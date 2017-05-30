История проектов долгосрочных стратегий развития России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая 2017 г. бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин представят президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по развитию экономики - программы "Стратегия роста" и "Стратегия-2024".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этих и предыдущих проектах долгосрочных стратегий развития России.

1990-е годы

До распада СССР первой программой стратегического развития, которую начали создавать по инициативе правительства и без участия Госплана, стала программа "500 дней", которую разрабатывала рабочая группа под руководством Григория Явлинского и Станислава Шаталина. Программа подразумевала переход РСФСР к капитализму, была готова к сентябрю 1990 г., однако утверждена не была.

В 1990-е гг. концептуальных стратегических документов, определяющих развитие страны на долгосрочный период в России, практически не создавалось. Исключением является Государственная стратегия устойчивого развития РФ на срок до 2005 г., разработанная согласно указу президента РФ Бориса Ельцина от 1 апреля 1996 г. и одобренная правительством РФ в декабре 1997 г.

Целью данного документа была структурная перестройка экономики, направленная на ее развитие с учетом экологического фактора. Несмотря на одобрение правительством, он не был утвержден. Уже в конце 1990-х гг. о стратегии перестали упоминать на государственном уровне и в СМИ.

Стратегия-2010

В начале 2000 г. Центр стратегических разработок (ЦСР) параллельно с работой над предвыборной программой Владимира Путина начал готовить "Основные направления социально-экономической политики правительства на долгосрочную перспективу" ("Стратегия-2010"). Работой руководил Герман Греф (который вскоре после выборов стал министром экономического развития и торговли РФ), среди авторов были экономисты Аркадий Дворкович (впоследствии заместитель министра экономического развития и торговли, начальник Экспертного управления и помощник президента РФ), Михаил Дмитриев (впоследствии первый заместитель министра экономического развития и торговли и глава ЦСР), Эльвира Набиуллина (будущая глава ЦБ РФ).

Планировалось, что "Стратегия-2010" станет основой для всех последующих планов и среднесрочных программ правительства. Документ предполагал увеличение ВВП страны в 2,2 раза к 2010 г. в долларовом соотношении, значительное повышение уровня жизни населения, крупномасштабные экономические реформы (в том числе естественных монополий), а также присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО). При этом эксперты прогнозировали, что цена на нефть в 2000-х гг. не будет превышать $20 за баррель.

Документ в урезанном варианте (без проекта реформы госуправления) был одобрен правительством в июне 2000 г., но в виде нормативного акта принят не был.

В 2010 г., оценивая итоги "Стратегии-2010" Дмитриев заявил, что она была выполнена только на 36%. Задачи по росту ВВП и улучшению жизни населения в целом были реализованы, также успешной была названа налоговая реформа. Вместе с тем, по его мнению, не были в полной мере проведены реформы государственных институтов и естественных монополий. Присоединения к ВТО в заявленные сроки не произошло (переговоры об этом успешно завершились только в 2012 г.).

Концепция-2020

Владимир Путин после назначения на пост премьер-министра РФ в мае 2008 г. поручил Минэкономразвития и другим ведомствам разработать Концепцию долгосрочного развития России до 2020 г. (КДР-2020). Документ был утвержден распоряжением правительства от 17 ноября 2008 г. Согласно ему, в 2008-2020 гг. ВВП России должен был расти в среднем 6,3-6,4% в год, инфляция - сократиться к 2011 г. до 6,4%, прогнозировалось быстрое снижение доли топливно-энергетического сектора в экономике страны за счет сектора услуг и промпроизводства.

Однако после начала мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., оказавшего негативное воздействие на экономику РФ, стало ясно, что большинство положений КДР не могут быть реализованы. Уже в 2009 г. ВВП сократился на 7,8%. Задачи по инфляции первоначально выполнялись (в 2011 г. она составила 6,1%), однако в 2014-2015 гг. инфляция резко выросла до 11-12%. КДР-2020 отменена не была и формально остается действующей.

Вторая редакция Концепции-2020

В январе 2011 г. премьер-министр Владимир Путин поручил актуализировать КДР-2020. Для этого на базе Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте была сформирована 21 группа по различным направлениям, в которых работали российские и зарубежные эксперты.

13 марта 2012 г. они представили 864-страничный "Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия-2020: Новая модель роста - новая социальная политика". Документ предполагал переход России на постиндустриальную модель развития, темпы роста экономики, согласно ему, должны были расти минимум на 5% в год. "Стратегия-2020" так и не была рассмотрена и утверждена правительством.

"Майские указы"

8 мая 2012 г. в России было сформировано новое правительство под руководством Дмитрия Медведева. Вместо КДР-2020 главными ориентирами для нового кабинета стали так называемые майские указы президента РФ Владимира Путина. В 11 указов содержалось 218 поручений со сроком выполнения до 2020 г., был определен целый ряд плановых социально-экономических показателей. Среди них: к 2018 г. - рост в 1,5 раза реальной зарплаты и производительности труда; к 2020 г. - обеспечение доступным жильем 60% семей, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (с зарплатой выше средней по отрасли), переоснащение армии новейшими видами вооружений на 70%.

Россия также должна занять 20-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (к 2018 г.), ожидаемая продолжительность жизни в стране к тому же сроку должна вырасти до 74 лет. В настоящее время майские указы продолжают выполняться. 4 мая 2017 г. в очередном отчете сообщалось, что на исполнении находятся 53 поручения, из которых 37 должны быть выполнены до 2020 г., по остальным срок не определен. Остальные 165 поручений были выполнены.

Однако большинство социально-экономических показателей, в том числе по производительности труда, реальной заработной плате пока отстают от целевых (производительность труда вместо 50% выросла только на 3,8%, реальная зарплата - на 5,4%).

Стратегия-2035 (Минэкономразвития)

28 июня 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Данный документ определил правовые нормы разработки и внедрения стратегий и прогнозов социально-экономического развития. 1 июля 2015 г. по итогам встречи с членами экспертного совета при правительстве РФ премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать рабочую группу по разработке "Стратегии социально-экономического развития России до 2030 г." ("Стратегия-2030").

Координация работы рабочей группы с участием членов экспертного совета была возложена на министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. 19 февраля 2016 г. "Стратегия-2030" была темой пленарного заседания Красноярского экономического форума. В конце 2016 г. было решено отдалить горизонт планирования до 2035 г. В настоящее время разработкой "Стратегии-2035" занимается ЦСР совместно с Минэкономразвития.

В январе 2017 г. на автоматизированной системе "Управление" начал работу информационный ресурс для проведения общественных консультаций по "Стратегии-2035". Согласно поправкам, внесенным в закон "О стратегическом планировании", правительство должно завершить разработку "Стратегии-2035" до 1 января 2018 г.

Стратегия-2024 (ЦСР)

В мае 2016 г., вскоре после назначения на пост председателя совета ЦСР, Алексей Кудрин сообщил, что Центр займется созданием Стратегии развития России на срок 2018-2024 гг. Этот документ создается в координации со "Стратегией-2035". Предполагается, что в "Стратегию-2024" войдут предложения по реформам госуправления, пенсионной и правоохранительной систем, мерам по снижению роли государства в экономике, перераспределению бюджетных расходов в пользу развития человеческого капитала и инфраструктуры.

В мае 2017 г. "Стратегия-2024" будет представлена на рассмотрение президента. Ее положения в ЦСР не раскрывали. Согласно опубликованным выдержкам из программы и интервью Кудрина, в программе поддерживается законодательное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, приватизация государственных энергетических активов, повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

Стратегия роста (Столыпинский клуб)

В июле 2016 г. бизнес-омбудсмен РФ, председатель президиума "Столыпинского клуба" и председатель "Партии роста" Борис Титов раскритиковал опубликованные СМИ положения программы ЦСР. По его мнению, у Центра "чрезвычайно консервативный подход", который проявляется в сохранении статус-кво без принципиальных структурных экономических реформ, а эксперты "клуба" хотят создать в России "новую модель экономики". Тогда же Титов заявил, что "Столыпинский клуб" подготовит собственную экономическую программу.

28 февраля 2017 г. на рассмотрение президенту и правительству "Столыпинским клубом" была внесена "Среднесрочная программа развития социально-экономического развития России до 2025 г. - Стратегия роста". В ней заявлено, что в России нужно запустить программу по созданию новых рабочих мест и улучшению уровня жизни, обеспечить "дух свободы" и благоприятный инвестиционный климат.

Также "Стратегия роста" подразумевает судебную реформу, снижение административного давления на бизнес. Для финансирования реформ (их стоимость оценена в 5,5 трлн руб.) предлагается увеличить эмиссию, нарастить госдолг и отказаться от политики плавающего курса рубля. При этом члены "Столыпинского клуба" выступают против повышения пенсионного возраста. Согласно расчетам создателей, программа позволит вернуть Россию к устойчивому росту ВВП с темпами до 5% к 2019 г. и до 3,9% - к 2025 г.