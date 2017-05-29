Крупнейшие бури и ураганы со шквалистым ветром в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 мая 2017 г. в Москве был зафиксирован шквалистый ветер с порывами до 17-22 м/с. По предварительным данным, это сильнейшая буря в столице с 2001 г.

По информации источника ТАСС в экстренных службах города, в результате непогоды погибли, по предварительным данным, семь человек. Сообщается о большом числе поваленных деревьев, на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о случаях крупных бурь со шквалистым ветром в Москве, которые обычно случаются на фоне жаркой погоды, сопровождаются сильными грозами и ливнями, а в отдельных случаях - смерчами.У

Ураган и смерч 1904 г.

Один из сильнейших ураганов в Москве произошел 29 июня (16 июня по старому стилю) 1904 г. Он сопровождался смерчем, который, зародившись в Тульской губернии, прошел над восточными окраинами города. Непогода сопровождалась сильным ливнем. Вековые деревья вырывало с корнями, с крыш домов срывало железные листы, сносило телеграфные и телефонные столбы.

В Москве было повреждено 608 владений, разрушены постройки в Сокольниках и Лефортово, уничтожена Анненгофская роща. Были практически снесены близлежащие деревни Люблино, Карачарово. Погибли не менее девяти человек, ранения получили свыше 800.

Бури в Москве с 1998 г.

Одна из сильнейших бурь произошла 20 июня 1998 г. Шквалистый ветер, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом, обрушился на московский регион в конце дня. В районе метеостанций ВДНХ и Тушино скорость ветра достигала 15 м/с, МГУ - 20 м/с, а в Подмосковье - местами 30 м/с. Причиной непогоды стало столкновение антициклона с центром над Средней Волгой, принесшим жару (в дневные часы воздух раскалялся до +30-34 градусов), и пришедшей с запада более холодной полярной воздушной массой. Кучево-дождевая облачность с вершинами отдельных облаков достигала 14 км, разница температур фронтов составляла до 10 градусов.

В результате урагана было повалено несколько тысяч деревьев (только в Центральном административном округе столицы - более 2 тыс.), нарушено освещение 193 улиц, от электроснабжения отключено 905 домов, повреждения получили 2 тыс. 157 жилых домов, а также припаркованные автомобили, упало несколько сотен рекламных щитов, подтоплены улицы города. В больницы Москвы обратились 165 человек, из них 129 госпитализированы. От 8 до 11 человек, по разным данным, погибли. В Зеленограде упал башенный кран, порывами ветра сломало крест на Новодевичьем монастыре, частично сорвало крышу у Большого Кремлевского дворца и Большого театра.

24 июля 2001 г. жители севера, северо-востока и востока столицы пережили сильный шквал с проливным дождем и грозой. Наиболее сильные порывы ветра отмечались в Северном административном округе и в районе ВДНХ - 28 м/с. Средняя скорость порывов ветра в других районах составляла 20-23 м/ с, в центре столицы они доходили до 14 м/с.

Падали деревья, рекламные щиты, со строений и домов срывало куски кровли. В районе ВДНХ затопило все автомагистрали, несколько станций метро, среди них "Бибирево" и "Алтуфьево", из-за подтоплений закрыли для пассажиров. В результате урагана и грозы погибли шесть человек, более 50 получили травмы.

В ночь с 13 на 14 июля 2016 г. в Москве наблюдался сильный шквалистый ветер. Непогода подошла к столице с запада и началась вечером 13 июля с редкого природного явления - "сухой грозы" (фиксировалось по 30 вспышек в минуту). Затем последовали сильные ливни со шквалистым усилением ветра, местами отмечался град. Порывы ветра достигали 21 м/с в Тушино, ВДНХ и Внуково.

Сильнее всего пострадали Зеленоград, Северо-восточный, Центральный и Юго-восточный административные округа. Штормовой ветер срывал крыши с домов, повалил более 1 тыс. деревьев, повреждения получили более 120 автомобилей. Из-за упавшего дерева на контактную сеть на полчаса было остановлено движение поездов между станциями метро "Багратионовская" и "Филевский парк". Пострадали девять горожан, в том числе два человека - от удара молнии. В Подмосковье погибли два человека.