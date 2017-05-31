Петербургский международный экономический форум. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1-3 июня 2017 г. состоится очередной Петербургский международный экономический форум.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называется в прессе "Русским Давосом" (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе). Проходит с 1997 г., до 2007 г. носил название "Петербургский экономический форум" (ПЭФ). На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Ежегодно форум посещают до 10 тыс. участников из более чем 70 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 г. в работе форума принимает участие президент России: в 2005-2007 гг. и в 2012-2016 гг. на нем присутствовал Владимир Путин, в 2008-2011 гг. - Дмитрий Медведев.

С 2008 г. в рамках ПМЭФ вручается международная премия "Глобальная энергия".

Особенностью форума является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 г. было подписано более 800 инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму более $500 млрд. В 2013 г. было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд руб., что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2014 г. сумма соглашений составила 401,4 млрд руб., в 2015 г. - 293,4 млрд руб, в 2016 г. - 1 трлн 46 млн руб.

Место проведения

В 2017 г. форум во второй раз с 2016 г. пройдет в новом выставочном комплексе в Санкт-Петербурге - "Экспофорум". В 2006-2015 гг. ПМЭФ проходил на площадке "Ленэкспо", а в 1997-2005 гг. - в Таврическом дворце.

Партнеры и организаторы

В качестве партнеров форума в 2016 г. выступали 62 организации. В число генеральных партнеров ПМЭФ в 2017 г. входят "Роснефть", Сбербанк России, "Газпром" и "Новороссийский комбинат хлебпродуктов". Генеральный спонсор - Банк ВТБ. Стратегический партнер - "Россети".

С 2007 г. организатором ПМЭФ является Министерство экономического развития РФ. Стоимость организации мероприятия в 2016 г. составила 1,8 млрд руб., из них государственные расходы - 40 млн руб. (2%). В 2017 г. бюджет ПМЭФ составит 2 млрд руб. Основную часть бюджета мероприятия составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников.

Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет вице-премьер РФ Сергей Приходько. В 2007 г. для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 г. был переименован в "Росконгресс" (председатель - Сергей Вязалов).

Официальный сайт форума - www.forumspb.com

Участие "первых лиц" иностранных государств на ПМЭФ

За всю историю (с 1998 г.) ПМЭФ посетили 30 глав иностранных государств из 26 стран. Первым главой иностранного государства, побывавшим на форуме, стал в 1998 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко (впоследствии он посещал ПМЭФ в 2007 и 2008 гг.). Среди глав государств "Группы двадцати" в форуме участвовали президент Франции Николя Саркози (2010), председатели КНР Ху Цзиньтао (2011) и Си Цзиньпин (2015), канцлер Германии Ангела Меркель (2013) и премьер-министр Италии Маттео Ренци (2016).

Чаще остальных (четыре раза) гостями на ПМЭФ были президенты Азербайджана Ильхам Алиев (2005, 2007-2009) и Казахстана Нурсултан Назарбаев (2007, 2008, 2011, 2016). Президенты Финляндии также посещали форум четыре раза: трижды Тарье Халонен (2006, 2009, 2011), один раз - Саули Ниинистё (2012).

Больше всего глав иностранных государств - 12 - присутствовали на ПМЭФ в 2008 г.: тогда в рамках форума проводился саммит СНГ. Помимо лидеров стран Содружества в Петербург тогда приезжал президент Македонии Бранко Црвенковски.

На прошедшем в 2016 г. ПМЭФ присутствовали председатель Совета министров Италии Маттео Ренци (первый визит премьер-министра этой страны на ПМЭФ), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Гвинеи Альфа Конде. Также среди гостей были генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.