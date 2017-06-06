Клятва при принятии гражданства. Досье

Проректор МГУ Хохлов и бывший депутат Черешнев могут стать кандидатами в президенты РАННаука 6 июня, 20:11
"Росгосстрах" получит от акционера 30 млрд руб. из-за убытков в ОСАГОЭкономика и бизнес 6 июня, 20:11
ВВС США видят в космосе потенциальную арену боевых действийМеждународная панорама 6 июня, 20:02
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает винуПроисшествия 6 июня, 19:34
Футболист Туран завершил выступления за сборную Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 19:16
При поддержке ТАСС пройдет Международный фестиваль искусств "Вера"Новости агентства 6 июня, 19:15
Сергей Шнуров уверен, что произведения с его выставки попадут в ЭрмитажКультура 6 июня, 19:06
Стреляющая АмерикаПроисшествия 6 июня, 19:05
ТАСС выступит инфопартнером финала конкурса "Предприниматель года – 2017" в Монте-КарлоНовости агентства 6 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2017 г. президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил ввести церемонию принесения клятвы (присяги) для тех, кто вступает в гражданство РФ.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и особенностях этой процедуры в некоторых странах мира.
Современный институт клятвы при принятии гражданства или подданства берет начало в раннесредневековой Европе.
В VIII в. в государстве франков появилась церемония оммажа при заключении вассального договора. Будущий вассал опускался на одно колено и с непокрытой головой просил своего сеньора принять его в число "своих людей". При этом вассал клялся в верности сеньору, обещал не "поднимать против него руки", не выдавать тайн и т. д.
До XI в. данная церемония носила личный характер. В 1086 г. король Англии Вильгельм I Завоеватель, проведя перепись земельных владений, созвал в Солсбери (ныне входит в состав графства Уилтшир) всю знать и землевладельцев страны (всего порядка 10 тыс. человек), обязав их всех поклясться в верности. Фактически эта церемония была клятвой подданных. С того времени такая присяга распространилась на другие странах Европы. В первую очередь ее приносили при приеме на воинскую службу.
В России институт присяги возник во времена Петра I, при котором на военную и гражданскую службу начали активно принимать иностранцев. Первый текст присяги был закреплен в 1721 г. в манифесте, приглашающим пленных шведов вступать в российское подданство: "Я, имя рек, родом из оттуда, обещает верным, истинным и покорным слугою и подданным быть". Впоследствии клятва многократно изменялась, отдельные тексты существовали для мусульман и евреев.
В 1857 г. при императоре Николае I была утверждена присяги на верность, которая действовала до 1917 г. В ней принимаемый в подданство должен был поклясться "Всемогущим Богом, пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству...верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови...". После Октябрьской революции 1917 г. института формальной клятвы при принятии в советское гражданство не существовало.
В Германии действует Закон о гражданстве от 1913 г. с последующими поправками, в котором указывается, что иностранец, при получении документа, подтверждающего его германское гражданство, должен поклясться "соблюдать конституцию и законы страны и отказаться от всего, что может нанести ей вред".
В Чехии закон, регулирующий вопросы гражданства, вступил в силу в 2014 г. Согласно ему, разрешение на получение гражданства иностранцу вступает в силу только после принесения клятвы чешскому государству. Сделать это необходимо в течение 12 месяцев со дня вынесения решения. Новый гражданин обязуется хранить верность стране и соблюдать ее законы. Лица в возрасте до 15 лет от клятвы освобождаются.
Жители Сингапура, получившие гражданство по крови или по желанию (в процессе натурализации) до того как им исполнился 21 год, по достижении этого возраста в течение 12 месяцев обязаны принести клятву верности и преданности. В противном случае они утрачивают сингапурское гражданство.
На Филиппинах, в соответствии с законом "О сохранении и восстановлении гражданства" от 2003 г., филиппинцы по рождению, которые утратили гражданство этой страны, считаются восстановленными в нем после принесения клятвы верности республике. Также это требуется для сохранения филиппинского гражданства при получении гражданства иностранного государства.
В Японии при получении гражданства соискателю необходимо произнести клятву, в которой он обязуется быть "добропорядочным гражданином", а также подчиняться положениям, изложенным в конституции страны. До 1945 г. было необходимо присягать на верность японскому императору.
В Бразилии перед получением сертификата о натурализации новые граждане должны принести клятву. Они заявляют, что берут на себя обязанности, сопряженные с бразильским гражданством, и что будут соблюдать и уважать принципы федеральной конституции Бразилии.
На Ямайке текст клятвы, приносимой при вступлении в гражданство, закреплен в законе от 1962 г., принятом вскоре после провозглашения независимости страны от Великобритании. Клятва - последний этап процедуры принятия в гражданство Ямайки. Ее приносят во время особой церемонии, после которой новым гражданам выдают "приветственный комплект", состоящий из пособий по истории, культуре и традициям Ямайки, небольшого флага, а также бланков заявлений на выдачу ямайского паспорта.
При этом есть два варианта текста: в одном новые граждане непосредственно "клянутся" в верности королеве Великобритании и обязуются соблюдать законы страны, а в другом просто "провозглашают и подтверждают" свои обязательства.
В США гражданство получают либо по праву рождения, либо в результате натурализации. Клятву о вступлении в гражданство дают только иммигранты, желающие стать гражданами США.
Текст присяги приведен на сайте Службы гражданства и иммиграции США, ее произносят вслед за секретарем суда. Традиция существует с 1802 г.
В Новой Зеландии принесение клятвы при вступлении в гражданство закреплено в действующем законе от 1977 г. (ранее она также фигурировала в Законе о гражданстве Великобритании и Новой Зеландии 1948 г.). Клятву приносят в ходе особой церемонии, которая проводятся с 1954 г. Новые граждане присягают на верность королеве Великобритании, клянутся соблюдать законы страны и выполнять обязанности гражданина. Текст клятвы можно зачитать на английском или на маори (второй официальный язык Новой Зеландии).