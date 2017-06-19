Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2017 г. президент РФ Владимир Путин своим указом назначил послом РФ в Турции Алексея Ерхова.

Ранее российское диппредставительство в этой стране возглавлял Андрей Карлов, убитый в результате теракта 19 декабря 2016 г.

Алексей Владимирович Ерхов родился 28 октября 1960 г.

В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР (ныне - МИД РФ) по специальности "Международные отношения".

В 1996-2000 гг. - советник посольства России в Израиле.

В 2000-2003 гг. работал в Администрации президента РФ. Занимал должности заместителя начальника, затем начальника отдела подготовки внешнеполитических мероприятий управления президента РФ по внешней политике, которое возглавлял Сергей Приходько (ныне - вице-премьер - руководитель Аппарата правительства РФ).

Во время работы в Администрации президента РФ Ерхов входил в состав Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны.

В 2003-2006 гг. - советник-посланник в посольстве России в Сирии.

В 2006-2009 гг. являлся заместителем директора департамента секретариата министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В 2009-2015 гг. - генеральный консул РФ в Стамбуле (Турция). Посольство России в Турции с 2013 г. возглавлял Андрей Карлов.

С 2015 по 2017 г. руководил департаментом Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД (подразделение занимается мониторингом кризисных и чрезвычайных ситуаций в мире, предупреждает российских граждан о нежелательности посещения опасных стран, а также при необходимости участвует в их эвакуации). В период руководства Алексея Ерхова ДСКЦ запустил мобильное приложение "Зарубежный помощник", с помощью которого граждане РФ, находящиеся за рубежом, получили возможность круглосуточной связи с дежурным сотрудником колл-центра департамента. Кроме того, приложение предоставляет информацию о ситуации в сфере безопасности в странах мира, адреса и контактные данные российских загранучреждений и др.

Чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса (2012).

Владеет арабским, английским и французским языками.

Женат, супруга Иветта Анатольевна. Три дочери: Елизавета (род. 1985), Дарья (род. 1991) и Мария.