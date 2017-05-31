Россия и МВФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня 2017 г. исполняется 25 лет со дня присоединения России к Международному валютному фонду (МВФ).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории вступления, полученных кредитах и их погашении и о современных отношениях России и МВФ.

История

Советский Cоюз принимал участие в Бреттон-Вудской конференции 1944 г., в ходе которой были образованы МВФ и Всемирный банк, однако на фоне начавшейся холодной войны по идеологическим причинами не ратифицировал уставные документы и не вступил в эти организации.

Первые контакты СССР с МВФ (и ВБ) относятся к концу 1988 г., когда в мире начался распад двухполярной системы. В сентябре 1989 г. на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Советский Союз официально заявил о желании установить отношения с фондом. Однако западные страны, прежде всего США, были еще не готовы предоставить стране членство в организации, в частности из-за слишком высоких, по их мнению, военных расходов Советского Союза и его поддержке Кубы и КНДР, политических противников Запада.

В декабре 1990 г. МВФ, ВБ, ОЭСР и другие международные организации подготовили доклад, в котором указывалось, что СССР следует взять курс на глобальные реформы с целью перехода от планового хозяйства к рыночной экономике, а международное сообщество должно оказать государству всестороннюю помощь.

По предложению президент США Джорджа Буша - старшего, на встрече Группы семи с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Лондоне в июле 1991 г. была достигнута договоренность о предоставлении стране статуса ассоциированного члена фонда, не предусмотренного уставом. В том же месяце СССР направил официальную заявку на полноправное вступление в МВФ. Ассоциированный статус был предоставлен 7 октября.

К тому времени внешний долг СССР, а впоследствии и России как его правопреемницы, превышал $65,3 млрд (в 2,3 раза выше чем в 1985 г.), что делало вопрос о вступлении в МВФ особенно актуальным ввиду доступа к кредитам.

Россия стала членом МВФ 1 июня 1992 г.

Квота России

Вместе с Россией к МВФ присоединились и бывшие советские республики. Перед фондом встала задача определить для каждой из них квоту (членский взнос). Это важнейший источник финансирования МВФ, размер квоты зависит от экономики страны и ее золотовалютного запаса и влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса. Однако на тот момент статистические данные этих стран были несовместимы с показателями, принятыми на Западе, в связи с этим МВФ вновь предпринял меры, не зафиксированные в уставе.

Квота, рассчитанная для бывшего СССР по стандартной формуле, была разделена между всеми 15 государствами с помощью специально разработанного метода. В итоге в апреле 1993 г., после очередного планового пересмотра, квота России составила 4313,1 млн СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ), или 2,98% от общего объема квот всех членов фонда. В результате последующих пересмотров квота изменялась. На сегодняшний день она составляет 2,7%. Россия входит в десятку крупнейших акционеров фонда.

Кредиты и их погашение

В 1992-1999 гг. МВФ восемь раз предоставлял помощь России на общую сумму $22 млрд. Средства были направлены на поддержку экономических реформ и покрытие дефицита платежного баланса. Кредит, одобренный в марте 1996 г. и составлявший $10,1 млрд (на 10 лет с четырехлетним льготным периодом) был на тот момент крупнейшим в истории фонда. Из него было использовано $5,8 млрд. Последний заем был одобрен в июле 1999 г. в размере $4,5 млрд, однако Россия получила лишь один транш ($640 млн).

Выделяя кредиты, МВФ выдвигал ряд условий, касающихся либерализации внешней торговли. В их числе были ликвидация экспортных пошлин на газ и нефть с одновременным повышением акцизов; отмена обязательной предтаможенной экспертизы экспортируемых товаров; понижение таможенного обложения импорта; устранение ограничений на импорт алкоголя. Не раз Россия оказывалась в ситуации, когда требования фонда выполнять не удавалось. В таких случаях МВФ прекращал выдавать транши.

В начале 2000 г. некоторые российские экономисты, в том числе председатель Центробанка Виктор Геращенко, высказались за уменьшение зависимости России от иностранных кредитов, включая предоставляемые фондом. В июне того же года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение не прибегать к помощи МВФ и самостоятельно разрабатывать экономические программы. В начале 2005 г. РФ досрочно погасила долги перед фондом (на тот момент - $3,3 млрд) и с этого времени стала не заемщиком, а кредитором.

Современные отношения

В настоящее время Россия участвует в различных операциях МВФ, таких как покупка и продажа СДР, покупка облигаций МВФ, финансирование программ помощи развитию, списание задолженности беднейших стран и др. В начале 2010 г. РФ стала участником "Нового соглашения о займах", одного из механизмов финансирования операций МВФ (соглашение между aондом и отдельными странами-членами и их финансовыми институтами). Депозитарием средств МВФ в российских рублях является Банк России.

В конце 2010 г. был одобрен закон, в соответствии с которым финансирование операций фонда может осуществляться за счет золотовалютных резервов ЦБ (ранее использовались средства федерального бюджета). В 2013 г. Банк России подписал соглашение с МВФ о предоставлении фонду $10 млрд в рамках достигнутых странами Группы 20 договоренностей о пополнении ресурсов МВФ c целью кредитования нуждающихся стран.

МВФ продолжает осуществлять в России консультационную деятельность и оказывать техническое содействие (миссии экспертов, учебные мероприятия).

Представителем РФ в Совете управляющих (высший орган МВФ) является министр финансов Антон Силуанов, его заместителем - глава Банка России РФ Эльвира Набиуллина. В Совете исполнительных директоров (состоит из 24 человек) РФ представляет Алексей Можин. РФ - одна из восьми стран, имеющих собственных директоров, остальные представляют группы государств.