Как менялся порядок выборов президента РАН. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2017 г. Государственная дума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект об изменении процедуры выборов президента Российской академии наук (РАН).

Изменения вносятся в ст. 11, 12 и 13 федерального закона №253 "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 сентября 2013 г.

В частности, впервые введено требование о согласовании кандидатур на пост главы академии наук с правительством РФ. Кроме того, возвращена норма об утверждении главы академии, избранного общим собранием РАН, президентом РФ (действовала в 2007-2013 гг.).

В Российской империи, советской России и СССР

С момента основания в 1724 г. по распоряжению Петра I Академии художеств и наук в Санкт-Петербурге (предшественник современной РАН) президенты академии назначались императором. Первым главой академии стал доктор медицины Лаврентий Блюментрост (руководил ею в 1725-1733 гг.). После него до 1917 г. сменились 11 президентов, среди них были генерал-фельдмаршал Русской армии, граф Кирилл Разумовский (1746-1798), мореплаватель, географ, граф Федор Литке (1864-1882), государственный деятель Дмитрий Толстой (1882-1889), великий князь Константин Константинович (1889-1915).

В мае 1917 г., после Февральской революции, пришедшее к власти Временное правительство переименовало Императорскую Санкт-Петербургскую академию наук в Российскую академию наук (РАН), должность президента академии стала выборной. На общем собрании академии первым президентом РАН (с 1925 г. - Академия наук СССР) был избран геолог Александр Карпинский (занимал этот пост до 1936 г.). Впоследствии Академию наук возглавляли шесть человек, в том числе физик Сергей Вавилов (1945-1951), математик Мстислав Келдыш (1961-1975), физик Анатолий Александров (1975-1986).

Устав академии предусматривал избрание президента большинством голосов в ходе тайного голосования на общем собрании АН СССР.

В современной России

Российская академия наук образована указом президента РСФСР Бориса Ельцина от 21 ноября 1991 г., является правопреемницей АН СССР на территории России. 17 декабря 1991 г. на учредительном собрании президентом РАН был избран математик Юрий Осипов. Согласно уставу академии, ее глава мог занимать свой пост не более двух сроков подряд. В октябре 1996 г. Осипов был переизбран президентом академии. После отмены в 2001 г. ограничения сроков пребывания на посту он переизбирался еще трижды, в последний раз - в мае 2008 г. (53,14%, или 651 голос при минимальном пороге в 626).

4 декабря 2006 г. президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "О науке и государственной научно-технической политике" 1996 г., в соответствии с которыми в 2007 г. был принят новый устав РАН. В частности, было введено положение об утверждении избранного президента РАН главой государства, возвращен запрет на пребывание на посту главы академии более двух сроков подряд.

В июне 2008 г. Осипов был утвержден в должности указом президента России Дмитрия Медведева. В мае 2013 г. Осипова сменил физик Владимир Фортов (58,3%, или 766 голосов при минимуме в 658), в июле того же года его утвердил своим указом президент РФ Владимир Путин.

В 2013 г., после реформы академии, полномочия по утверждению избранного главы РАН перешли от президента к правительству РФ (данный порядок был закреплен федеральным законом №253). Несмотря на изменения законодательства, Фортов сохранил пост руководителя РАН. 27 марта 2014 г. его полномочия были продлены решением общего собрания РАН сроком на три года, до выборов нового президента академии.

Выборы президента РАН в 2017 году

Согласно действующему уставу РАН (утвержден правительством РФ в июне 2014 г.), ее президент избирается общим собранием из числа академиков на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший не менее двух третей от общего числа голосов членов академии, присутствующих на собрании. После избрания его утверждает в должности правительство. Один и тот же человек не может быть президентом РАН более двух сроков подряд.

Выборы нового президента были запланированы на март 2017 г., однако они не состоялись: все три зарегистрированных кандидата - Фортов, Александр Макаров и Владислав Панченко - отказались баллотироваться. Макаров и Панченко аргументировали свое решение "нечетко прописанной процедурой" выборов, Фортов заявил, что не может оставаться безальтернативным кандидатом. Выборы решено было перенести.

23 марта Медведев своим распоряжением освободил Фортова от должности президента РАН по его просьбе. Тем же документом исполнение обязанностей главы академии с 24 марта 2017 г. было возложено на вице-президента РАН Валерия Козлова.

11 апреля президиум РАН назначил новое общее собрание по выборам президента академии на 25-28 сентября 2017 г. К 12 июля на пост президента РАН выдвинуто семь кандидатур. Это академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Александр Сергеев, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев. Козлов отказался участвовать в выборах. Окончательный список претендентов должен быть опубликован не позднее 25 июля.

Законопроект о поправках

6 июня 2017 г. в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в процедуру выборов главы РАН, разработанный членами фракции "Единая Россия". Депутаты предложили сделать обязательным согласование с правительством выдвинутых научных сообществом кандидатур, а также ввести ограничение на количество претендентов - избирать главу академии наук из числа не более трех согласованных кандидатур (ранее число кандидатов не ограничивалось).

Избранным, согласно документу, считается кандидат, набравший простое большинство голосов членов общего собрания (по действующему уставу 2014 г. - не менее двух третей голосов). Утверждать избранного главу академии, а также освобождать от должности должен президент, а не председатель правительства.

Инициатива об изменении процедуры назначения президента академии вызвала споры в научном сообществе. 8 июня 2017 г. было опубликовано открытое письмо к руководству страны членов неформального научного сообщества "Клуб 1 июля" (образовано 1 июля 2013 г. группой членов РАН, выступивших против реформы академии). Под обращением поставили подписи 33 академика, 60 членов-корреспондентов и 18 профессоров. Они выступили против согласования кандидатур на пост президента РАН с правительством и сокращения их до трех человек.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме

23 июня 2017 г. законопроект был принят Госдумой в первом чтении без изменений ("за" - 315 депутатов, "против" - 82).

6 июля думский комитет по образованию и науке утвердил ряд поправок в проект закона. В частности, были сняты ограничения на число кандидатов в президенты РАН, но сохранена норма о согласовании кандидатур с правительством РФ.