Катастрофы военно-транспортных самолетов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2017 г. самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы, следовавший внутренним рейсом из г. Мьей в Янгон, упал в море в 30 км к западу от г. Тавой. На борту находились 104 человека: экипаж и пассажиры - члены семей военнослужащих. По предварительным данным, все они погибли.

Всего за последние пять лет в мире произошло 12 катастроф военно-транспортных самолетов (включая инцидент 7 июня). Всего в них погибли 412 человек, в том числе 25 - на земле.

21 ноября 2012 г. в 9 км к югу от аэропорта Саны (Йемен) разбился из-за отказа одного из двигателей самолет Ан-26 ВВС этого государства. Погибли десять человек, находившихся на борту.

9 августа 2013 г. транспортный самолет Ан-12Б ВВС Эфиопии (бортовой номер 1513, в эксплуатации с 1964 г.), перевозивший вооружения из г. Дыре-Дауа (Эфиопия) в Могадишо (Сомали), при посадке в аэропорту назначения разбился и сгорел. В катастрофе погибли четверо членов экипажа, двое получили ранения. Причиной стала неисправность самолета.

11 февраля 2014 г. в районе горного массива Джебель-Фортас в провинции Ум-эль-Буаги (Алжир) потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules (регистрационный номер 7T-WHM) алжирских ВВС, следовавший по маршруту Таманрассет - Уаргла - Константина. На борту находились 78 человек - военные и члены их семей. Спастись удалось только одному пассажиру, который получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

17 января 2015 г. в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур (провинция Идлиб) разбился Ан-26 ВВС Сирии (регистрационный номер YK-AND), перевозивший сирийских военнослужащих из Дамаска. На борту погибли 30 человек. По официальным данным, самолет разбился из-за сильного тумана.

9 мая 2015 г. военно-транспортный самолет Airbus А400М Atlas (бортовой номер EC-403), выполнявший пробный полет в районе международного аэропорта Сан-Пабло близ Севильи (Испания), после отказа трех из четырех двигателей, при попытке совершить аварийную посадку зацепил мачту линии электропередач, упал на поле и сгорел. На борту находились шесть летчиков-испытателей компании Airbus Military, четыре из них погибли, двое получили тяжелые травмы. После завершения испытаний данный самолет планировалось передать ВВС Турции.

30 июня 2015 г. транспортный самолет Lockheed KC-130B Hercules (бортовой номер A-1310) 32-й эскадрильи ВВС Индонезии, следовавший внутренним рейсом из Медана в Пенанг, потерпел крушение спустя 2 минуты после взлета, упав на жилые дома и автомобили. На борту погибли 12 членов экипажа и 101 пассажир - военнослужащие и члены их семей. Кроме того, погибли 22 человека на земле. Причиной катастрофы была техническая неисправность, пилот успел сообщить на базу о неполадках с двигателем.

31 июля 2015 г. транспортный самолет CASA CN-235M-200 (бортовой номер FAC1261) ВВС Колумбии, следовавший внутренним рейсом из Паланкеро в Валледупар, в сложных погодных условиях столкнулся с землей и разрушился близ г. Агустин-Кодасси. Погибли находившиеся на борту 11 человек. Незадолго до катастрофы пилот сообщил диспетчеру о сбое в работе двигателя.

2 октября 2015 г. транспортный самолет Lockheed C-130J Hercules 774-й экспедиционной эскадрильи воздушных перевозок 455-го экспедиционного авиакрыла ВВС США потерпел крушение в аэропорту Джелалабада (Афганистан). Погибли 11 человек на борту и еще три человека, находившиеся в момент катастрофы на земле. Ответственность за катастрофу взяла на себя террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что самолет не был сбит, а упал из-за того, что его командир во время погрузки в аэропорту Джелалабада заблокировал штурвал посторонним предметом (футляром очков ночного видения). Сделал он это для того, чтобы опустить рули высоты, мешавшие грузчикам. Перед взлетом он забыл про заблокированный штурвал, и через 12 секунд после отрыва от земли самолет свалился в штопор.

15 марта 2016 г. легкий транспортный самолет IAI Arava (бортовой номер E-206) ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки в восточной эквадорской провинции Пастаса. Погибли все находившиеся на борту 22 человека - три члена экипажа и 19 парашютистов.

3 декабря 2016 г. транспортный самолет PZL-Mielec M28 Skytruck (бортовой номер P-4201) индонезийской полиции, следовавший внутренним рейсом по маршруту Панкалпинанг - остров Батам, перестал выходить на связь восточнее г. Танджунгпинанг (провинция Архипелаг Риау). 4 декабря стало известно, что воздушное судно упало в Сингапурский пролив в районе острова Линга в провинции Архипелаг Риау. На борту находились 13 человек - пять членов экипажа и восемь пассажиров; все они погибли.

18 декабря 2016 г. военно-транспортный самолет Lockheed C130 Hercules ВВС Индонезии, выполнявший внутренний полет из г. Тимика (провинция Папуа) в Вамену, при подлете к пункту назначения врезался в гору и разрушился. Погибли все 13 человек, находившиеся на борту. Причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия.