ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июня 2017 г. на Центральном Московском ипподроме состоятся XIV скачки на приз президента РФ - ежегодные конноспортивные соревнования, проводящиеся с 2004 г.

Учреждение скачек

Первые соревнования подобного уровня проводились в России с 1772 г. и назывались Императорскими скачками. Сначала они проходили в Красном Селе (пригород Санкт- Петербурга), с конца XVIII века - в Москве на Донском поле. 1 августа 1834 г. скачки впервые прошли на ипподроме на Ходынском поле в Москве. С этой даты ведет историю расположенный там Центральный Московский ипподром.

В 2003 г. министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев внес на рассмотрение главы государства предложение учредить ежегодные конноспортивные соревнования на приз президента РФ. 30 декабря 2003 г. предложение было одобрено Владимиром Путиным.

Первые скачки на приз президента РФ прошли 3 июля 2004 г. на Центральном Московском ипподроме. К соревнованиям были допущены 12 лучших лошадей из России и стран СНГ. Дистанция забега составила 2 тыс. м, общий призовой фонд - 3 млн руб.

Места проведения

В 2004, 2006, 2009, 2012 гг. скачки проводились в Москве. В 2005 и 2011 гг. их принимала Казань. В 2007 и 2010 гг. местом проведения скачек стал Ростов-на-Дону, в 2008 г. - Пятигорск. В 2012 г. Центральный Московский ипподром, вошедший в состав ОАО "Российские ипподромы", был выбран в качестве постоянного места проведения скачек.

Призовой фонд и награды

Размер призового фонда устанавливается каждый год: в 2005 г. он равнялся 5 млн руб., в 2006 г. - 6 млн руб., в 2007-2010 гг. - 7 млн руб., с 2011 г. составлял 10 млн руб. В 2016 г. общая сумма призовых равнялась 39 млн руб.

Владельцу скакуна, занявшего первое место, наряду с денежным вознаграждением вручается приз президента РФ: скульптурное изображение лошади под седлом с жокеем (копия произведения русского скульптора Евгения Лансере). Также владелец получает именную попону для лошади. Тренер, жокей и конюх награждаются ценными подарками.

Особенности и регламент

Дистанция основного забега в 2004-2008 гг. составляла 2 тыс. м, с 2009 г. - 2,4 тыс. м. С 2009 г. к соревнованиям допускаются лошади в возрасте четырех лет и старше.

Первоначально в правилах было прописано, что каждый регион России или страну СНГ может представлять только одна лошадь. С 2017 г. допускаются лошади с наивысшим рейтингом, составляемым по результатам выступлений на российских ипподромах в течение года до соревнований, при этом ограничение по числу представителей от каждого региона было отменено.

В общей сложности в рамках турнира в 2017 г. разыгрываются семь призов для лошадей чистокровной верховой породы и один приз для лошадей ахалтекинской породы. Также состоится заезд на приз для лошадей отечественной орловской породы и два приза для лошадей рысистых пород.

Победители

На скачках побеждали жеребцы Акбаш (2004 г., владелец - конный завод "Восход", Краснодарский край), Ламборн (2005 г., владелец - Нурлатский конный завод, Татарстан), Терс (2007 г., представлял Тверскую обл.), Паландер (2008 г., владелец - Михаил Шульженко, Волгоград), Мономах (2009 г., конный завод "Донской", Ростовская область), Хорезм (2010 г., владелец - президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров), Король (2011 г., представлял Таджикистан), Палех (2012 г., владелец - Эдуард Мордухович, президент "Жокей Клуба", Москва), Балетмейстер (2013 г., владелец Иван Миндибеков, Хакасия), Лаки Ферст (2014 г., владелец С. В. Бондаренко, Ростовская обл.), Си Коуд (2015 г., владелец - президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров). В 2006 г., единственный раз за все время проведения скачек, победителями стали две лошади, одновременно пересекшие линию финиша: Сателлит, принадлежащий конно-спортивному комплексу "Созидатель" Московской обл., и Эшкия, выступавший за Азербайджан.

Посещение скачек государственными лидерами

Скачки - не только спортивное и светское, но и политическое мероприятие, которое посещают первые лица государств. Президент России присутствовал на соревнованиях в 2004-2007, 2009, 2011 и 2013 гг.

3 июля 2004 г. скачки на приз президента прошли в рамках неформального саммита глав государств СНГ. На ипподроме присутствовали главы десяти стран Содружества, за исключением Белоруссии и Туркмении. По окончании соревнований лидеры в неформальной обстановке обсудили вопросы международной политики, развития интеграционных процессов на пространстве СНГ, совместное празднование 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджана.

27 августа 2005 г. скачки в Казани были приурочены к тысячелетию города. Их посетили главы государств СНГ, за исключением президентов Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Накануне в Казани прошел юбилейный 40-й саммит СНГ, в котором приняли участие лидеры всех 12 государств Содружества (Туркмению представлял вице-премьер республики). По итогам встречи был принят ряд документов, в том числе о совершенствовании и реформировании органов СНГ, соглашение о гуманитарном сотрудничестве и др. По просьбе Туркмении было принято решение признать за республикой особый статус ассоциированного члена при СНГ, позволяющий участвовать лишь в отдельных видах деятельности Содружества. В Казани Владимир Путин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с главами Молдавии, Казахстана, Украины и Грузии.

22 июля 2006 г. в Москве скачки на приз президента РФ прошли в ходе неформального саммита СНГ. Из глав государств Содружества не присутствовали лидеры Армении, Туркмении, Грузии и Украины. На саммите президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил свой вариант реформирования СНГ, согласно которому Содружеству следует сосредоточиться на миграционной политике, развитии единых транспортных коммуникаций, сотрудничестве в борьбе с трансграничной преступностью и взаимодействии в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Таджикистана.

30 июня 2007 г. на ипподроме в Ростове-на-Дону присутствовали лидеры России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана. Впервые скачки посетил глава государства, не входящего в СНГ, - президент Венесуэлы Уго Чавес. Накануне Владимир Путин провел в Ростове-на-Дону выездное заседание Госсовета, а после скачек встретился с президентом Азербайджана.

7 сентября 2008 г. скачки на приз президента состоялись в отсутствие главы государства. Соревнования прошли как спортивное и светское мероприятие, без политической составляющей.

18 июля 2009 г. соревнования в Москве вновь состоялись в рамках неформальной встречи глав государств СНГ. На столичный ипподром прибыли лидеры шести стран Содружества: России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Также приехали руководители Абхазии и Южной Осетии. Президент РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с главами Армении и Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха, а также встретился с президентами Таджикистана и Казахстана.

1 июня 2010 г. в Ростове-на-Дону соревнования на приз президента были приурочены к проходившему там 25-му саммиту Россия - Евросоюз. Из глав государств, приехавших в Ростов- на-Дону, скачки посетили только лидеры Абхазии и Южной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев за состязаниями не наблюдал, так как проводил двустороннюю встречу с главой Армении. В ходе саммита, в работе которого участвовали глава российского государства и руководители Европейского совета и Еврокомиссии, обсуждалась отмена виз между РФ и ЕС, также было подписано соглашение о защите секретной информации.

24 июня 2011 г. в Казани президент РФ Дмитрий Медведев провел трехстороннюю встречу с президентами Армении и Азербайджана по вопросам урегулирования нагорно- карабахского конфликта, после которой российский и армянский лидеры посетили скачки.

7 июля 2012 г. президент Владимир Путин совершал поездку в Краснодарский край, где произошло наводнение. Поэтому скачки вновь были исключительно спортивным и светским мероприятием.

1 июля 2013 г. на московском ипподроме на X юбилейных скачках присутствовали президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств государств - участников Форума стран-экспортеров газа (Венесуэлы, Ирана, Боливии и др.).

24 июня 2014 г. и 12 сентября 2015 г. Владимир Путин отсутствовал в Москве, скачки на приз президента РФ проводились без политической составляющей.

11 июня 2016 г. соревнования также прошли в отсутствие Владимира Путина. Глава государства направил участникам и гостям скачек приветствие, которое зачитал его помощник Игорь Левитин.

Скачки 2016 г.

XIII скачки на приз президента Российской Федерации состоялись 11 июня 2016 г. на Центральном Московском ипподроме.

Организаторами состязаний являлись Министерство сельского хозяйства РФ и ОАО "Росипподромы".

В скачках на приз президента РФ участвовали лошади чистокровной верховой породы четырех лет и старше - 12 скакунов, представлявших Краснодарский край, Республику Дагестан, Республику Крым, Кировскую обл., Чечню, Волгоградскую обл., Ростовскую обл., Ульяновскую обл., Ингушетию, Карачаево-Черкесию, а также Казахстан и Киргизию. Состязание выиграл жеребец Тайгер Кид (владелец - конный завод "Донской") с жокеем Мырзабеком Каппушевым. Победитель преодолел 2 тыс. 400 м за 2 мин 35,9 сек.

В общей сложности в рамках турнира были разыграны семь призов для скакунов чистокровной верховой породы и по одному призу для лошадей арабской и ахалтекинской пород. Наряду с этим состоялся заезд для орловских рысаков и были проведены два открытых соревнования на приз рысистых пород. Длина дистанции в заездах составляла от 1,2 км до 3,2 км.

Скачки 2017 г.

Организаторами состязаний являются Министерство сельского хозяйства РФ и ОАО "Росипподромы".

19 апреля 2017 г. Владимир Путин отдал Администрации президента и правительству РФ распоряжение обеспечить согласование мероприятий по подготовке и проведению скачек, а также освещение соревнований в СМИ.

В скачках на приз президента РФ будут участвовать 12 лошадей чистокровной верховой породы.

Общий размер призового фонда превысит 30 млн руб.