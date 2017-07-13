Народная артистка РФ Тамара Миансарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2017 г. в Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка РФ, певица Тамара Миансарова.

Тамара Григорьевна Миансарова родилась 5 марта 1931 г. в Зиновьевске (Украинская ССР, ныне - Кропивницкий, Украина). Девичья фамилия - Ремнёва. Ее отец был артистом Одесского музыкального театра драмы и комедии, художником; мать - певицей.

Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью находилась в оккупированном Минске. Впоследствии училась в музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории им. А. В. Луначарского (ныне - Белорусская государственная академия музыки).

В 1957 г. окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу фортепиано Льва Оборина, также занималась вокалом у педагога консерватории Доры Белявской.

По окончании консерватории получила распределение на работу концертмейстером и консультантом по вокалу в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС; ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), однако уже через три месяца начала сольную карьеру на эстраде. В 1958 г. стала обладательницей третьей премии на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, где исполнила вальс Иоганна Штрауса под собственный аккомпанемент на фортепиано. После этого гастролировала с оркестром Лаци Олаха, затем выступала в спектакле "Когда зажигаются звезды" Московского мюзик-холла.

С начала 1960-х гг. была солисткой ансамбля Игоря Гранова. С этим коллективом стала лауреатом международных фестивалей в Хельсинки (Финляндия, 1962) и Сопоте (Польша, 1963) с песнями "Ай-люли" Людмилы Лядовой на слова Бориса Брянского и "Пусть всегда будет солнце" Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина.

В 1966 г. получила четыре первых премии на конкурсе эстрадной песни "Дружба", проходившем в столицах шести стран (СССР, ГДР, Чехословакии, Польши, Болгарии и Венгрии).

Впоследствии всесоюзную известность певице принесло исполнение таких популярных песен, как "Черный кот", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и др. В 1970 г. режиссер Альберт Атаханов снял посвященный певице музыкальный фильм "Солнечная баллада".

В начале 1970-х гг. в результате конфликта с руководством министерства культуры получила запрет на выезд за рубеж, выступления Миансаровой перестали транслироваться в эфире радио и телевидения. Певица была вынуждена уволиться из Москонцерта, после этого в течение 12 лет работала в Донецкой областной филармонии (Украинская ССР, ныне - Донецкая государственная академическая филармония, Украина).

В 1980-х гг. вернулась в Москву, в 1988-1996 гг. преподавала вокал в ГИТИСе, а также в Доме творчества молодежи "На Таганке".

Народная артистка РФ (1996). Награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы народов.

Автор книги воспоминаний "И в жизни, и на сцене" (2012).

Первый супруг - пианист Эдуард Миансаров. Сын от первого брака Андрей - пианист, композитор (род. 1956). Второй муж - композитор Леонид Гарин. Третий супруг - звукорежиссер Игорь Хлебников. Дочь от третьего брака Екатерина - поэтесса (род. 1971). С начала 1980-х гг. Тамара Миансарова была замужем за скрипачом Марком Фельдманом.