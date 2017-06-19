Российские экспонаты на авиасалоне "Ле-Бурже-2017". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2017 г. Ле-Бурже (северный пригород французской столицы) открылся 52-й Парижский международный аэрокосмический салон. Всего в нем принимают участие 34 российских компании (на предыдущем салоне в 2015 г. их было 40), в том числе "Рособоронэкспорт", "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), "Иркут", "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Сухой", РСК "МиГ", "Ильюшин", ТАНТК имени Г. М. Бериева, ВСМПО-Ависма и др.

Все российские компании представят 190 перспективных образцов авиационной и космической техники.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила краткий обзор российской экспозиции.

Военная авиация и противовоздушная оборона

Россия не смогла привезти на выставку образцы вооружения и военной техники. Как пояснили в "Рособоронэкспорте", оргкомитет авиасалона в Ле-Бурже не вводил никаких ограничений и гарантировал российской стороне сохранность экспонатов и экспозиции, "однако таможенные органы Франции запретили ввозить в страну натурные образцы продукции военного назначения". Поэтому "военная" составляющая присутствует в виде макетов и рекламных материалов.

В частности, "Рособоронэкспорт" представляет на аэрокосмическом салоне многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК, учебно-боевой самолет Як-130, учебно-тренировочный Як-152, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, а также российско-индийский проект перспективного многоцелевого истребителя (ПМИ).

Кроме того, в экспозиции "Рособоронэкспорта" представлены современные российские средства ПВО: зенитная ракетная система"Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба".

Гражданская авиация

Единственный летающий экспонат российского производства - ближнемагистральный пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100. Машина окрашена в цвета мексиканской компании Interjet, крупнейшего эксплуатанта этого самолета за рубежом. В летной программе воздушное судно участвовать не будет.

Новейший российский авиалайнер МС-21 (совершил первый полет 28 мая 2017 г.) представлен пилотажным тренажером для подготовки летных экипажей.

ОАК демонстрирует на своем стенде модели самолетов МС-21-300, Ил-114-300, МТС ("многоцелевой транспортный самолет", разрабатывается совместно с Индией), самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103, а также концептуальные наработки по перспективному грузопассажирскому самолету (М-60).

На стенде "Рособоронэкспорта" демонстрируется модель легкого многоцелевого вертолета "Ансат" производства Казанского вертолетного завода.

Космическая отрасль

Экспозиция госкорпорации "Роскосмос" посвящена 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли и проектам, реализуемым в международной кооперации. На площади в 215 кв. м в павильоне №4 представлена продукция РКК "Энергия", Ракетно-космического центра "Прогресс", корпорации ВНИИЭМ, НПО им. Лавочкина, ЦЭНКИ (Космодромы России) и Центра им. Хруничева.

Это, в частности полноразмерный макет "Спутника-1", макеты МКС, перспективного пилотируемого транспортного корабля "Федерация", ракет семейств "Ангара" и "Союз", других космических аппаратов. Посетители стенда "Роскосмоса" смогут совершить виртуальную экскурсию по космодрому Байконур, "посетить" дома конструктора космической техники Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина, ознакомиться с возможностями нового российского космодрома Восточный.

20 июня госкорпорация планирует провести презентацию нового российского оператора по предоставлению пусковых услуг - АО "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services).

О салоне

Парижский международный аэрокосмический салон (англ. Paris Air Show, фр. Salon international de l’aeronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget) - одна из крупнейших и наиболее престижных аэрокосмических выставок в мире. Проводится раз в два года. Организатор - Объединение предприятий авиакосмической промышленности Франции (GIFAS). На выставке демонстрируются летательные аппараты всех типов и назначений, космические аппараты и спутники, авиационные и космические двигатели, оборудование для аэропортов, средства ремонта и технического обслуживания авиационной техники и др.

История

Впервые показ воздушных судов состоялся в Париже в 1908 г. в рамках автомобильного салона. На следующий год 25 сентября - 10 октября французская столица приняла первую специализированную выставку летательных аппаратов. В ней приняли участие 380 компаний, которые продемонстрировали достижения в сфере конструирования аэростатов, самолетов и двигателей. Выставка имела успех, было решено сделать ее регулярным мероприятием. Первоначально салон был ежегодным, а с 1924 г. устраивается раз в два года (во время Первой и Второй мировых войн не проводился). В 1924 г. на выставке впервые появились иностранные участники из Великобритании и Германии, после чего авиасалон приобрел международный статус.

До 1953 г. салон проходил в Большом дворце ("Гран-пале" близ Елисейских полей). В 1949 г. летные возможности экспонатов были впервые продемонстрированы в аэропорту Орли, расположенном в 14 км к югу от Парижа. С 1953 г. постоянным адресом салона стал аэропорт Ле-Бурже (12 км к северо-востоку от Парижа).

Советский Союз впервые принял участие в Парижском авиасалоне в 1937 г., продемонстрировав самолет АНТ-25, на котором экипаж Валерия Чкалова совершил знаменитый перелет через Северный полюс в Америку. С 1957 г. СССР являлся постоянным участником авиасалона. В 1989 г. в рамках советской экспозиции впервые была показана не только гражданская авиационная техника, но и боевые самолеты и вертолеты, а также космический корабль "Буран". В разные годы в Ле-Бурже были впервые представлены за рубежом МиГ-29, Су-25, Су-27 и др.

В 2009 г. на Парижском салоне состоялась международная премьера пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. На авиасалоне при выполнении демонстрационных полетов в период с 1961 по 1999 г. произошло 12 аварий и катастроф, самой крупной из которых было крушение 3 июня 1973 г. советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 (тогда погибли шесть членов экипажа и восемь человек на земле).

На авиасалоне в Ле-Бурже проводятся показательные полеты, премьеры новейших воздушных судов и деловые мероприятия. В рамках выставки проходят встречи специалистов, ведутся переговоры, заключаются контракты на производство, покупку и продажу представленной техники. На юбилейном 50-м салоне в 2013 г. общая сумма заключенных контрактов составила порядка $180 млрд. Компании получили твердые заказы и опционы и подписали протоколы о намерениях более чем на 1,5 тыс. самолетов. Всего в выставке 2013 г. участвовали 2 тыс. 215 компаний из 44 стран, в том числе представители 46 российских компаний. Были продемонстрированы 150 воздушных судов разных типов, авиасалон в общей сложности посетили 315,5 тыс. человек.

Салон в 2015 году

51-й Парижский международный аэрокосмический салон проходил с 15 по 21 июня 2015 г. В нем приняли участие более 151 тыс. профессионалов авиационной отрасли, представлявшие 2 тыс. 260 компаний-участников из пяти десятков государств. 37 российских организаций разместили свои стенды в двух павильонах общей площадью около 1,1 тыс. кв. м.

Всего салон посетила 351 тыс. человек. В рамках мероприятия было подписано 934 контракта на поставку готовых самолетов, 835 соглашений на поставку авиадвигателей, 142 контракта по вертолетам. Лидеры мирового авиастроения - компании Airbus и Boeing - заключили сделок на общую сумму свыше $100 млрд.