Острова Тиран и Санафир. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июня 2017 г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил договор о делимитации морских границ с Саудовской Аравией. Согласно этому документу, королевству отходят два острова в акватории Красного моря - Тиран и Санафир.

Это необитаемые острова, расположенные в проливе Тиран между Саудовской Аравией и Египтом (в 40 км от египетского курорта Шарм эш-Шейх). Пролив имеет стратегическое значение, поскольку является единственным выходом из залива Акаба в Красное море.

Площадь острова Тиран составляет 80 кв. км, остров Санафир - 33 кв. км. По одной из бедуинских легенд, они названы в честь двух возлюбленных - принцессы Санафир и простого юноши Тирана, которые были разлучены и поселены на этих островах.

Вопрос о принадлежности

Суверенитет Египта над островами был впервые закреплен в Лондонской конвенции 1840 г., подписанной после того, как египетский правитель Мухаммед Али поднял восстание против Османской империи. Война проходила в два этапа - 1831-1833 и 1839-1841 гг., к 1840 г. под контролем Мухаммеда Али оказалась вся Сирия, было выдвинуто требование о независимости Египта.

Слабость центрального правительства Османской империи заставила вмешаться в войну Великобританию, Россию, Францию, Австрию и Пруссию на стороне османов, которые способствовали заключению мирного договора. По его условиям территория Египта, а также острова Тиран и Санафир перешли под контроль Мухаммеда Али, Аравийский полуостров был возвращен под протекторат турецкого султана.

В 1906 г. острова были признаны территорией Египта по британо-турецкому соглашению, урегулировавшему переход Египта под протекторат Великобритании. Однако в 1930-е гг. возникшее в качестве единого государства Королевство Саудовская Аравия (КСА) выдвинуло претензии на острова, заявив, что они являются частью Хиджаза - территории на западе Аравийского полуострова, которая вошла в состав королевства.

В 1956 г. во время Суэцкого кризиса (в результате национализации Египтом Суэцкого канала Франция, Англия и Израиль выступили против Каира) острова временно заняли израильские военные. Они были возвращены Египту в ноябре 1956 г. после вывода израильских войск с египетской территории.

После Шестидневной войны 1967 г. Тиран и Санафир вновь перешли под контроль Израиля и были возвращены под юрисдикцию Каира лишь в 1982 г. Через год острова стали частью египетского национального природного заповедника Рас-Мухаммед.

В 2010 г. на фоне обсуждения совместных инвестиционных проектов на Синайском полуострове Египет и Саудовская Аравия начали переговоры о делимитации территориальных вод и статусе островов. С тех пор состоялось более 10 раундов переговоров. В декабре 2015 г. члены египетской технической комиссии заявили, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод и подпадают под юрисдикцию Эр-Рияда.

Соглашение 2016 года

8 апреля 2016 г. в Каире король Саудовской Аравии Сальман без Абдель Азиз Аль Сауд и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписали соглашение о делимитации морской границы между государствами. В соответствии с ним Египет признал суверенитет Саудовской Аравии над островами Тиран и Санафир.

При этом Саудовская Аравия гарантировала свободу судоходства в проливе Тиран, предусмотренную мирным договором между Египтом и Израилем 1979 г. Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил сделку 2 мая 2016 г.

Кроме того, в апреле 2016 г. было подписано соглашение о строительстве 50-километрового моста через Красное море, который свяжет египетский курорт Шарм эш-Шейх, остров Тиран и Рас-эш-Шейх-Хамид (территория на севере Саудовской Аравии). Подписание этого документа стало частью плана по развитию Синайского полуострова, на реализацию которого Саудовская Аравия выделила $1,7 млрд. По данным СМИ, причиной передачи островов стали обещания крупных саудовских инвестиций в египетскую экономику.

Критика и протесты в Египте

Решение отказаться от островов в пользу Саудовской Аравии вызвало волну возмущения в Египте - многие расценили действия властей как акт "продажи" Каиром национальной территории, что ущемляет суверенитет страны. 15 и 25 апреля 2016 г. в Каире прошли массовые акции протеста против передачи островов (по мнению ряда экспертов, строительство моста нанесет ущерб как экологии Красного моря, так и туристической отрасли Египта).

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Более чем 150 участникам несанкционированных акций были вынесены обвинительные приговоры (от 2 до 5 лет тюрьмы и выплата штрафов). Впоследствии большинство дел было отправлено на пересмотр и многие обвиняемые были оправданы.

В мае 2016 г. в административный суд Каира группой местных адвокатов был подан иск против передачи островов.

21 июня 2016 г. суд признал недействительной сделку между Египтом и Саудовской Аравией, заявив, что она противоречит соглашению 1906 г., нарушает ряд нормативных актов государства и не может быть представлена на рассмотрение парламента в соответствии с конституцией Египта.

8 ноября 2016 г. Высший административный суд Египта отклонил апелляцию правительства, оставив в силе вердикт о признании соглашения недействительным, что фактически его аннулировало.

Признание договора законным

2 апреля 2017 г. каирский суд по рассмотрению срочных дел признал легитимность договора между Египтом и Саудовской Аравией. Прежнее решение Высшего административного суда Египта об аннулировании документа было названо недействительным.

13 июня 2017 г. комитет по конституционным и законодательным делам парламента Египта большинством голосов одобрил передачу Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир, что дало возможность вынести этот вопрос на голосование депутатов. 14 июня 2017 г. парламент Египта одобрил передачу островов. Под саудовскую юрисдикцию острова перешли после подписания соглашения 2016 г. президентом Египт.