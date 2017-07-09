Биография Антона Носика

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 9 июля 2017 г. на 52-м году жизни скончался общественный деятель, журналист, популярный блогер Антон Носик. По предварительным данным радиостанции "Эхо-Москвы", причиной смерти стал сердечный приступ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Антона Носика.

Происхождение, образование

Антон Носик родился 4 июля 1966 г. в Москве в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. После развода родителей отчимом мальчика стал художник Илья Кабаков.

В 1989 г. Носик окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института им. Н. Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет).

В эмиграции

В 1990 г. эмигрировал в Израиль, где занялся журналистикой и переводами. Работал в русскоязычной газете "Вести", вскоре стал активным участником компьютерной сети Fidonet. В возрасте 28 лет был призван в Армию обороны Израиля рядовым. О службе в армии сам Носик вспоминал как о "хорошем социологическом опыте в общении с аборигенами". В декабре 1996 г. создал сетевое обозрение "Вечерний интернет" - один из первых блогерских проектов рунета.

Деятельность в России

В 1997 г. Носик вернулся в Россию, где работал в интернет-компании "Ситилайн" . Публиковал статьи в печатных и интернет-изданиях на политические и общественные темы, вскоре стал одним из самых популярных блогеров страны.

В 1998 г. в сотрудничестве с Фондом эффективной политики Глеба Павловского (российская некоммерческая организация, занимавшаяся проведением политических кампаний и информационными проектами) создал интернет-издание "Газета.ру", а в 1998 г. - "Лента.ру" и "Вести.ру".

В 1999 г. выступил соучредителем первого в России агентства, специализирующегося на покупке рекламных площадей в интернет-СМИ - Internet Media House Russia (IMHO). Примерно в то же время занялся преподаванием: на факультете журналистики МГУ вел курс "Интернет-журналистика". В 2000 г. был главным редактором веб-издательства "НТВ-Портал.ком".

6 февраля 2001 г. одним из первых россиян завел блог в социальной сети "Живой Журнал". В апреле того же года был назначен вице-президентом медийно-сервисного интернет-портала "Рамблер", уже в сентябре возглавил его (находился на этой позиции по февраль 2004 г.). Параллельно руководил редакцией "Ленты.ру".

В сентябре 2004 г. оставил работу главного редактора "Ленты.ру" и стал советником в образованном в том же году холдинге Rambler Media Group. В сентябре 2006 г. перешел в компанию "Суп" (SUP Media, владелец livejournal.com), занимался развитием блогов. Спустя два года покинул SUP и стал главным редактором нового бизнес-портала bfm.ru, открывшегося в ноябре 2008 г. Параллельно запустил универсальный справочный портал WhoYOUgle (за этот проект получил Премию Рунета в 2009 г.), участвовал в создании сервиса для удаленной работы Workle и разработке концепции телеканала "Коммерсантъ-ТВ".

В ноябре 2009 г. был переведен на должность заместителя гендиректора "Объединенных медиа" Михаила Бергера и назначен шеф-редактором бизнес-портала bfm.ru. В марте 2011 г. покинул "Объединенные медиа". В ноябре 2011 г. вернулся в компанию SUP на должность медиадиректора и проработал там до ноября 2012 г.

С середины 2014 г. являлся соучредителем ООО "Мохнатый сыр", занимающейся маркетинговыми и социологическими исследованиями. Активно занимался публицистикой и общественной деятельностью.

Обвинение в экстремизме

1 октября 2015 г. Носик опубликовал в своем ЖЖ пост под названием "Стереть Сирию с лица Земли", а затем озвученную в блоге позицию повторил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В ноябре против него было возбуждено уголовное дело по статье "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц" (1 статьи 282 УК РФ). 3 октября Пресненский суд Москвы признал Носика виновным в разжигании вражды против сирийцев и приговорил его к штрафу в размере 500 тыс. рублей (позже он был снижен до 300 тыс.). Блогер вину не признал и подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который принял ее в январе 2017 г.

Семья

Был женат, воспитывал сына Льва Матвея (2007 г. р.).

Прочее

Входил в общественный совет Российского еврейского конгресса.

Владел английским, французским, чешским языками, ивритом.

Соавтор книги об убийстве премьер-министра Израиля Ицхака Рабина "Операция "Кеннеди" (совместно с Арканом Каривом).