История и регламент Кубка конфедераций. Справка

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня в России стартует Кубок конфедераций.

Кубок конфедераций - футбольный турнир среди национальных сборных, проводящийся один раз в четыре года под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

История

Турнир-предшественник Кубка конфедераций проводился в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 гг. и носил название Кубок короля Фахда. В первом розыгрыше участвовали четыре команды, во втором - шесть. Были представлены победители континентальных кубков, а также команда страны - хозяйки соревнований. С 1997 г. организатором турнира стала ФИФА, тогда же соревнования получили название Кубок конфедераций. В настоящий момент Международная федерация футбола официально признает розыгрыши Кубка короля Фахда (1992 и 1995 гг.) первыми Кубками конфедераций.

В 1997-2003 гг. турнир проводился каждые два года, его принимали Саудовская Аравия (1997), Мексика (1999), Южная Корея и Япония (2001), Франция (2003).

С 2005 г. Кубок конфедераций проходит один раз в четыре года. Он является своего рода "репетицией" чемпионата мира, поскольку проходит за год до мирового первенства на стадионах, которые должны принять предстоящий турнир. В 2005 г. соревнования проходили в Германии, в 2009 г. - в ЮАР, в 2013 г. - в Бразилии. В истории турнира было четыре случая, когда некоторые команды отказывались от участия, желая дать отдохнуть игрокам или из-за накладок с расписанием матчей кубка и национальных чемпионатов. Дважды Кубок конфедераций пропускала Германия (1997, 2003), по одному разу - Франция (1999) и Италия (2003).

Формат

В Кубке конфедераций принимают участие восемь сборных: хозяева соревнований, действующие чемпионы мира, а также шесть победителей континентальных первенств, которые организовываются соответствующими конфедерациями (Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА; Африканская конфедерация футбола, КАФ; Азиатская конфедерация футбола, АФК; Южноамериканская конфедерация футбола, КОНМЕБОЛ; Конфедерация футбола Океании, ОФК; Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, КОНКАКАФ).

По результатам жеребьевки команды разбиваются на две группы. По итогам кругового турнира сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, выходят в плей-офф. Далее проводятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Награды

Команде-победительнице турнира вручается трофей из позолоченной бронзы с основанием, выполненным из лазурита и черного эбенового дерева. Его вес - 8,6 кг, высота - 40 см. Как и большинство других трофеев ФИФА, Кубок конфедераций имеет форму глобуса, лежащего на постаменте. В его основании закреплены шесть медальонов с гербами конфедераций ФИФА.

Кроме этого, по итогам каждого турнира вручаются индивидуальные призы: "Золотой мяч" лучшему игроку, "Золотая бутса" лучшему бомбардиру, "Золотая перчатка" лучшему вратарю, а также командный "Приз fair play".

Рекорды

Рекорд по количеству завоеванных Кубков конфедераций принадлежит сборной Бразилии. Бразильцы побеждали на турнире четырежды: в 1997, 2005, 2009 и 2013 гг. Двукратным чемпионом является сборная Франции (2001, 2003), по одному разу обладателями трофея становились аргентинцы (1992), датчане (1995) и мексиканцы (1999).

Лучшие бомбардиры в истории соревнований - мексиканец Куаутемок Бланко и бразилец Роналдиньо, на счету каждого из них по девять забитых мячей. Рекорд по средней посещаемости матчей турнира был установлен в 1999 г. в Мексике (более 60 тыс. зрителей в среднем за матч).