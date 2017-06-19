Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2017 г. на Курском вокзале Москвы электропоезд, следовавший из Нахабино в Щербинку, столкнулся со скоростным поездом Talgo 250 "Стриж" сообщением Нижний Новгород - Москва.

По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда "Стриж".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев столкновения поездов в Москве и Московской обл. с 2010 г. За этот период зафиксировано три таких происшествия (без учета ЧП 19 июня 2017 г.).

20 мая 2014 г. на 69-м км железнодорожного перегона между станциями Бекасово-1 и Нара (Наро-Фоминск, Московская обл.) вагоны грузового поезда, следовавшего из Вадул-Сирета (Украина), сошли с рельсов и врезались в пассажирский поезд №341 "Москва - Кишинев", следовавший в противоположном направлении. В результате погибли шесть человек, 51 пассажир получил травмы. Кроме того, было повреждено 350 м пути, Московской железной дороге причинен материальный ущерб на сумму свыше 9 млн руб.

Следствие установило, что сход товарных вагонов был вызван нарушением регламента внеплановых ремонтных работ на перегоне. 1 декабря 2015 г. Наро-Фоминский городской суд признал бригадира Московско-Киевской дистанции пути Александра Соколова, начальника участка той же дистанции Алексея Виноградова и мастера дорожной бригады по промерам и осмотру пути Николая Ивченко виновными по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Соколов был приговорен к 4 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, Виноградов - к 4 годам 6 месяцам, Ивченко - к 4 годам 4 месяцам. Все трое были освобождены по амнистии, объявленной Госдумой РФ в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

8 июня 2015 г. на железнодорожной станции Химки (Московская обл.) пассажирский электропоезд ЭТ2М-068, следовавший по маршруту Москва - Тверь, врезался в ремонтный путевой вагон, который случайно выехал с боковых путей. Повреждения получили 11 вагонов электрички. Ввиду того что авария произошла поздно вечером, пострадавших не было.

8 апреля 2017 г. в Москве на перегоне Фили - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги пригородный электропоезд ЭД4МК-0089 сообщением Москва - Усово самопроизвольно откатился назад и столкнулся с локомотивом следовавшего за ним пассажирского поезда №3 Москва - Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция электровоза пассажирского поезда. Погибших не было, пострадали 35 человек, из которых 12 были госпитализированы. Все пострадавшие находились в поезде.

К ЧП привели ошибочные действия машиниста электропоезда, допустившего отключение тормозной системы, что привело к самопроизвольному движению состава в обратном направлении. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте, ущерб от столкновения превысил 15 млн руб. Московское управление Следственного комитета на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта").