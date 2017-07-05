Биография Даниила Гранина

После окончания войны он работал в "Ленэнерго", участвовал в восстановлении энергетического хозяйства Ленинграда после блокады. Также учился в аспирантуре при Ленинградском политехническом институте, опубликовал несколько статей по электротехнике.

С середины 1950-х гг. - профессиональный литератор.

Карьера писателя

Первые публикации - рассказы о Парижской коммуне в журнале "Резец" в 1937 г. На основе этих произведений Граниным в 1951 г. была создана историческая повесть "Ярослав Домбровский". Сам писатель своим творческим дебютом считает рассказ об аспирантах "Вариант второй", опубликованный в 1949 г. в литературном журнале "Звезда". В том же году он взял псевдоним Гранин по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа, заведовавшего в "Звезде" отделом прозы. Затем была напечатана повесть Гранина "Победа инженера Корсакова" (другое название - "Спор через океан", 1949), рассказы о строителях Куйбышевской ГЭС "Новые друзья" (1952).

Известность Даниилу Гранину принес роман "Искатели" (1955). В 1956 г. история об изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро. Судьбам ученых были посвящены и два следующих романа: "После свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" (1962). Впоследствии были написаны документально-художественные повести о биологах Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 1975) и другие биографические произведения о людях науки.

Теме Великой Отечественной войны посвящены повести "Наш комбат" (1968) и "Клавдия Вилор" (1976). В 1977-1981 гг. Гранин в соавторстве с писателем Алесем Адамовичем создал документальную хронику о Ленинграде времен войны "Блокадная книга". Она была частично напечатана в 1977 г. в "Новом мире", полностью опубликована в 1984 г., переиздана в 2013 г. Также о войне роман "Мой лейтенант…" (2011). Кроме того, в последние годы были опубликованы книги воспоминаний "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), "Заговор" (2014), "Человек не отсюда" (2014).

Общественная деятельность

Даниил Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 г. возглавлял Советский ПЕН-Центр.

Помимо литературы, занимался общественной деятельностью. Избирался народным депутатом СССР (1989-1991). В конце 1980-х гг. был одним из инициаторов создания ленинградского общества "Милосердие". Возглавлял Общество друзей Российской национальной библиотеки. Был председателем правления Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева.

Сценарист фильмов "Иду на грозу" (1965), "Первый посетитель" (1965), "Выбор цели" (1974), "Однофамилец" (1978), сериалов "Картина" (1985), "Поражение" (1987), "Петр Первый. Завещание" (2011).

Награды