Как проходили первые личные встречи президентов США и России

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июля в рамках саммита G20 в Гамбурге состоится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

За 16 лет, прошедших с момента образования Российской Федерации в 1991 г., в России сменилось три президента, в Соединенных Штатах Америки - пять. Как правило, первая встреча лидеров двух стран проходила в течение полугода после вступления в должность вновь избранного главы государства. Из семи таких встреч одна состоялась на территории США, одна - в России и пять - на территории третьих стран, в том числе в рамках международных форумов.

Джордж Буш (старший) и Борис Ельцин

Первая в истории встреча глав России и США состоялась 31 января - 1 февраля 1992 г. в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Она проводилась в рамках официального визита Бориса Ельцина в США, состоявшегося через 206 дней после его вступления в должность (до этого Ельцин встречался с Бушем в качестве народного депутата СССР в 1989 г. и президента РСФСР в 1991 г.). В ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали российские предложения о сокращении стратегических ядерных арсеналов до 2,5 тыс. с каждой стороны и о совместном создании и использовании глобальной космической системы противоракетной обороны (ПРО), однако договоренностей по этим вопросам достигнуто не было. Другими темами стали экономическая ситуация в России и отмена поправки Джексона-Вэника от 1974 г., увязывавшей торговые отношения с вопросом о свободной эмиграции (отменена лишь в декабре 2012 г.). Главным же итогом переговоров стала декларация, официально положившая конец послевоенному идеологическому и военному противостоянию между Востоком и Западом. В ней провозглашалось, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников и будут строить свои отношения на основе дружбы, партнерства и взаимного доверия, а также последовательно добиваться устранения всех остатков враждебности периода холодной войны.

В ходе встречи президенты установили доверительные отношения и вскоре начали называть друг друга "друг Джордж" и "друг Борис". Переговоры проходили в день рождения российского президента. Джордж Буш подарил Борису Ельцину утепленную куртку "аляска" и кожаные ковбойские сапоги ручной работы.

Впоследствии главы государств провели еще две встречи: в июне 1992 г. Борис Ельцин приезжал в Вашингтон, в январе 1993 г. Джордж Буш посетил Москву.

Билл Клинтон и Борис Ельцин

Первая встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона состоялась в Ванкувере (Канада) 3-4 апреля 1993 г., через три месяца после вступления Билла Клинтона в должность. На ней преобладала экономическая проблематика. Борис Ельцин подчеркнул твердую приверженность становлению в РФ рыночной экономики. США пообещали предоставить $1,6 млрд в качестве содействия российским реформам. Был согласован пакет двусторонних экономических программ. В принятой по итогам встречи Ванкуверской декларации президенты заявили о приверженности эффективному российско-американскому партнерству. В числе других тем - укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, вступил в силу в 1970 г.) и корейская ядерная проблема (в 1992 г. КНДР не допустила на свои ядерные объекты дополнительные инспекции МАГАТЭ и 12 марта 1993 г. объявила о выходе из ДНЯО, окончательно вышла в январе 2003 г.).

Уже во время этой встречи между президентами установились теплые личные отношения. Впоследствии, вспоминая этот период, Билл Клинтон в своих мемуарах "Моя жизнь" писал: "Он (Б. Ельцин - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) мне понравился. Это был большой медведь, полный противоречий. России повезло, что он встал к штурвалу".

В следующие годы президенты встречались еще 17 раз.

Билл Клинтон и Владимир Путин

Президенты Билл Клинтон и Владимир Путин провели первые переговоры в рамках рабочего визита американского лидера в Москву 3-5 июня 2000 г. - спустя месяц после вступления Владимира Путина в должность президента РФ и за полгода до завершения второго президентского срока Билла Клинтона. До этого они дважды встречались на международных мероприятиях в 1999 г., когда Владимир Путин занимал пост главы правительства. В Москве состоялась серия из шести встреч в разном формате - от неформального ужина и бесед один на один до переговоров в составе делегаций. По их итогам было подписано несколько документов, в том числе Заявление о принципах стратегической стабильности и Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет - первого в истории российско-американских отношений. Кроме того, лидеры обсудили ход экономических реформ в России, проблемы, связанные с изменениями климата, ситуацию в Чечне, на Балканах и Северном Кавказе. Камнем преткновения на переговорах стал вопрос о противоракетной обороне и судьбе Договора по ПРО 1972 г. (в 2002 г. США вышли из этого документа). Впоследствии, вспоминая те встречи, Владимир Путин рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО, на что Клинтон ответил: "Ну, что же, я не против".

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин назвал Клинтона "очень удобным и приятным партнером по переговорам". Клинтон отозвался о Путине как о "человеке, который способен создать сильную Россию" и заявил, что хотел бы использовать оставшееся ему время на посту президента для выстраивания стабильных отношений с "сильной и процветающей" Россией.

Их вторая (и последняя) встреча состоялась в сентябре того же года в Нью-Йорке в рамках "Саммита тысячелетия" ООН.

Джордж Буш (младший) и Владимир Путин

Первая встреча Владимира Путина и Джорджа Буша была организована в Любляне (Словения) 15 июня 2001 г.

Она состоялась через несколько месяцев после дипломатического скандала, вызванного обвинениями в шпионаже в адрес России и сопровождавшегося высылкой дипломатов и зеркальными мерами со стороны РФ (в марте-июне стороны отозвали по 50 своих дипломатов). Несмотря на сложный контекст, президентам удалось наладить личный контакт. Владимир Путин заметил, что он "рассчитывал на откровенный диалог, но действительность превзошла ожидания - это был предельно открытый и очень интересный для меня разговор". Джордж Буш после встречи заявил: "Я посмотрел в глаза этому человеку (В. Путину - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принес лучшее для своей страны" (эту фразу ему неоднократно припоминали политические оппоненты, когда отношения двух стран пошли на спад).

Переговоры в Любляне не принесли значимых практических результатов. Тем не менее в их ходе были обозначены принципиальные позиции по таким острым вопросам, как война в Чечне, американские планы по развертыванию системы ПРО в Польше и Чехии, расширение НАТО на восток, иранская ядерная программа. Президенты констатировали, что состояние экономических связей не соответствует возможностям России и США. Обсудили перспективы использования энергетических ресурсов Каспия, ситуацию на Балканах, в Нагорном Карабахе и Афганистане.

До окончания второго президентского срока Владимир Путин встречался с Джорджем Бушем еще 27 раз.

Джордж Буш (младший) - Дмитрий Медведев

Первая встреча Джорджа Буша (младшего) и Дмитрия Медведева состоялась на полях саммита G8 в Тояко на японском острове Хоккайдо 7 июля 2008 г. (через два месяца после вступления Д. Медведева в должность). Для Дмитрия Медведева это было первое участие в международном мероприятии такого уровня, а для Джорджа Буша - последнее в завершение двух президентских сроков.

В числе наиболее острых из обсуждавшихся вопросов были планы США разместить элементы ПРО в государствах Восточной Европы, рост напряженности в российско-грузинских отношениях, ядерная проблематика Ирана и Северной Кореи, перспективы консультаций по российской инициативе разработки договора о европейской безопасности, озвученной президентом России в Берлине 5 июня 2008 г. Затрагивались экономические и инвестиционные вопросы. По итогам встречи Джордж Буш заявил, что "не собирается заниматься психоанализом" российского президента, но считает его "удобным и компетентным собеседником" и "толковым парнем".

До окончания полномочий Джорджа Буша президенты встречались еще дважды.

Барак Обама и Дмитрий Медведев

Барак Обама и Дмитрий Медведев провели первую встречу в резиденции американского посла в Лондоне 2 апреля 2009 г. накануне саммита Группы двадцати. Она была организована через 73 дня после вступления в должность президента США и проходила под лозунгом "перезагрузки" - курса первой администрации Барака Обамы, направленного на нормализацию американо-российских отношений (озвучен в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств 6 марта 2009 г.).

Лидеры двух стран обсудили будущее договора СНВ, вопросы нераспространения, включая ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана (ядерные программы этих стран), положение в Афганистане (последствия американской операции), а также проблемы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров они дали поручение правительствам проработать завершение процесса присоединения РФ к ВТО (вступила в 2012 г.). В рамках встречи были приняты план действий и два заявления. Одно было посвящено американо-российским отношениям в целом, второе - разработке нового договора по СНВ (СНВ-3, вступил в силу 5 февраля 2011 г.). Стороны констатировали сохранение разногласий по ПРО, элементы которой США разворачивали на территории восточноевропейских стран.

До окончания срока президентских полномочий Дмитрия Медведева президенты провели еще 11 встреч.

Барак Обама и Владимир Путин

Барак Обама и Владимир Путин в качестве президента РФ впервые провели переговоры 18 июня 2012 г. на полях саммита Группы 20 в Лос-Кабосе (Мексика), 42 дня спустя после вступления в должность президента РФ. Их знакомство состоялось ранее, во время официального визита американского президента в Россию в июле 2009 г., когда Владимир Путин возглавлял правительство.

Ключевыми темами переговоров стали строительство в Европе элементов американской ПРО, ядерная программа Ирана и конфликт в Сирии, а также находящийся на рассмотрении в Конгрессе США "закон Магнитского" (вступил в силу 14 декабря 2012 г., является частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника и предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц). Президенты договорились о продолжении дискуссии по ПРО.

В дальнейшем они встречались еще восемь раз.