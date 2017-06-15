Проект транспортного перехода на остров Сахалин. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2017 г. в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил о том, что "планы моста на Сахалин реанимируются".

По словам главы государства, стоимость моста будет ниже, чем перехода через Керченский пролив, но вместо него возможно строительство тоннеля. Решение о начале стройки пока не принято.

Транспортная доступность Сахалина

Сахалин - крупнейший остров России. Он отделен от материковой части РФ Амурским лиманом (на севере) и Татарским проливом (в центральной и южной части). Самая узкая часть, минимальная ширина которого 7,5 км, расположенная между ними, называется проливом Невельского. В настоящее время возможна связь с Сахалином только по воздуху или морем, причем зимой для транспортировки грузов по воде требуется ледокольная проводка. Основной паромной переправой является линия Ванино (Хабаровский край) - Холмск.

Проекты постоянного транспортного перехода

Предложения строительства постоянного транспортного перехода на Сахалин появились сразу после вхождения острова в состав Российской империи в 1875 г. Существовали проекты моста или дамбы через пролив Невельского, однако они не были реализованы из-за отсутствия средств и малой экономической целесообразности. От планов по строительству моста окончательно отказались в 1905 г. после того, как Россия по итогам войны с Японией лишилась южной части Сахалина.

В конце 1920-х гг. в районе пролива Невельского были проведены первые инженерные изыскания, которые продемонстрировали большую сложность строительства там моста или тоннеля. Территория расположена в зоне с повышенной сейсмичностью, строительство сильно осложнено неустойчивыми или трудными для проходки грунтами.

Тоннель на остров Сахалин

В 1945 г. по итогам Второй мировой войны СССР вернул контроль над всем Сахалином. В 1949 г. председатель Совета министров СССР, глава ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин принял решение о строительстве железнодорожного тоннеля на остров. 5 мая 1950 г. было подписано секретное постановление Совета министров СССР "О строительстве железной дороги Комсомолськ - Победино на Сахалине, тоннельного перехода и паромной переправы через Татарский пролив". Планировалось, что тоннель пройдет под мысом Невельского и будет иметь длину 12,9 км. Предполагалось строительство подъездных путей на Сахалине (327 км) и от Комсомольска-на-Амуре (порядка 400 км).

Проектирование и подготовительные строительные работы начались в апреле 1950 г. На них трудились условно-досрочно освобожденные заключенные ГУЛАГа, а также вольнонаемные специалисты. К началу 1953 г. на стройке работали 3,7 тыс. человек. В Хабаровском крае были построены 120 км путей до станции Черный Мыс (разобрана в начале 2010-х гг.), созданы шахтные стволы для прокладки тоннеля. После смерти Сталина 5 марта 1953 г. строительство было остановлено из-за массовой амнистии: почти все рабочие, бывшие заключенные, воспользовались правом уехать домой. С тех пор стройка не возобновлялась.

Планы завершения строительства тоннеля существовали в 1960-1970-х гг. при проектировании Байкало-Амурской магистрали, однако они тоже не были реализованы.

Проекты в РФ

Предложения о строительстве тоннеля или моста на Сахалин снова начали подниматься после распада СССР. В 2001 г. правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". В исходной редакции она предусматривала строительство "железнодорожной линии, соединяющей о. Сахалин с материком (507 км), для освоения грузопотока в размере 5-7 млн т в год с возможным ростом в перспективе до 20 млн т". В 2006 г. эта линия была исключена из программы принятыми поправками.

В 2008 г. переход на Сахалин был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. (утверждена распоряжением правительства от 17 июня 2008 г.).

Решение о строительстве до сих пор не принято. Однако эта инициатива неоднократно обсуждалась на совещании межведомственных рабочих групп с участием профильных федеральных министерств, администраций Сахалинской обл. и Хабаровского края, а также ОАО "РЖД".

В настоящее время приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной связи должна составить 580 км: она начнется от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.

В феврале 2017 г. в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что при условии строительства моста через пролив Невельского возможно начало обсуждения строительства тоннеля между Сахалином и японским островом Хоккайдо. Он может обеспечить в будущем железнодорожную связь с Японией.

В ходе "прямой линии" Путин заявил, что по предварительным расчетам стоимость моста на Сахалин может составить 286 млрд руб. без учета стоимости работ по строительству подъездных путей на острове и в Хабаровском крае.