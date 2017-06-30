Расширение Москвы в 2012 году. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июля 2017 г. исполняется пять лет со дня расширения территории Москвы в 2,4 раза за счет участков Подмосковья.

История расширения Москвы

В 1917 г. граница Москвы проходила по линии малого кольца Московской окружной железной дороги (ныне - Московское центральное кольцо; МЦК). Впоследствии ее территория неоднократно увеличивалась. Так, в 1927 г. в черту города были включены села: Алексеевское, Воробьевы горы, Дубровка, Кожухово, Марфино, Нижние Лихоборы, Шелепиха, Соколиная гора и др. В 1930-х гг. в Москву также вошли села Нижние и Верхние Котлы, Карачаровское поле.

В 1958 г. к ней были присоединены населенные пункты: Верхние Мневники, Никольский, Хорошево, Раменки, Черемушки, Волхонка. В 1960 г. - гг. Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино, Бескудниково, Бирюлево Капотня, Нагатино, Очаково, Сабурово, Ховрино, а также ряд поселков на территории, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД).

В 1963 г. к Москве примкнул г. Зеленоград, в 1984 г. - Бутово, Западный, Косино, Мещерский, Переделкино, Солнцево, в 1985 г. - Митино и Куркино. В 1991 г. в городскую черту включены рабочие поселки аэропорта Внуково, Некрасовка, Рублево, Восточный, Северный.

13 июля 2011 г. постановлением Совета Федерации РФ столице были переданы участки Московской области площадью 723 га, из них 579 га - Люберецкие поля аэрации (ныне - район Некрасовка). К Подмосковью перешли 328 га, из них 216 га - в пос. Толстопальцево во Внуково (в 2012 г. эти земли снова вошли в Москву).

Предложение о расширении столицы

С инициативой расширения границ Москвы 17 июня 2011 г. на Петербургском международном экономическом форуме выступил президент РФ Дмитрий Медведев. Глава государства предложил увеличить площадь города за счет участков Московской области, а также рассмотреть вопрос о создании "столичного федерального округа, выходящего за традиционные границы Москвы <...> с переносом за эти границы значительной доли административных функций федерального уровня и, соответственно, государственных учреждений".

Предложение главы государства в первую очередь было связано с созданием в столице Международного финансового центра, а также "с целью улучшить развитие московского мегаполиса и облегчить жизнь огромному числу людей".

Проекты

Первый вариант проекта по изменению границ Москвы и области был представлен президенту РФ 11 июля 2011 г. мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Борисом Громовым. Документ предусматривал увеличение площади города на 144 тыс. га - со 107 тыс. до 251 тыс. га. Расширить границы предполагалось в западном, юго-западном и южном направлениях, в основном, за счет территории, ограниченной Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги (МЖД). Такой выбор был обусловлен небольшой численностью населения (порядка 250 тыс. человек) и площадью застройки.

В августе того же года мэр Москвы заявил, что площадь территорий, которые планируется присоединить к столице, составит 160 тыс. га. Основная концепция осталась прежней, при этом границы города решено было продлить за большое кольцо МЖД, включив в состав города поселок Роговское (до 1 июля 2012 г. - в составе Подольского района Подмосковья) на границе с Калужской областью.

29 ноября 2011 г. соглашение об изменении границ между Москвой и областью подписали главы регионов Сергей Собянин и Борис Громов, 7 декабря его одобрили парламенты столицы и Подмосковья. Площадь присоединяемых к Москве территорий была скорректирована и составила 148 тыс. га. В Новую Москву вошли подмосковные города Троицк, Щербинка, Московский, поселок Роговское, Коммунарка и др. При этом города Апрелевка, Селятино, Подольск, Климовск и др. остались в Подмосковье.

В состав столицы также вошли участки, перевод которых в границы города ранее не планировался: инновационный центр "Сколково" и территория "Конезавод, ВТБ" в Одинцовском районе, Рублево-Архангельское в Красногорском районе Московской области. В общей сложности Москве было передано 21 муниципальное образование - два городских округа (Троицк и Щербинка) и 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах области. В состав Подмосковья для размещения центра МЧС был передан участок столичного района Куркино площадью 1,4 га.

27 декабря 2011 г. Совет Федерации РФ принял постановление об утверждении изменения границы между Москвой и областью с 1 июля 2012 г.

Цели изменения границ

По данным мэрии Москвы, основными факторами увеличения территории города стала сложная транспортная ситуация и постоянно растущая численность населения. Так, в центре столицы сконцентрировано более 40% рабочих мест, при этом в пределах Третьего транспортного кольца проживает только 9% населения.

Расширение границ должно было помочь реализовать новую градостроительную политику, направленную на полицентричное развитие города: создание центров деловой активности с новыми рабочими местами. Кроме того, увеличение территории столицы позволило изменить направление пассажиропотока, решить транспортные проблемы и будет способствовать дальнейшему экономическому развитию Москвы.

По мнению экспертов, чтобы присоединенные земли стали похожи на современный мегаполис, потребуется не менее 50 лет. В этом секторе Подмосковья плохо развита транспортная и инженерная инфраструктура, нет достаточного количества социально важных объектов (школ, поликлиник и др.).

Расширение территории Москвы

1 июля 2012 г. территория Москвы увеличилась на 148 тыс. га (или в 2,4 раза) - со 107 тыс. га до 255 тыс. га. На новых землях были созданы два новых столичных административных округа - Новомосковский и Троицкий - с единой префектурой. Также изменилась территориальное деление Москвы: к существующим 125 районам добавились два городских округа и 19 поселений. Вошедшие в состав столицы бывшие муниципальные образования Подмосковья сохранили свои границы и названия.

Все жители новых территорий автоматически получили московскую прописку и все городские социальные выплаты и льготы (по состоянию на июль 2012 г. из 250 тыс. жителей Новой Москвы порядка 80 тыс. являлись льготниками). Государственные и муниципальные учреждения перешли в собственность города. С 2012 г. население Новой Москвы выросло почти на 40% - до 348 тыс. человек.

Развитие Новой Москвы

На новых территориях приоритетными являются развитие социальной, инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест, экологически благоприятной среды и др.

В Новой Москве определены 12 так называемых точек роста: бизнес-парк "Румянцево", поселки Мосрентген, Коммунарка, Внуково, Киевский, Щапово, Рогово, деревни Рязаново, Ярцево, город Троицк, села Вороново и Кленово. Основная задача - создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха горожан. Здесь в первую очередь построят жилье и соответствующую инфраструктуру, организуют рабочие места. Плотность застройки будет разной: рядом с МКАД - средней, около Центральной кольцевой автодороги - умеренной, ближе к границам Новой Москвы - низкой.

Одной из ключевых точек экономического роста станет поселок Коммунарка. Здесь уже строится административно-деловой центр (впоследствии в нем разместится префектура Троицкого и Новомосковского округов). Всего в поселке возведут порядка 4 млн кв. м недвижимости.

По данным столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, за пять лет на территории Новой Москвы построили 8 млн кв. м жилья, 2,8 млн кв. м нежилой недвижимости, 10 школ, 30 детских садов, семь объектов здравоохранения, 27 км дорог, благоустроено пять крупных парков. Открылись две станции метро - Румянцево и Саларьево (Сокольническая линия). В Рублево-Архангельском создается инфраструктура для Международного финансового центра. Инициатива перевода на новые территории части федеральных ведомств и государственных учреждений не реализована.

Всего до 2035 г. в границах Троицкого и Новомосковского округов планируется построить порядка 600 км дорог, 60 млн кв. м жилья, из которого около 30% придется на малоэтажное строительство.