Рынок такси в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля 2017 г. интернет-компания "Яндекс" и онлайн-агрегатор услуг такси Uber подписали соглашение об объединении бизнеса по онлайн-заказу поездок в России.

Полноценной и достоверной статистики по рынку такси в России не существует из-за сложностей учета поездок и значительного объема теневого рынка. По данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2015 г. он составлял более 110 млрд руб., 26% от всего объема таксомоторных перевозок (441 млрд руб).

Согласно сведениям Росстата, в 2016 г. легковые такси перевезли 45 млн пассажиров (в 2015 г. - 27 млн). На конец 2016 г. самые низкие тарифы такси (средняя цена за поездку - 10 руб. за 1 км) были в Ханты-Мансийске. Самые дорогие - в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, 100 руб.) и Махачкале (98,74 руб.). В среднем по РФ тариф - 23,22 руб., в Москве - 27,88 руб., в Санкт-Петербурге - 38,62 руб.

По данным российского аналитического агентства Discovery Research Group, рынок таксомоторных перевозок в России в 2016 г. - 339 млрд руб. При этом на долю мобильных агрегаторов, по мнению агентства, приходится только 5% рынка.

VTB Capital оценивает совокупную стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 2016 г. в 501 млрд руб.

Согласно сведениям, опубликованным РБК, самым популярным агрегатором такси в 2016 г. был "Яндекс.Такси" - около 500 тыс. поездок в сутки, на втором месте - Uber (150-170 тыс. поездок), Gett - 150 тыс. поездок, процентное соотношение не публиковалось.

Швейцарская компания UBS публикует схожие данные: доля "Яндекс.Такси" среди агрегаторов такси в России - 30%, Uber - 18%, Gett - 14%.

По данным "Яндекс.Такси" и Uber, их водители ежемесячно перевозят по 35 млн пассажиров, что противоречит данным Росстата (45 млн пассажиров в год). Суммарная стоимость поездок в месяц у этих двух агрегаторов оценивается ими 7,9 млрд руб., что соответствует 18-26% от общего рынка.

История сервисов по заказу такси

До конца 2000-х гг. в России и мире основными способами вызова такси были звонок на телефон диспетчерской службы или поиск свободного автомобиля на улице. Увеличение числа пользователей смартфонов послужило стимулом к созданию мобильных онлайн-приложений для онлайн-служб вызова такси в городах, где таксомоторные парки были объединены общей диспетчерской службой, а также систем каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля).

В 2009 г. американские предприниматели Гаррет Кэмп и Трэвис Каланик основали компанию Uber, создав мобильное приложение для вызова и оплаты такси и услуг частных водителей. Мобильное приложение ищет по запросу ближайшую к пользователю машину, водитель которой зарегистрирован в системе Uber, и сама высчитывает стоимость поездки (по индивидуальному алгоритму для различных городов). После окончания поездки ее стоимость списывается с банковской карты пользователя. Реквизиты банковской карты указываются пользователем при регистрации. Впоследствии в некоторых странах была введена возможность оплаты поездки наличными.

В 2010-2012 гг. в мире появились аналоги Uber. В ноябре 2010 г. израильскими предпринимателями Шахаром Вайзером и Роем Мором в Тель-Авиве был основан сервис GetTaxi (с 2015 г. - Gett), который с 2012 г. активно развивается на российском рынке.

"Яндекс.Такси" основан в октябре 2011 г. поисковой системой "Яндекс".

Особенности

Агрегаторы такси имеют свои собственные системы отбора и требований к водителям. Перед подключением к любой из систем водители обязаны проходить специальную аттестацию, иметь определенный безаварийный стаж вождения, государственную лицензию или разрешение на предпринимательскую деятельность. Для заказа доступны различные классы машин. Например, у Uber в Москве доступны четыре класса машин (иномарки не старше 2007 г. или новейшие Lada Vesta, Lada Xray). При этом в Перми у Uber доступен только один класс, на котором по вызову может приехать водитель на отечественной машине, выпущенной после 2006 г. или на иномарке возрастом 22 года. "Яндекс.Такси" в настоящее время сотрудничает только с таксопарками, в то время как Uber и Gett позволяют подключаться индивидуальным водителям.

В среднем водитель получает на свой счет порядка 70-80% от стоимости поездки, остальные средства являются комиссией сервиса. Причем за хорошие отзывы агрегаторы иногда предоставляют водителям бонусы, которые могут даже превышать стоимость комиссии. Правила работы в системах часто меняются для адаптации к законодательству и получения конкурентных преимуществ.

Благодаря появлению сервисов такси клиенты получили возможность быстро вызвать машину без телефонных звонков, при этом время ожидания сократилось до 5-10 минут за счет большого числа подключенных таксопарков или индивидуальных водителей. Рост числа обращений к сервису также позволяет его владельцам проводить ценовой демпинг, снижая стоимость поездок. Это может быть выгодно таксопаркам, так как способствует привлечению новых клиентов и росту общей прибыли.

Uber

Компания зарегистрирована в Сан-Франциско (штат Калифорния). Сервис работает в 632 городах мира. В России Uber появился впервые в Москве в ноябре 2013 г., ныне работает в 28 городах РФ. Выручка компании в 2016 г. составила $6,5 млрд, чистый убыток - $2,8 млрд. Статистику по работе в России и числу подключенных машин Uber не публикует.

"Яндекс.Такси"

ООО "Яндекс.Такси" является 100% дочерней структурой компании "Яндекс" (через голландскую фирму Yandex Tax B.V.). Работает более чем в 50 городах России, а также на Украине, в Армении, Грузии, Белоруссии и Казахстане. Основная доля заказов (50%) приходится на Москву. По данным компании, с ней работают более 120 тыс. водителей из 1200 таксопарков. Отчетность о выручке "Яндекс.Такси" не публикует.

Gett

Головная компания в России - ООО "Геттакси рус", дочерняя фирма кипрского холдинга Dooboo holding limited. Работает более чем в 100 городах мира (из них 70 - в России). По данным "Спарк-Интерфакс", выручка компании в 2015 г. - 1 млрд 332 млн руб, чистый убыток - 828,5 млн руб.