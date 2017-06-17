Гибель детей на Сямозере. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня 2017 г. исполняется год со дня гибели 14 детей на карельском озере Сямозеро.

18 июня 2016 г. в Пряжинском районе Карелии попали в шторм на озере и перевернулись два туристических каноэ с воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Всего на лодках находились четыре инструктора в возрасте от 17 до 19 лет и 47 детей 2002-2004 годов рождения, приехавших из Москвы. В результате ЧП погибли 14 детей. 14-летняя школьница Юлия Король спасла нескольких сверстников, после чего добралась до ближайшего поселка Кудам, где сообщила о происшествии местным жителям, которые вызвали спасателей.

Траур, последствия

20 июня 2016 г. в Карелии и Москве был объявлен днем траура по жертвам трагедии.

В тот же день лагерь закрылся, 21 июня 160 отдыхавших детей вернулись в Москву.

В июне 2016 г. разразился скандал, вызванный словами уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, обращенными к выжившим при шторме в Карелии детям. Вопрос "Ну что, как поплавали?", заданный омбудсменом, привел к крайне негативной общественной реакции. Позднее уполномоченный объяснил, что его слова были "вырваны из контекста". 9 сентября 2016 г. указом президента РФ Владимира Путина Астахов был освобожден от должности.

20 сентября 2016 г. Владимир Путин наградил школьницу Юлию Король медалью "За спасение погибавших". Впоследствии государственные и общественные награды получили другие граждане, участвовавшие в спасении детей: Ксения Родионова, Татьяна Кустышева, Николай и Наталья Столяровы, Анна Никитина, Владимир Дорофеев и Андрей Севериков.

В декабре 2016 г. в РФ принят федеральный закон о совершенствовании государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. Он вступил в силу с января 2017 г. и четко определил полномочия федеральных, региональных органов власти, местного самоуправления, внес обязательные требования к организациям детского отдыха по обеспечению безопасности детей. Также закон установил требования к туристическим маршрутам и профессиональным стандартам вожатым.

Компенсации пострадавшим

Родственники всех погибших детей получили единовременную помощь в размере 1 млн руб. из резервного фонда Карелии. Кроме того, московские власти выплатили материальную помощь в размере 1 млн руб. родителям каждого погибшего ребенка и по 300 тыс. руб. - родителям пострадавших детей.

Организаторы отдыха на Сямозере

Непосредственным организатором отдыха погибших детей была компания ООО "Парк-отель "Сямозеро" (генеральный директор и владелец - Елена Решетова). "Парк-отель "Сямозеро" в 2014-2015 гг. неоднократно побеждал в конкурсах на организацию летнего отдыха московских школьников.

Так, в 2014 г. компания выиграла три конкурса Департамента труда и социальной защиты населения (ДСЗН) Москвы на общую сумму 10,7 млн руб. В двух конкурсах из трех будущий победитель конкурировал с ООО "Карелия-Опен". Формально они имели разных владельцев, однако зарегистрирована "Карелия-Опен" была по тому же адресу, что и другая компания Елены Решетовой - ООО "Карелияопен". В 2015 г. на счету компании "Парк-отель "Сямозеро" также было три выигранных конкурса ДСЗН на общую сумму 52,6 млн руб. Вторым участником этих конкурсов было ООО "Карелия-Опен".

7 февраля 2017 г. Арбитражный суд Москвы взыскал с компании "Парк-отель "Сямозеро" 22,6 млн руб. в пользу ДСЗН.

Уголовные дела

Всего по факту гибели детей на Сямозере было возбуждено два уголовных дела: против руководства лагеря и представителей карельского контролирующего органа, а также против фельдшера, которая не вызвала помощь тонущим детям.

18 июня 2016 г. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели детей. В течение месяца по этому делу были арестованы директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель, начальник лагеря Вадим Виноградов. Руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко поместили под домашний арест (освобожден под подписку о невыезде в апреле 2017 г.), с инструктора лагеря Валерия Круподерщикова была взята подписка о невыезде.

13 апреля 2017 г. следствие предъявило обвинение в гибели детей инструктору "Парк-отеля "Сямозеро" Павлу Ильину.

5 мая 2017 г. Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ завершило следственные действия по делу. К числу обвиняемых добавился шестой фигурант - заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович (с нее была взята подписка о невыезде). Сотрудников регионального ведомства обвинили по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность", а руководителя и сотрудников лагеря в зависимости от роли каждого - в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 и статьей 125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности").

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 г. и организовали выход 47 несовершеннолетних в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств имело технические неисправности, а пассажировместимость и грузоподъемность были превышены. Также было установлено, что сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера. 18 июня 2016 г. в результате шторма два туристических каноэ с 24 детьми и сопровождавшим их Круподерщиковым перевернулись, в результате чего 14 воспитанников лагеря утонули. При этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии, не желая негативной реакции общественности, которая могла "подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки".

По мнению следствия, халатность руководителя республиканского Роспотребнадзора и его заместителя заключалась в том, что еще за год до трагедии они были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускавшихся руководителем "Парк-отеля "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало "Парк- отелю" заключение о соответствии заявленному организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

Суд над фельдшером Щербаковой

17 января 2017 г. официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что прокурор Суоярвского района Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера Суоярвской центральной районной больницы (ЦРБ) Ирины Щербаковой. По данным следствия, 18 июня 2016 г. в ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находящаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Звонок ребенка она приняла за шутку и повесила трубку; халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей. Щербакову обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). В суде она признала вину частично. 4 апреля 2017 г. суд Суоярвского района Карелии признал фельдшера виновной, ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Наказание было отсрочено до достижения ее дочерью (род. 2006) 14-летнего возраста. Кроме того, 5 апреля Суоярвский районный суд взыскал с райбольницы в пользу 13 потерпевших по 300 тыс. руб., в пользу еще одного потерпевшего - 100 тыс. руб.

28 июня 2016 г. на берегу Сямозера близ д. Кудама был установлен и освящен поклонный крест в память о погибших.