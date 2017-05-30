Уголовное дело о растрате в "Роснано". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая Черемушкинский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего глава госкорпорации "Роснанотех" (предшественника АО "Роснано") Леонида Меламеда и финансового директора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн руб.

Предпосылки к уголовному делу

В 2012 г. Счетная палата РФ начала проверку "Роснано" по запросу депутатской фракции КПРФ. Отчет по итогам проверки был представлен 16 мая 2013 г. Было выявлено семь нарушений и недостатков. В документе указывалось, что за 2007-2012 гг. расходы "Роснанотеха" (с 2011 г. - "Роснано") превысили 196 млрд руб. Проектным компаниям было выдано займов на 34,3 млрд руб., более 47 млрд руб. (35,3% от общего объема финансирования проектов) направлено за рубеж на финансирование деятельности различных фондов и организаций.

При этом некоторым ведущим российским научным институтам в финансировании совместных проектов было отказано. Материалы проверки были направлены в Генпрокуратуру, СК, МВД и ФСБ. 25 июня 2013 г. "Роснано" письменно отчиталось об устранении нарушений и недостатков. В заявлении, в частности, отмечалось, что компания активно сотрудничает с контролирующими и правоохранительными органами.

В феврале 2014 г. генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что возбуждено три уголовных дела (в том числе в отношении компаний "Лиотех" и "САН", в которые "Роснано" инвестировала средства). Об их ходе в СМИ впоследствии не сообщалось.

В июне 2014 г. первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева направила запрос Чайке, в котором попросила тщательно расследовать деятельность "Роснано". В документе Дмитриева напомнила о проведенной Счетной палатой проверке и указала, что до сих пор "ничего не известно ни о проведенных расследованиях, ни о возбужденных уголовных делах по действиям и сделкам, имеющим признаки состава преступлений". Генпрокуратура начала проверку компании.

Уголовное дело о растрате

2 июля 2015 г. был задержан, а 3 июля - отправлен под домашний арест по обвинению в растрате бывший глава госкорпорации "Роснанотех" (2007-2008) Леонид Меламед. По этому же делу 7 июля был арестован и помещен в СИЗО бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров. 29 июля им, а также заместителю Меламеда, Андрею Малышеву, были предъявлены обвинения в растрате на общую сумму более 220 млн руб. Малышев в момент возбуждения уголовного дела находился на лечении за границей, он объявлен в международный розыск, в феврале 2016 г. ему было предъявлено обвинение заочно.

В августе 2015 г. Басманный суд Москвы арестовал банковский счет Меламеда, на котором находились 227 млн руб. По утверждению адвоката, это было сделано по просьбе самого Меламеда, и эти деньги он занял у друзей на тот случай, если его вина будет установлена судом и они потребуются для возмещения ущерба.

Меламед, занимая пост в "Роснанотехе", одновременно являлся совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"). По версии следствия, в 2008-2009 гг. , он организовал заключение "Роснанотехом" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в госкорпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснанотеха", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Меламед и Понуров свою вину не признают. "Роснано" также не считает себя потерпевшей и настаивает на невиновности подсудимых.

Перед судом

27 июня 2016 г. Мосгорсуд объявил о завершении расследования дела. Обвинительное заключение было направлено в Генпрокуратуру 21 апреля 2017 г. Однако 2 мая Генпрокуратура вернула его в СК для проведения дополнительного следствия, заявив, что в деле "выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения".

10 мая 2017 г. Меламед был освобожден из-под ареста, а Понуров - из-под стражи "в связи с истечением предельного срока содержания". В этот же день Чайка отменил ранее вынесенное решение о возврате дела на доследование и утвердил обвинительное заключение, отправив его в суд.

22 мая 2017 г. Черемушкинский суд вновь отправил Меламеда под домашний арест, назначив такую же меру пресечения Понурову. Сделано это было по ходатайству Генпрокуратуры, которая опасалась, что фигуранты дела, оставаясь на свободе, могут скрыться от суда.