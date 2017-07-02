Китайская ракета-носитель "Великий поход - 5". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля 2017 г. Китай осуществил запуск с космодрома Вэньчан тяжелой ракеты-носителя "Великий поход - 5" (используемые обозначения: англ. CZ-5 или LM-5) с экспериментальным спутником "Шицзянь-18" (Shijian-18). Этот запуск стал вторым для ракеты.

"Великий поход - 5" (CZ-5 - Changzheng-5, "Чанчжэн-5"; LM-5 - Long March 5) - серия китайских одноразовых ракет космического назначения. Входит в одноименное семейство ракет-носителей, которое названо в честь Великого похода армии китайских коммунистов в 1934-1936 гг. - операции по перегруппировке отрядов под командованием Мао Цзэдуна. Относится к новому поколению ракет-носителей Китая (включает также CZ-6 и CZ-7), использующих нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Ракеты предыдущих серий "Великого похода" работают на токсичном гептиле.

CZ-5 является первой китайской космической ракетой тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т). До этого КНР располагал только носителями легкого, среднего и средне-тяжелого классов. Так, используемая для запуска пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и орбитальных модулей "Тяньгун" ракета CZ-2F способна выводить в космос полезную нагрузку весом порядка 8,6 т. Максимальная грузоподъемность одной из новых ракет CZ-7 составляет 13,5 т, с ее помощью в апреле 2017 г. был выведен на орбиту первый китайский грузовой корабль "Тяньчжоу".

В настоящее время тяжелые ракеты есть у США - Delta IV Heavy (максимальная грузоподъемность - 28,37 т) и частная Falcon 9 (22,8 т), России - "Протон-М" (22,4 т) и перспективная "Ангара-А5" (24 т), а также у Европейского космического агентства - Ariane 5 (20 т).

История проекта

Предварительные работы по ракете CZ-5 начались в 2002 г. Официально проект был утвержден Госсоветом КНР в 2006 г.

Разработчик - Китайская академия технологий ракет-носителей (China Academy of Launch Vehicle Technology, CALT), которая входит в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC; Пекин).

Пятая серия ракет семейства "Великий поход" будет включать две версии: базовую, CZ-5, и более мощную, CZ-5B (ее первый полет может состояться не ранее 2018 г.).

Характеристики

Версия CZ-5 имеет две основные ступени, CZ-5B будет иметь одну.

Жидкостные ракетные двигатели основных ступеней используют кислородно-водородное топливо. К первой ступени дополнительно крепятся четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый, которые работают на смеси керосина и жидкого кислорода.

Длина (или высота) ракеты - 57 м или 53 м (CZ-5 и CZ-5B соответственно), диаметр центрального блока - 5 м, стартовая масса - около 870 т.

Максимальная грузоподъемность базовой CZ-5 - 14 т, версии CZ-5B - 25 т.

Запуски

Для запуска CZ-5 был выбран новый космодром Вэньчан, расположенный на острове Хайнань в одноименной провинции на юге Китая (первый запуск с него проведен 25 июня 2016 г.). В отличие от трех других действующих космодромов КНР (Цзюцюань, Сичан, Тайюань) стартовые площадки Вэньчан располагаются недалеко от побережья. Это облегчает и удешевляет доставку тяжелых ракет на космодром за счет транспортировки по морю.

Первый запуск CZ-5 был проведен 3 ноября 2016 г., в космос был выведен экспериментальный спутник "Шицзянь-17".

Всего на 2 июля 2017 г. включительно осуществлено два запуска ракеты-носителя - оба успешные.

Перспектива

Китай планирует использовать носители CZ-5 для вывода в космос тяжелых спутников, межпланетных зондов (к Луне и Марсу) и модулей будущей китайской космической орбитальной станции (ввод в эксплуатацию намечен к 2022 г.). На конец ноября 2017 г. намечен запуск ракеты с лунным зондом "Чанъэ-5".