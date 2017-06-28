Дом культуры имени Серафимовича в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июня 2017 г. по требованию департамента культурного наследия Москвы был приостановлен снос Дома культуры им. А. С. Серафимовича - конструктивистского здания по адресу Средний Тишинский переулок д. 5/7, строение 1.

На его месте планируется построить 16-этажный жилой дом.

19 июня более 800 жителей Пресненского района выступили против сноса ДК и попросили присвоить ему статус памятника.

История здания

Дом культуры для работников завода "Авиаприбор" в Среднем Тишинском переулке был построен в 1929 г. в конструктивистском стиле из кирпича по индивидуальному проекту. Имена архитекторов неизвестны. Вскоре после открытия ДК стал базой для Первого московского рабочего театра под руководством Владимира Брендера, театр просуществовал до середины 1930-х гг. Впоследствии здание работало как типовой советский ДК, в нем выступали местные ансамбли самодеятельности. В 1930-х гг. с южной стороны к ДК было пристроено одноэтажное здание детского сада.

После смерти в 1949 г. советского писателя, лауреата Сталинской премии Александра Серафимовича (1863-1949), ДК было присвоено его имя.

В 1961 г. в ДК Серафимовича была создана детская хоровая группа "Веснянка" под руководством Елены Свешниковой. В 1970 г. - танцевальный коллектив "Калинка".

В разные годы в клубе выступали Любовь Орлова, Фаина Раневская, Владимир Высоцкий и др.

В 1980-х гг. здание было отреставрировано архитектором Юрием Гнедовским, тогда же у него на первом этаже появились трапециевидные окна.

В ДК Серафимовича состоялись премьеры фильмов "Асса" (1988, режиссер Сергей Соловьев) и "Маленькая Вера" (1988, Василий Пичул). В нем работал Центр польской информации и культуры СССР.

В конце 1980-х гг. ДК получил известность как место собраний иерархов Русской православной церкви и проповедей Александра Меня. Также в его стенах проходили съемки некоторых выпусков популярной телепрограммы "Взгляд". В 1990-е - 2000-е гг. ДК был базой для различных творческих коллективов, в том числе детского театра-студии "Ералаш", в нем работала "школа" Аллана Чумака. В 1996 г. в ДК проводил встречи с избирателями Михаил Горбачев, который тогда баллотировался в президенты РФ.

В 2014 г. в ДК Серафимовича расположился театр "Школа современный пьесы", который лишился из-за пожара здания на Неглинке. В 2015 г. ДК был переименовано в Театральный клуб на Тишинке. Последний спектакль театр в здании ДК был сыгран 14 июня 2017 г., после чего начал переезд в новое здание на Пресненском валу.

Ходатайств о присвоении ДК Серафимовичу статуса объекта культурного наследия до 2017 г. не подавалось.

Снос и планы строительства

В апреле 2017 г. СМИ сообщили, что 8 декабря 2016 г. Московская градостроительно-земельная комиссия одобрила планы строительной компании "Дон-строй" возвести на месте ДК Серафимовича 16-этажный жилой дом с магазинами, физкультурно-оздоровительным комплексом и социальными объектами (общая площадь - 34,3 тыс. кв. м).

Кадастровая стоимость участка, на котором планируется развернуть строительство - 328 млн руб., площадь - 3 тыс. 360 кв. м (по данным Росреестра).

Снос ДК начался 26 мая 2017 г. Застройщик сообщал, что получил все разрешительные документы на проведение работы.