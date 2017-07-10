Банк "Югра". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июля 2017 г. Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца.

Также регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком.

В пресс-релизе регулятора отмечалось, что Центробанк пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры". АСВ сообщило, что выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 июля 2017 г. Об отзыве лицензии у банка "Югра" не сообщалось.

Публичное акционерное общество (ПАО) "Банк "Югра" - российская кредитная организация федерального масштаба, один из старейших банков РФ. Занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По состоянию на июнь 2017 г. банк "Югра" занимал 30-е место среди российских кредитных организаций по величине активов. Банковская сеть насчитывает семь филиалов и более 100 офисов во всех федеральных округах РФ. "Югра" является участником системы страхования вкладов с 2004 г.

История

Банк "Югра" был основан 22 ноября 1990 г. в городе Мегионе (Тюменская область) на основе отделения Промстройбанка СССР. Учредителями выступили крупные предприятия нефтяной и газовой промышленности региона. Организация обеспечивала наличностью для выплаты зарплат и расчетов с контрагентами предприятия "Мегионнефтегаз", "Мегионнефтегазгеология", "Мегионтрубопроводстрой", "Мегионнефтестрой", СУ-920 и др. Одним из основателей банка был гендиректор "Мегионнефтегаза" Анатолий Фомин (в 1993-1995 гг. - первый заместитель министра топлива и энергетики РФ, в 1995-1998 гг. - президент нефтегазовой компании "Славнефть"), возглавлявший правление "Югры" в 1995-2005 гг.

В январе 1992 г. кредитная организация была преобразована в АОЗТ "Акционерный коммерческий банк "Югра".

В августе 1994 г. открылся филиал в Москве, в 1995 г. банк вступил в общество международных межбанковских финансовых расчетов SWIFT и получил статус официального дилера Центробанка РФ на рынке ГКО и ОФЗ. В апреле 1996 г. АОЗТ было преобразовано в ОАО.

В июне 1999 г. банк начал выпускать собственные пластиковые карты систем Eurocard/Mastercard и Cirrus/Maestro.

В декабре 2011 г. банк стал официальным спонсором российской любительской спортивной организации "Ночная хоккейная лига".

В ноябре 2012 г. - августе 2013 г. банк провел допэмиссию акций, увеличив уставной капитал со 170 млн до 6,17 млрд руб., после чего полностью сменился состав владельцев организации. В частности, в январе 2016 г. в число акционеров вошел предприниматель Алексей Хотин (по информации СМИ, совладелец московских торговых центров "Горбушкин двор", "Филион", "Красный богатырь" и др.), которого участники рынка на протяжении многих лет до этого неофициально называли фактическим владельцем "Югры". В 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, в 2016 г. вошел в верхние 35 строчек рейтинга.

В октябре 2016 г. штаб-квартира "Югры" была перенесена из Тюменской области в Москву.

25 апреля 2017 г. в работе информационных систем банка произошел сбой, в результате чего вплоть до 27 апреля у части вкладчиков возникали затруднения с получением средств. Представители "Югры" объяснили проблемы "нарушениями в системе внешнего энергоснабжения". После сбоя Центробанк РФ начал внеплановую проверку в банке.

По данным СМИ, в мае 2017 г. Центробанк предписал "Югре" досоздать резервов на сумму более 40 млрд руб. Официально банк эту информацию не комментировал, однако вскоре было объявлено о докапитализации в размере $500 млн. С начала 2017 г. объем докапитализации "Югры" составил 25 млрд руб. (в 2016 г. - 28,6 млрд руб.).

Владельцы

До июня 2017 г. контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания Radamant Financial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 г.), подконтрольная Алексею Хотину. Еще 35,42% акций принадлежали девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

26 июня 2017 г. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство акционеров "Югры" о передаче 86,83% голосующих акций банка российскому АО "Прямые инвестиции" (зарегистрировано 5 апреля 2017 г., руководитель компании - президент банка "Югра" Алексей Нефедов). При этом бенефициаром контролирующего пакета акций (60,37%) "Прямых инвестиций" является Radamant Financial AG, а 39,62% акций принадлежат тринадцати физическим лицам - совладельцам банка "Югра".

Показатели, дополнительная информация

Уставный капитал по состоянию на 1 июня 2017 г. составлял 12,97 млрд руб. По итогам 2016 г. убыток "Югры" достиг 32,3 млрд руб. (второе после БМ-Банка место среди российских банков по размеру продемонстрированного в 2016 г. убытка).

Активы по состоянию на 1 июня 2017 г. насчитывали 322,32 млрд руб., капитал - 50,19 млрд руб., кредитный портфель - 261,23 млрд руб., обязательства перед населением - 181,30 млрд руб.

В феврале 2017 г. доля розничных кредитов в кредитном портфеле "Югры" не превышала 1%. Согласно отчетности банка по МСФО за девять месяцев 2016 г., отраслевая структура кредитного портфеля была сконцентрирована на сегментах нефтегазовой и химической отраслей (35%), строительства и недвижимости (30%), предприятий сферы финансовых услуг (20,6%), сектора торговли и услуг (6,5%). При этом доля крупнейших заемщиков составляла 62%.

В качестве крупных клиентов банка "Югра" упоминались ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", ООО "Мегионжилстрой", ООО "Электрон", ПАО "Ростелеком", ООО "Рус-Мед", объединение "Росинкас", Ростовский оптико-механический завод и др. Кроме того, банк указывал в числе клиентов госкорпорацию по атомной энергии "Росатом", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Федеральная пассажирская компания", АО "НПК "Уралвагонзавод", ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" и др.

Штаб-квартира банка находится в Москве (Лубянский проезд, 27/1, стр. 1).

Численность персонала в 2016 г. - 1 тыс. 680 человек.

Руководство

Президент банка "Югра" - Алексей Нефедов (с 2014 г.).

Председатель совета директоров - Александр Сучков (с 2016 г.).

Председатель правления - Дмитрий Шиляев (с 2016 г.).