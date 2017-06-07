Теракты в Иране. Хронология

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2017 г. в Тегеране было совершено вооруженное нападение на здание парламента Ирана и мавзолей имама Рухоллы Мусави Хомейни. Погибли по меньшей мере 12 человек, около 40 ранены.

По данным СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Террористические угрозы в Иране

С 2005 г. в Иране произошло 12 крупных терактов (включая атаки 7 июня), в том числе два покушения на президента Махмуда Ахмадинежада. Большая часть из них была совершена суннитской группировкой "Джундалла" ("Солдаты Аллаха" или "Воины Аллаха"). Ответственность за нападения также брали на себя монархисты-подпольщики и арабские сепаратисты. Власти Ирана зачастую утверждали, что помощь в подготовке терактов оказывали США, Великобритания и Израиль.

12 июня 2005 г., за два дня до президентских выборов в Иране перед дворцом генерал-губернатора в городе Ахваз (провинция Хузестан) было приведено в действие взрывное устройство. Погибли 11 человек, ранены 87. В течение следующих 10 месяцев в Ахвазе произошли еще четыре теракта, общее количество жертв составило 28 человек. В организации взрывов власти Ирана обвинили группировки иранских арабов, требовавших независимости Хузестана, где проживает основная часть арабского населения страны. Взрывы прекратились после арестов и казней организаторов терактов.

14 декабря 2005 г. арабские СМИ сообщили о покушении на Ахмадинежада: при посещении города Заболь (провинция Систан и Белуджистан) взрывное устройство якобы сработало возле кортежа главы государства, погиб охранник. Власти Ирана объявили, что Ахмадинежада не было на месте происшествия, а сотрудник спецслужб погиб в перестрелке, обнаружив засаду боевиков "Джундаллы" на маршруте кортежа. По другой версии, никакого покушения вообще не было, а спецслужбы обезвредили группу, промышлявшую дорожным разбоем.

25 марта 2006 г. боевики "Джундалла" перекрыли шоссе между городами Бам и Керман (оба - в провинции Керман) и открыли огонь по остановившимся машинам. Погибли 22 человека, шесть были ранены.

14 февраля 2007 г. в городе Захедан (провинция Систан и Белуджистан) в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще 31 получил ранения. Ответственность за теракт взяла на себя "Джундалла". По обвинению в подготовке теракта были осуждены и казнены шесть человек.

12 апреля 2008 г. в городе Шираз (провинция Фарс) в мечети при культурно-религиозном центре "Рахпуян-е Весал" произошел взрыв. Погибли 14 человек, 202 получили ранения. Власти первоначально заявили, что в расположенном рядом музее произошел взрыв старых боеприпасов. Однако в мае 2008 г. министр внутренних дел страны Мустафа Пур-Мохаммади сообщил, что происшедшее было спланированным терактом и что, помимо мечети, преступники планировали подорвать консульство России в городе Решт. Ответственность за взрыв возложили на подпольную монархистскую группировку "Королевская ассамблея Ирана". Были арестованы 12 человек. Трое из них приговорены иранским судом к смертной казни и были повешены в 2010 г.

28 мая 2009 г. в мечети городе Захедан во время вечернего намаза взорвался террорист-смертник "Джундаллы". Погибли 27 человек, более 100 получили ранения.

18 октября 2009 г. в городе Сарбаз (провинция Систан-Белуджистан) смертник "Джундаллы" привел в действие взрывное устройство в помещении, где проходило региональное совещание вождей шиитских и суннитских племен при участии представителей высшего командования КСИР. Погибли 42 человека, включая нескольких офицеров КСИР, в том числе заместитель командующего сухопутными войсками КСИР генерал Нурали Шуштари.

15 июля 2010 г. в Захедане около мечети взорвали себя два террориста-смертника. Погибли 27 человек (в том числе несколько военнослужащих КСИР), не менее 170 получили ранения. Группировка "Джундалла" объявила, что взрыв был местью за казнь иранскими властями ее лидера Абдулмалика Риги (повешен 20 июня 2010 г.).

4 августа 2010 г. СМИ сообщили о новом покушении на Ахмадинежада: в его кортеж во время проезда по городу Хамадан была брошена самодельная граната. Утверждалось о ранении одного из охранников и аресте подозреваемого в покушении. Власти Ирана опровергли информацию о покушении, заявив, что в 100 м от кортежа взорвалась шутиха.

14 декабря 2010 г. в результате двух взрывов, осуществленными смертниками "Джундаллы" в городе Чабахар (провинция Систан и Белуджистан) погибли 33 человека, около 100 получили ранения. Теракты были совершены в День Ашуры - траурных мероприятий в честь имама Хусейна. Это был последний крупный теракт, совершенный "Джундаллой", поскольку к тому времени организация была разгромлена: большинство ее членов были арестованы или казнены.

25 апреля 2012 г. в мечети Чабахара, пострадавшей в теракте 2010 г., снова произошел взрыв. В результате атаки смертника погибли два охранника, ранения получили шесть человек, в том числе ребенок. В парламенте Ирана объявили, что нападение было организовано леворадикальной группировкой "Организация моджахедов иранского народа".