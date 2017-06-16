Инфраструктурные проекты, реализованные к Кубку конфедераций 2017 года. Справка

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2017 г. в России стартуют матчи Кубка конфедераций по футболу, соревнования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об инфраструктурных проектах, завершенных к открытию турнира.

В рамках подготовки к соревнованиям во всех городах открылись парки развлечений Кубка конфедераций, центры по продаже билетов и выдаче паспортов болельщика, информационные пункты, где гости городов могут получить помощь от волонтеров. Во всех городах появились выделенные полосы для проезда автобусов с болельщиками, в общественном транспорте были размещены объявления на английском языке.

Наиболее масштабные проекты (платная автомобильная трасса Москва - Санкт-Петербург, станции метро у стадионов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и др.) будут открыты через год, к началу чемпионата мира 2018 г.

Казань

Крупные инфраструктурные объекты к началу Кубка конфедераций в столице Татарстана не открывались. В феврале 2017 г. начала работу гостиница Center Hotel Kazan Kremlin (150 номеров), в июне завершилась реконструкция пятой городской больницы. К началу соревнований были отреставрированы некоторые объекты культурного наследия, в том числе деревянный дом священника Терпигорева.

Москва

Москва уже обладает готовой инфраструктурой к проведению соревнований международного уровня. Помимо прочего, в 2017 г. открылась новая гостиница международной сети Hilton Garden Inn ("Хилтон гарден инн", 292 номера). На время проведения соревнований будет работать региональный центр управления пассажирскими перевозками.

Санкт-Петербург

Для улучшения доступа к стадиону "Санкт-Петербург" 27 мая 2017 г. в городе открылся 490-метровый Яхтенный мост. Он соединил Крестовский остров, на котором расположен стадион, с Яхтенной улицей в Приморском районе города. В будущем мост обеспечит связь стадиона со строящейся станцией метрополитена "Беговая". На время соревнований он будет пешеходным с возможностью для проезда машин экстренных служб. В 2017 г. в Петербурге открылись новые отели сетей Hilton (234 номера) и Lotte ("Лотте", 154 номера). Для транспортного обслуживания болельщиков были закуплены 125 низкопольных автобусов особо большой вместимости "Волгабас Ситиритм-18".

Сочи

После зимних Олимпийских игр 2014 г. Сочи уже располагает готовой инфраструктурой для проведения крупных международных соревнований. Для транспортного обслуживания мероприятий Кубка Краснодарский край закупил 60 новых низкопольных автобусов большой вместимости МАЗ.