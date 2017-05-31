Петербургский международный экономический форум. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 1-3 июня 2017 г. состоится очередной Петербургский международный экономический форум.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называется в прессе "Русским Давосом" (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе). Проходит с 1997 г., до 2007 г. носил название "Петербургский экономический форум" (ПЭФ). На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.
Ежегодно форум посещают до 10 тыс. участников из более чем 70 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 г. в работе форума принимает участие президент России: в 2005-2007 гг. и в 2012-2016 гг. на нем присутствовал Владимир Путин, в 2008-2011 гг. - Дмитрий Медведев.
С 2008 г. в рамках ПМЭФ вручается международная премия "Глобальная энергия".
Особенностью форума является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 г. было подписано более 800 инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму более $500 млрд. В 2013 г. было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд руб., что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2014 г. сумма соглашений составила 401,4 млрд руб., в 2015 г. - 293,4 млрд руб, в 2016 г. - 1 трлн 46 млн руб.
В 2017 г. форум во второй раз с 2016 г. пройдет в новом выставочном комплексе в Санкт-Петербурге - "Экспофорум". В 2006-2015 гг. ПМЭФ проходил на площадке "Ленэкспо", а в 1997-2005 гг. - в Таврическом дворце.
В качестве партнеров форума в 2016 г. выступали 62 организации. В число генеральных партнеров ПМЭФ в 2017 г. входят "Роснефть", Сбербанк России, "Газпром" и "Новороссийский комбинат хлебпродуктов". Генеральный спонсор - Банк ВТБ. Стратегический партнер - "Россети".
С 2007 г. организатором ПМЭФ является Министерство экономического развития РФ. Стоимость организации мероприятия в 2016 г. составила 1,8 млрд руб., из них государственные расходы - 40 млн руб. (2%). В 2017 г. бюджет ПМЭФ составит 2 млрд руб. Основную часть бюджета мероприятия составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников.
Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет вице-премьер РФ Сергей Приходько. В 2007 г. для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 г. был переименован в "Росконгресс" (председатель - Сергей Вязалов).
Официальный сайт форума - www.forumspb.com
За всю историю (с 1998 г.) ПМЭФ посетили 30 глав иностранных государств из 26 стран. Первым главой иностранного государства, побывавшим на форуме, стал в 1998 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко (впоследствии он посещал ПМЭФ в 2007 и 2008 гг.). Среди глав государств "Группы двадцати" в форуме участвовали президент Франции Николя Саркози (2010), председатели КНР Ху Цзиньтао (2011) и Си Цзиньпин (2015), канцлер Германии Ангела Меркель (2013) и премьер-министр Италии Маттео Ренци (2016).
Чаще остальных (четыре раза) гостями на ПМЭФ были президенты Азербайджана Ильхам Алиев (2005, 2007-2009) и Казахстана Нурсултан Назарбаев (2007, 2008, 2011, 2016). Президенты Финляндии также посещали форум четыре раза: трижды Тарье Халонен (2006, 2009, 2011), один раз - Саули Ниинистё (2012).
Больше всего глав иностранных государств - 12 - присутствовали на ПМЭФ в 2008 г.: тогда в рамках форума проводился саммит СНГ. Помимо лидеров стран Содружества в Петербург тогда приезжал президент Македонии Бранко Црвенковски.
На прошедшем в 2016 г. ПМЭФ присутствовали председатель Совета министров Италии Маттео Ренци (первый визит премьер-министра этой страны на ПМЭФ), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Гвинеи Альфа Конде. Также среди гостей были генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.