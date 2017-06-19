Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках Меморандума между США и РФ о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Меморандум был заключен 20 октября 2015 г. между министерствами обороны России и США и вступил в силу в тот же день. Полный текст документа не был опубликован.

Заключение этого документа было вызвано необходимостью принятия мер по минимизации рисков инцидентов между самолетами РФ и международной коалиции во главе с США над территорией Сирии. США и их союзники без санкции Совета Безопасности ООН с сентября 2014 г. наносят удары по расположенным в Сирии объектам террористов. ВКС РФ на основании обращения сирийского президента Башара Асада проводят с 30 сентября 2015 г. операцию против террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ).

Содержание документа

Меморандум, разработанный по инициативе российской стороны, регламентирует действия ВКС и международной коалиции во главе с США в воздушном пространстве над Сирией. Его действие распространяется на все виды летательных аппаратов, включая беспилотные (за исключением летательных аппаратов ВС Сирии). Американская сторона обязалась довести согласованные правила до всех участников возглавляемой ими коалиции.

В документе определен механизм взаимодействия сторон, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций, оговорены правила, которым должны следовать экипажи авиации. В частности, как заявил 20 октября 2015 г. пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, пилоты должны поддерживать безопасное расстояние в воздухе и использовать конкретные частоты связи. Также предусмотрено создание линии связи на земле, которая может быть задействована между военными, если по каким-то причинам коммуникация в воздухе будет затруднена. При этом документ не предполагает "формирования зон сотрудничества, обмена разведывательной информацией, обмена сведениями о целях в Сирии".

По словам Кука, подписание меморандума не означает "поддержки Вашингтоном политики Москвы на сирийском направлении". Минобороны РФ в свою очередь подчеркнуло, что документ носит сугубо военно-технический характер и его подписание не меняет принципиальной позиции России в отношении того, что "применение одним государством силы на территории другого государства без согласия его правительства или в отсутствие решения СБ ООН не соответствует международному праву".

Позже, согласно меморандуму между военными центрами управления США и РФ, находящимися на базе ВВС аль-Удейд в Катаре и на авиабазе Хмеймим в Сирии, была установлена связь. 30 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов заявил, что РФ и США "напрямую обсуждают вопросы безопасности в воздушном пространстве Сирии дважды в день или чаще при экстренной необходимости".

Прекращение действия документа со стороны РФ

После того как 24 ноября 2015 г. в небе над Сирией российский фронтовой бомбардировщик Су-24М был сбит турецким истребителем F-16 Fighting Falcon, глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Джону Керри на грубое нарушение меморандума, ввиду того что "США взяли на себя ответственность за соблюдение соответствующих правил всеми участниками возглавляемой ими коалиции".

7 апреля 2017 г., после ракетного удара ВС США по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс, Россия приостановила действие меморандума. Однако, как заявил 26 апреля 2017 г. начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской, военные России и США сохраняли прямые контакты на рабочем уровне.

В апреле и мае российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности восстановить выполнение обязательств в соответствии с документом. Но 18 мая 2017 г. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров, что осложняет переговорный процесс по сирийскому урегулированию, в том числе по достижению договоренностей по полному возобновлению меморандума".

18 июня 2017 г. американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, как подчеркнуло командование вооруженных сил Сирии, "участвовал в операции против террористической группировки ИГ". По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, "Москва считает атаку США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам". 19 июня последовало заявление Минобороны о прекращении действия меморандума.