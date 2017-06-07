История расширения НАТО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится церемония поднятия флага Черногории, которая стала 29-м членом альянса.

5 июня премьер-министр страны Душко Маркович и глава МИД Срджан Дарманович передали протокол о присоединении страны к Североатлантическому договору, на основе которого был создан блок, в Госдепартамент США (депозитарий документа).

Создание НАТО

Одной из предпосылок для создания НАТО (организация стран - участниц Североатлантического договора; The North Atlantic Treaty Organization) стала доктрина "сдерживания СССР", провозглашенная в марте 1947 г. президентом США Гарри Трумэном. 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне главы МИД 12 государств (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали Североатлантический договор с целью "укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе".

Документ состоит из 14 статей, определяющих характер и задачи блока. Одной из ключевых является статья 5, согласно которой нападение на одно из государств, подписавших документ, рассматривается как агрессия против всех стран-участниц. Согласно статье 10, "договаривающиеся стороны могут предлагать любому другому европейскому государству, способному вносить вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к договору".

Этапы расширения НАТО

Всего за историю альянса его состав расширялся семь раз (с учетом Черногории). Впервые к Североатлантическому договору в 1952 г. присоединились Греция и Турция. В 1955 г. членом НАТО стала ФРГ (в 1990 г. после объединения Германии в блок вошла территория бывшей ГДР), в 1982 г. - Испания. В начале 1990-х гг., в связи с окончанием холодной войны и после распада СССР, альянс начал создавать различные механизмы консультаций с бывшими странами Варшавского договора. Так, в 1991 г. был учрежден Совет североатлантического сотрудничества (в 1997 г. заменен на Совет североатлантического партнерства).

В 1994 г. принята программа "Партнерство ради мира", цель которой - всестороннее взаимодействие между альянсом и отдельными государствами, имеющими статус партнеров. В настоящее время программа объединяет 21 страну-партнера, включая бывшие республики СССР, Финляндию, Швецию. В 1995 г. альянс опубликовал исследование, в котором указывалось, что в новых условиях "возникла уникальная возможность" для нового расширения блока с целью "укрепления безопасности во всем евроатлантическом регионе".

В разные годы к НАТО присоединились государства из бывшего соцлагеря: в 1999 г. - Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 г. - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 г. - Албания и Хорватия.

Стратегическая концепция организации, принятая на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 г., содержит подтверждение политики открытых дверей для новых членов, однако указывает, что кандидаты не должны иметь проблем, которые смогут ослабить общую безопасность.

В настоящее время альянс рассматривает в качестве претендентов на вступление три страны: Боснию и Герцеговину (БиГ), Македонию и Грузию.

Порядок вступления в НАТО

Процедура присоединения к блоку периодически меняется и дополняется. В настоящее первым условием для вступления страны в НАТО является ее членство в программе "Партнерство ради мира". Затем следует присоединение к Плану индивидуального партнерства. Он был введен в 2002 г. и предполагает двухгодичные программы взаимодействия по направлениям, актуальным для конкретной страны. После этого страна получает статус участника "интенсивного диалога" с НАТО. Как правило, на этом этапе подается заявка на вступление в блок.

Ключевой этап - присоединение к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ; действует с 1999 г.). Страна-участница ПДПЧ получает статус кандидата на вступление в блок, ей оказывается практическая поддержка для проведения необходимых реформ. Затем, обычно на саммите альянса, страна-кандидат получает приглашение к присоединению. После этого организуются два раунда переговоров между экспертами НАТО и представителями вступающей страны, в ходе которых обсуждаются политические, правовые и военные обязательства, которые берет на себя кандидат.

В частности, пост министра обороны должны занимать гражданские лица; нужно разрешить территориальные споры с соседними странами; вооруженные силы следует перестроить и переоснастить в соответствии со стандартами альянса. Заканчивается процесс подписанием протокола о присоединении нового государства и последующей его ратификацией национальными парламентами стран - членов НАТО и вступающей страны. После этого страна становится полноправным членом альянса.

Позиция России по расширению НАТО

Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на Восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе. По оценке российских военных, прием в НАТО новых членов влечет сокращение периода стратегического развертывания войск альянса, а у России уменьшается время для приведения своих сил в боеготовность.

Президент РФ Владимир Путин в 2014 г. во время "прямой линии" заявил, что "когда инфраструктура военного блока подвигается к нашим границам, то это вызывает у нас определенное опасение и вопросы". Россия должна "предпринимать какие-то ответные шаги, и в этом нам тоже никто не может отказать".

12 мая 2015 г. постоянное представительство РФ при НАТО опубликовало анализ отношений РФ с альянсом под заголовком "Россия-НАТО: Мифы и факты", в котором отмечается, что расширение НАТО на Восток прошло вопреки обещаниям, данным западными руководителями, в частности канцлером ФРГ Гельмутом Колем и главой МИД Гансом-Дитрихом Геншером, лидеру СССР Михаилу Горбачеву в 1990 г. в ходе переговоров об объединении Германии.

В этой связи также упоминаются беседы министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе с госсекретарем США Джеймсом Бейкером. В декабре 2016 г. глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал представителям стран альянса документы, касающиеся этих встреч. Руководство НАТО в этом вопросе ссылается на отсутствие официальных соглашений, а также на право государств самостоятельно выбирать собственный путь.