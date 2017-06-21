Российский дипломат Владимир Воронков

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ТАСС-ДОСЬЕ. ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня 2017 г. генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил своим заместителем, генсеком Контртеррористического управления организации российского дипломата Владимира Воронкова. Это управление было создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 15 июня 2017 г. Новое ведомство, которое возглавил Воронков, будет заниматься координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.
Владимир Иванович Воронков родился 21 июня 1953 г. в Москве. Отец, Иван Александрович Воронков (1921-1983), руководил кафедрой истории южных и западных славян (1961-1973), впоследствии был деканом подготовительного факультета для иностранных граждан (1973-1983) Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Мать преподавала историю КПСС в Институте стран Азии и Африки МГУ.
В 1975 г. Владимир Воронков окончил исторический факультет МГУ. В 1974-1975 гг. и 1977-1978 гг. стажировался в Варшавском университете (Польша).
Кандидат исторических наук. В 1979 г. на историческом факультете МГУ защитил диссертацию на тему "Польская крестьянская партия (ПСЛ) - "Вызволене" в 1918-1922 г.".
После защиты диссертации был направлен на работу в Институт экономики мировой социалистической системы (в 2005 г. включен в состав Института экономики РАН). Через год перешел на работу переводчика польского языка в отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Переводил для генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева и Константина Черненко.
Помимо этого занимался составлением политических записок для руководства партии, в том числе на тему выступлений оппозиции под руководством партии "Солидарность" и Леха Валенсы и последовавшего военного положения в Польше в 1981-1983 гг. Помогал переводить на русский язык тексты выступлений генсеку ЦК Польской объединенной рабочий партии Войцеху Ярузельскому во время его визита в СССР в марте 1982 г.
С 1989 г. работал в системе МИД СССР, затем РФ. В 1989 - 1994 гг. - пресс-атташе посольства СССР, затем России в Польше.
В 1994-1996 гг. занимал различные должности в центральном аппарате МИД России.
С 1996 г. по 1999 г. работал в Постоянном представительстве РФ при ОБСЕ в Вене (Австрия).
В 1999-2002 гг. - советник-посланник посольства России в Республике Польша.
В 2002-2005 гг. - заместитель директора Департамента кадров МИД России.
С 2005 г. по 2008 г. - заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене.
В 2008-2011 гг. - директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
26 июля 2011 г. Владимир Воронков был назначен на пост постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Вене. Одновременно с 31 мая 2016 г. являлся управляющим от РФ в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Чрезвычайный и полномочный посол (2011).
Награжден орденом Дружбы (2013). Отмечен благодарностью (2013) и Почетной грамотой (2016) президента РФ.
Имеет Кавалерский Крест Ордена Заслуги (Польша, 2002).
Автор ряда научных публикаций по вопросам международной политики.
Владеет английским и польским языками.
Женат, супруга - Ирина Павловна (девичья фамилия - Фомичева); имеет дочь Дарью.
Увлекается игрой в теннис.