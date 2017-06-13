Законодательное регулирование науки в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня на заседании экспертного совета по нормативно-правовому обеспечению развития прикладной науки и внедрению инновационных технологий при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству прошло обсуждение проекта нового закона о науке - "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации".

Законопроект представил директор департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Матвеев. Ныне действующий основополагающий законодательный акт, регулирующий научную деятельность, был принят более 20 лет назад и, по оценкам экспертов, успел устареть.

Законодательство о науке в СССР

В Советском Союзе регулирование развития науки осуществлялось на основе партийно-государственных решений. Конкретного закона в области научной деятельности не было. Структура управления наукой строилась по территориально-производственному принципу. Отраслевые научные институты и вузы подчинялись соответствующим министерствам и ведомствам.

Оборонную тематику и исследования в соответствующих НИИ и конструкторских бюро координировала Государственная комиссия Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам (1957-1991). Организатором фундаментальных научных исследований была Академия наук СССР. Кроме того, существовали отраслевые академии наук, которые подчинялись различным министерствам и ведомствам.

В разные годы существовали также общегосударственные органы по науке, в компетенцию которых входили общие вопросы: Особый временный комитет науки при Совете народных комиссаров СССР (1922-1924), Комитет по заведованию учеными и учебными учреждениями при Центральном исполнительном комитете СССР (1926-1938), Государственный комитет по новой технике (1955-1957), Государственный научно-технический комитет (1957-1961), Госкомитет по координации научно-исследовательских работ (1961-1965), Госкомитет по науке и технике (с 1965 г.). При Совете министров СССР работали Комитет по делам изобретений и открытий (с 1956 г.), Высшая аттестационная комиссия (с 1974 г.; занималась присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий).

В 1990 г. Госкомитет по науке и технике подготовил проект закона "О государственной научно-технической политике СССР", который должен был регламентировать общие вопросы планирования и регулирования научной деятельности. Из-за распада СССР закон не был утвержден.

Законодательное регулирование науки в России

Первыми документами, регулирующими научную деятельность в РФ, стали Доктрина развития российской науки (утверждена указом президента РФ от 13 июня 1996 г.) и федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" (подписан президентом РФ 23 августа 1996 г.) Закон о науке 1996 г. стал базовым законодательным актом, регулирующим научную деятельность. С момента принятия документа в него внесены изменения и дополнения 37 федеральными законами. Последние поправки в закон были внесены 23 мая 2016 г.

В настоящее время помимо федерального закона о науке (1996) отношения в сфере науки, технологий и инноваций регулируются нормами Конституции, Трудового и Гражданского кодексов, федеральными законами "О статусе наукограда Российской Федерации" (1999), "О промышленной политике в Российской Федерации" (2014), "О передаче прав на единые технологии" (2008), "О Фонде перспективных исследований" (2012), "Об инновационном центре "Сколково" (2010) и др. (всего более 25 законодательных актов).

Кроме того, в разное время были приняты следующие программные документы:

- Концепция реформирования российской науки на период 1998-2000 гг.;

- Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу;

- Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 г.;

- Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ на период до 2010 г.;

- Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.;

- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.;

- федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.";

- Стратегия научно-технологического развития РФ (2016).

Ответственным за государственную политику и нормативно-правовое регулирование в данной сфере является Минобрнауки.

Разработка нового закона о науке

Решение о разработке концепции нового закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации" было принято 31 января 2014 г. на заседании совета по вопросам образования и науки Госдумы при участии министра образования и науки Дмитрия Ливанова. По итогам заседания решением председателя Госдумы Сергея Нарышкина в парламентском комитете по науке и наукоемким технологиям была образована рабочая группа по подготовке концепции проекта нового закона. В ее состав вошли депутаты, представители Минобрнауки, Общественной палаты, РАН и других государственных академий наук, научных институтов, университетов и т.д.

В ноябре 2014 г. Минобрнауки представило макет структуры нового закона, а в феврале 2015 г. был предложен доработанный макет с детализацией отдельных статей. 1 марта 2016 г. министерство опубликовало концепцию проекта федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности". Минобрнауки продолжило разработку законопроекта и после смены руководства: в августе 2016 г. Ливанова на посту министра образования и науки сменила Ольга Васильева. В августе того же года закон был внесен на рассмотрение правительства.

26 апреля 2017 г. первое обсуждение законопроекта прошло на уровне экспертного совета профильного комитета Госдумы.

Причины принятия нового закона, планируемые нововведения

11 февраля 2014 г. на первом заседании рабочей группы по законопроекту председатель комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев высказал мнение, что в новом законе необходимо отразить процедуру формирования приоритетов развития науки и бюджетную защищенность проводимых в соответствии с ними исследований.

Руководитель рабочей группы, председатель подкомитета Госдумы по государственной научно-технической политике этого комитета Александр Дегтярев в своем выступлении обратил внимание на то, что новый закон призван "сформировать институциональную основу для эффективной деятельности всех субъектов правоотношений в сфере науки", "обеспечить социальные и профессиональные права и гарантии ученым" и "создать условия для внедрения инновационного механизма развития самой научной сферы в целом с учетом вызовов времени".

Также Александр Дегтярев обратил внимание на необходимость урегулирования понятийного аппарата и его правоприменения, поскольку до сих пор существовали разные толкования понятий "научная деятельность", "фундаментальная наука", "прикладная наука", "академическая наука", "вузовская наука", "поисковые исследования".

В июня 2015 г. первый замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк представила доклад "Правовое регулирование научной деятельности: проблемы и пути решения" и рассказала о работе Минобрнауки по модернизации правовой базы. Замминистра подчеркнула, что существующий закон о научной деятельности не отвечает жизненным реалиям: "он объективно превратился в бессистемный правовой акт, не способный обеспечить последовательного, целостного и непротиворечивого механизма регулирования современной научной, научно-технической и инновационной деятельности". Наталья Третьяк назвала одним из важнейших нововведений законопроекта определение правового статуса ученого.

Согласно концепции законопроекта, ключевыми задачами нового закона о науке являются минимизация директивного управления этой сферой, создание конкурентных и комфортных условий для занятия наукой, возможностей саморазвития и саморегулирования национальной научно-технологической системы.

18 мая 2016 г. на заседании совета по образованию Госдумы, касаясь нового закона о науке, Ливанов подчеркнул: "Наша цель - создать комфортные условия для научного творчества, для профессиональной, личностной самореализации тех, кто занимается наукой, установить понятные принципы научной карьеры".

В феврале 2017 г. в беседе с журналистами Васильева сказала: "Я убеждена, что создание открытой, современной, компактной и технологичной системы управления наукой, позволяющей активно взаимодействовать исследователям, разработчикам, предпринимателям, органам власти, - это ключевая задача". Комментируя необходимость создания нового законодательства о науке, Васильева отметила, что закон 1996 г. "не позволяет решать задачи", поставленные Стратегией научно-технологического развития РФ, подписанной 1 декабря 2016 г.

В апреле 2017 г. стало известно, что новый законопроект предполагает упрощение процедуры присуждения научных степеней - планируется узаконить их присвоение по совокупности опубликованных работ.