Кандидат на пост премьер-министра Ирландии Лео Варадкар

ТАСС-ДОСЬЕ. На 13 июня в парламенте Ирландии запланировано голосование по утверждению Лео Варадкара в должности премьер-министра. 2 июня он был избран председателем правящей партии Fine Gael.

Варадкар - преемник Энды Кенни, который подал в отставку с этих постов под давлением оппозиции. Ему, в частности, инкриминировали неспособность урегулировать крупный скандал в полиции, деятельность которой контролируется правительством. Так, из- за нечеткой реакции властей подвергся преследованиям сержант Морис Маккейб, обнародовавший еще в 2014 г. факты коррупции в этом ведомстве.

38-летний Варадкар станет самым молодым главой правительства в истории Ирландии и вторым выходцем из смешанной семьи, занявшим эту должность.

Происхождение, образование

Лео Варадкар родился 18 января 1979 г. в Дублине в семье медиков, был младшим из трех детей. Его отец, Ашок, - индиец, приехал в Ирландию из Мумбаи, крупнейшего по численности населения города страны, по специальности - врач общей практики. Мать, Мириам, - ирландка, медсестра. Родители познакомились во время работы в госпитале городе Бланчардстаун (провинция Лейнстер, восток страны).

Лео Варадкар окончил Тринити-колледж в Дублине (одно из самых престижных высших учебных заведений Ирландии), изучал медицину. Как и отец, имеет квалификацию врача общей практики, работал в госпитале Бланчардстауна.

В парламенте и местных органах власти

В 17 лет Варадкар вступил в либерально-консервативную партию Fine Gael ("Объединенная Ирландия"), одну из крупнейших в стране. В 2007-2011 гг. был представителем партии по вопросам предпринимательства, торговли и занятости, по коммуникациям, энергетике и природным ресурсам.

В 2003-2007 гг. был членом Совета округа Фингал (орган местной власти; провинция Лейнстер). Сначала был назначен партией на освободившееся место, а в результате выборов в 2004 г. сохранил его. Некоторое время занимал пост заместителя председателя Совета.

В 2007 г. впервые был избран в палату представителей парламента Ирландии и с тех пор неоднократно переизбирался.

В правительстве

В 2011-2014 гг. Варадкар занимал пост министра транспорта, туризма и спорта Ирландии. По его инициативе в 2014 г. началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов в стране - Luas Cross City. Этот проект предусматривал введение системы легкорельсового пассажирского транспорта в Дублине. Его стоимость превышает €360 млн (включая €160 млн, выделенных Европейским инвестиционным банком). Окончание работ запланировано на конец 2017 г.

В 2014-2016 гг. Варадкар был министром здравоохранения. При нем бесплатной медицинской помощью были обеспечены все дети в возрасте до шести лет и люди старше 70 лет (в Ирландии бесплатные медицинские услуги в основном распространяются на малоимущие категории населения). На своем посту Варадкар способствовал принятию первых в стране законов, регулирующих доступность услуг здравоохранения, а также ценообразование на алкоголь.

В 2016 г. он стал министром социальной защиты. Ключевой задачей назвал сокращение бедности в стране.

Варадкар объявил, что на посту премьера намерен уделять пристальное внимание вопросам социального обеспечения, способствовать развитию малого бизнеса. В 2018 г. предполагает провести референдум по вопросу о легализации абортов. В настоящее время в Ирландии это медицинское вмешательство разрешено лишь при исключительных обстоятельствах, включая угрозу жизни матери. Варадкар по этой проблеме придерживается консервативных взглядов и высказывается против разрешения искусственного прерывания беременности.

Личная жизнь, взгляды, хобби

В 2015 г. Варадкар официально объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это заявление он сделал в преддверии национального референдума по вопросу об однополых браках (состоялся 22 мая; за внесение поправок в конституцию, которые приравнивают во всех правах однополые и традиционные браки, проголосовали 62% участников).

В одном из интервью Irish Times в 2015 г. сказал, что он был воспитан католиком, однако не является религиозным человеком.

Увлекается спортом. В 2013 г. входил в состав совета учредителей (руководящий орган) Всемирного антидопингового агентства (WADA). Является болельщиком регби и гэльского футбола (национальный вид спорта в Ирландии), занимается фитнесом, бегом, триатлоном, плаванием.

В своих интервью Варадкар говорил о том, что любит путешествовать, посещать театр и кино, слушать музыку, читать исторические произведения.