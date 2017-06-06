Клятва при принятии гражданства. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2017 г. президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил ввести церемонию принесения клятвы (присяги) для тех, кто вступает в гражданство РФ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и особенностях этой процедуры в некоторых странах мира.

История

Современный институт клятвы при принятии гражданства или подданства берет начало в раннесредневековой Европе.

В VIII в. в государстве франков появилась церемония оммажа при заключении вассального договора. Будущий вассал опускался на одно колено и с непокрытой головой просил своего сеньора принять его в число "своих людей". При этом вассал клялся в верности сеньору, обещал не "поднимать против него руки", не выдавать тайн и т. д.

До XI в. данная церемония носила личный характер. В 1086 г. король Англии Вильгельм I Завоеватель, проведя перепись земельных владений, созвал в Солсбери (ныне входит в состав графства Уилтшир) всю знать и землевладельцев страны (всего порядка 10 тыс. человек), обязав их всех поклясться в верности. Фактически эта церемония была клятвой подданных. С того времени такая присяга распространилась на другие странах Европы. В первую очередь ее приносили при приеме на воинскую службу.

В царской России

В России институт присяги возник во времена Петра I, при котором на военную и гражданскую службу начали активно принимать иностранцев. Первый текст присяги был закреплен в 1721 г. в манифесте, приглашающим пленных шведов вступать в российское подданство: "Я, имя рек, родом из оттуда, обещает верным, истинным и покорным слугою и подданным быть". Впоследствии клятва многократно изменялась, отдельные тексты существовали для мусульман и евреев.

В 1857 г. при императоре Николае I была утверждена присяги на верность, которая действовала до 1917 г. В ней принимаемый в подданство должен был поклясться "Всемогущим Богом, пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству...верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови...". После Октябрьской революции 1917 г. института формальной клятвы при принятии в советское гражданство не существовало.

Европа

В Германии действует Закон о гражданстве от 1913 г. с последующими поправками, в котором указывается, что иностранец, при получении документа, подтверждающего его германское гражданство, должен поклясться "соблюдать конституцию и законы страны и отказаться от всего, что может нанести ей вред".

В Чехии закон, регулирующий вопросы гражданства, вступил в силу в 2014 г. Согласно ему, разрешение на получение гражданства иностранцу вступает в силу только после принесения клятвы чешскому государству. Сделать это необходимо в течение 12 месяцев со дня вынесения решения. Новый гражданин обязуется хранить верность стране и соблюдать ее законы. Лица в возрасте до 15 лет от клятвы освобождаются.

Азия

Жители Сингапура, получившие гражданство по крови или по желанию (в процессе натурализации) до того как им исполнился 21 год, по достижении этого возраста в течение 12 месяцев обязаны принести клятву верности и преданности. В противном случае они утрачивают сингапурское гражданство.

На Филиппинах, в соответствии с законом "О сохранении и восстановлении гражданства" от 2003 г., филиппинцы по рождению, которые утратили гражданство этой страны, считаются восстановленными в нем после принесения клятвы верности республике. Также это требуется для сохранения филиппинского гражданства при получении гражданства иностранного государства.

В Японии при получении гражданства соискателю необходимо произнести клятву, в которой он обязуется быть "добропорядочным гражданином", а также подчиняться положениям, изложенным в конституции страны. До 1945 г. было необходимо присягать на верность японскому императору.

Латинская Америка

В Бразилии перед получением сертификата о натурализации новые граждане должны принести клятву. Они заявляют, что берут на себя обязанности, сопряженные с бразильским гражданством, и что будут соблюдать и уважать принципы федеральной конституции Бразилии.

На Ямайке текст клятвы, приносимой при вступлении в гражданство, закреплен в законе от 1962 г., принятом вскоре после провозглашения независимости страны от Великобритании. Клятва - последний этап процедуры принятия в гражданство Ямайки. Ее приносят во время особой церемонии, после которой новым гражданам выдают "приветственный комплект", состоящий из пособий по истории, культуре и традициям Ямайки, небольшого флага, а также бланков заявлений на выдачу ямайского паспорта.

При этом есть два варианта текста: в одном новые граждане непосредственно "клянутся" в верности королеве Великобритании и обязуются соблюдать законы страны, а в другом просто "провозглашают и подтверждают" свои обязательства.

США

В США гражданство получают либо по праву рождения, либо в результате натурализации. Клятву о вступлении в гражданство дают только иммигранты, желающие стать гражданами США.

Текст присяги приведен на сайте Службы гражданства и иммиграции США, ее произносят вслед за секретарем суда. Традиция существует с 1802 г.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии принесение клятвы при вступлении в гражданство закреплено в действующем законе от 1977 г. (ранее она также фигурировала в Законе о гражданстве Великобритании и Новой Зеландии 1948 г.). Клятву приносят в ходе особой церемонии, которая проводятся с 1954 г. Новые граждане присягают на верность королеве Великобритании, клянутся соблюдать законы страны и выполнять обязанности гражданина. Текст клятвы можно зачитать на английском или на маори (второй официальный язык Новой Зеландии).