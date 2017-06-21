Российский разведчик Юрий Дроздов

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня 2017 г. на 92-м году жизни скончался российский разведчик, генерал-майор КГБ СССР основатель подразделения спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов.

Юрий Иванович Дроздов родился 19 сентября 1925 г. в Минске (Белорусская ССР, ныне - Республика Белоруссия). Отец - Иван Дмитриевич Дроздов (1894-1978), армейский офицер, участник обеих мировых войн, впоследствии - сотрудник военной кафедры Казанского университета. Мать - Анастасия Кузьминична Дроздова (урожденная Панкевич, 1898-1987).

В 1944 г. закончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище, в тот момент находившееся в эвакуации в Энгельсе (Саратовская обл.).

На фронте командовал взводом в противотанковом дивизионе. Весной 1945 г. участвовал в штурме Берлина, Великую Отечественную войну завершил в звании лейтенанта.

В 1956 г. закончил Военный институт иностранных языков (ныне Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва), после чего был переведен на работу в Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР.

В августе 1957 г. в качестве рядового оперативного работника начал карьеру в официальном представительстве КГБ при Министерстве государственной безопасности ("Штази") ГДР в Берлине.

В 1962 г. принимал участие в операции по обмену советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Гарри Пауэрса. Под псевдонимом Юрген Дривс выдавал себя за восточногерманского служащего, двоюродного брата Абеля.

В 1963 г. завершил служебную командировку в Германию, был направлен на курсы усовершенствования оперативного состава (КУОС).

В 1964-1968 гг. - резидент внешней разведки КГБ СССР в Китае.

В 1968-1975 гг. служил в структуре внешней разведки - центральном аппарате Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР. Заместитель начальника управления нелегальной разведки (управление "С").

С августа 1975 г. по октябрь 1979 г. руководил резидентурой разведки в Нью-Йорке (США), действовал под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН.

С ноября 1979 г. - заместитель начальника ПГУ КГБ СССР, начальник управления "С".

В декабре 1979 г. отвечал за проведение операции "Шторм 333" по штурму советскими спецподразделениями дворца президента Афганистана Хафизуллы Амина, которая предшествовала вводу советских войск в эту страну.

Инициатор создания и наставник разведывательно- диверсионного подразделения "Вымпел" КГБ СССР (1991-1993, с 1995 - в составе Центра специального назначения ФСБ России), первоначально предназначенного для проведения операций за пределами страны в "особый период".

В июне 1991 г. вышел в отставку с поста замначальника ПГУ КГБ СССР.

С 1992 г. возглавлял аналитический центр "Намакон" (ЗАО "Независимое Агентство Маркетинг и Консалтинг"). Был почетным президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб "Вымпел-Союз".

Генерал-майор.

Был награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями, нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Имел правительственные награды ГДР, Польской народной республики, Кубы и Афганистана.

Автор книг "Нужная работа" (1994), "Вымысел исключен" (1996), "Записки начальника нелегальной разведки" (1999).

Владел русским, немецким, испанским и английским языками.

Был женат на Людмиле Александровне Дроздовой (урожденная Юденич, 1925 г. рождения), сыновья - Юрий (1946 г. рождения) и Александр (1950 г. рождения).

Увлекался фотографией, автомобильными путешествиями, занимался работой по дереву.