Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2017 г. президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Майами (штат Флорида) объявил об отмене односторонней сделки предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной, подчеркнув, что решение "вступает в действие немедленно". Дональд Трамп призвал Кубу сесть за стол переговоров и разработать новое соглашение, касающееся отношений между двумя государствами, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о нормализации отношений США и Кубы и о событиях, произошедших после восстановления дипломатических контактов между странами 1 июля 2015 г.

Путь к нормализации

Дипломатические отношения между Кубой и США были разорваны 3 января 1961 г. по инициативе американской стороны вскоре после прихода к власти революционного правительства Фиделя Кастро (1959 г.).

На протяжении десятилетий страны находились в конфронтации.

Пересмотр американской политики в отношении Гаваны начался при президенте Бараке Обаме. 17 декабря 2014 г. американский президент и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро заявили о намерении нормализовать отношения между государствами. С января 2015 г. США начали постепенно ослаблять режим экономической и финансовой блокады Кубы. В апреле 2015 г. на Саммите Америк в Панаме Барак Обама и Рауль Кастро провели первую официальную встречу на высшем уровне. 1 июля 2015 г. дипломатические отношения между государствами были восстановлены, а 20 июля в Вашингтоне и Гаване начали работу посольства двух стран.

Эволюция двусторонних отношений

21-22 марта 2016 г. состоялся исторический визит Барака Обамы на Кубу. Это была первая почти за 90 лет поездка действующего руководителя американской администрации на остров. В ходе визита Обама провел переговоры с Раулем Кастро, встретился с представителями гражданского общества, предпринимателями, а также кубинскими диссидентами.

Восстановление дипломатических отношений между странами способствовало дальнейшему смягчению американских санкций в 2015-2016 гг. Были облегчены условия для осуществления американцами финансовых операций и ведения бизнеса на Кубе, разрешены поездки на остров для 12 категорий американских граждан (журналисты, представители культурных, образовательных и религиозных организаций, гуманитарных миссий, а также лица, имеющие родственников на Кубе и др.), американцы получили возможность ввозить в США для личного потребления некоторые товары, приобретенные на Кубе (в том числе сигары и ром), сняты ограничения на размер денежных переводов на Кубу, разрешен транзит грузов через кубинские морские и воздушные порты. Американские телекоммуникационные компании стали выходить на кубинский рынок.

В марте 2015 г. было восстановлено прямое воздушное сообщение между Гаваной и Нью-Йорком, а с осени 2016 г. американские авиакомпании начали осуществлять регулярные рейсы на остров. В декабре 2015 г. представители США и Кубы договорились о возобновлении почтового сообщения между странами, приостановленного в 1963 г.

За 2015 г. количество американских граждан, побывавших на Кубе, по сравнению с 2014 г. увеличилось на 50% и составило 161 тыс. Восстановление воздушного сообщения способствовало дальнейшему увеличению турпотока из США: в 2016 г. остров посетили свыше 600 тыс. американцев (больше половины из них - выходцы с Кубы).

Политика Дональда Трампа в отношении Кубы

Еще будучи кандидатом в президенты США, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего избрания он отменит решения администрации Обамы в отношении Кубы, если остров не выполнит ряд американских условий, в частности касающихся соблюдения прав человека. Считается, что эти обещания были нацелены на получение поддержки на выборах со стороны многочисленной группы (около 2 млн человек) "американских кубинцев". Это не согласные с политикой братьев Кастро граждане Кубы, покинувшие остров после революции 1959 г. и обосновавшиеся в Майами. Они негативно отнеслись к разрядке отношений США и Кубы.

После победы на выборах в ноябре 2016 г. Дональд Трамп подтвердил свое намерение. Он заявил, что США сделали слишком много уступок для нормализации отношений с островом в ущерб собственным интересам, и потребовал встречных шагов со стороны кубинских властей, в том числе предоставления "лучших условий для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом".

Между тем, по сообщениям СМИ, Трамп не собирается вновь разрывать дипломатические отношения с Кубой и закрывать американское посольство в Гаване.