливнем. Вековые деревья вырывало с корнями, с крыш домов срывало железные листы, сносило телеграфные и телефонные столбы.
В Москве было повреждено 608 владений, разрушены постройки в Сокольниках и Лефортово, уничтожена Анненгофская роща. Были практически снесены близлежащие деревни Люблино, Карачарово. Погибли не менее девяти человек, ранения получили свыше 800.
Одна из сильнейших бурь произошла 20 июня 1998 г. Шквалистый ветер, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом, обрушился на московский регион в конце дня. В районе метеостанций ВДНХ и Тушино скорость ветра достигала 15 м/с, МГУ - 20 м/с, а в Подмосковье - местами 30 м/с. Причиной непогоды стало столкновение антициклона с центром над Средней Волгой, принесшим жару (в дневные часы воздух раскалялся до +30-34 градусов), и пришедшей с запада более холодной полярной воздушной массой. Кучево-дождевая облачность с вершинами отдельных облаков достигала 14 км, разница температур фронтов составляла до 10 градусов.
В результате урагана было повалено несколько тысяч деревьев (только в Центральном административном округе столицы - более 2 тыс.), нарушено освещение 193 улиц, от электроснабжения отключено 905 домов, повреждения получили 2 тыс. 157 жилых домов, а также припаркованные автомобили, упало несколько сотен рекламных щитов, подтоплены улицы города. В больницы Москвы обратились 165 человек, из них 129 госпитализированы. От 8 до 11 человек, по разным данным, погибли. В Зеленограде упал башенный кран, порывами ветра сломало крест на Новодевичьем монастыре, частично сорвало крышу у Большого Кремлевского дворца и Большого театра.
24 июля 2001 г. жители севера, северо-востока и востока столицы пережили сильный шквал с проливным дождем и грозой. Наиболее сильные порывы ветра отмечались в Северном административном округе и в районе ВДНХ - 28 м/с. Средняя скорость порывов ветра в других районах составляла 20-23 м/ с, в центре столицы они доходили до 14 м/с.
Падали деревья, рекламные щиты, со строений и домов срывало куски кровли. В районе ВДНХ затопило все автомагистрали, несколько станций метро, среди них "Бибирево" и "Алтуфьево", из-за подтоплений закрыли для пассажиров. В результате урагана и грозы погибли шесть человек, более 50 получили травмы.
В ночь с 13 на 14 июля 2016 г. в Москве наблюдался сильный шквалистый ветер. Непогода подошла к столице с запада и началась вечером 13 июля с редкого природного явления - "сухой грозы" (фиксировалось по 30 вспышек в минуту). Затем последовали сильные ливни со шквалистым усилением ветра, местами отмечался град. Порывы ветра достигали 21 м/с в Тушино, ВДНХ и Внуково.
Сильнее всего пострадали Зеленоград, Северо-восточный, Центральный и Юго-восточный административные округа. Штормовой ветер срывал крыши с домов, повалил более 1 тыс. деревьев, повреждения получили более 120 автомобилей. Из-за упавшего дерева на контактную сеть на полчаса было остановлено движение поездов между станциями метро "Багратионовская" и "Филевский парк". Пострадали девять горожан, в том числе два человека - от удара молнии. В Подмосковье погибли два человека.